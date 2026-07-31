Sandro Tonali se livre à cœur ouvert. Le milieu de terrain italien raconte son départ de Newcastle et le poids de Roberto De Zerbi dans son choix de Tottenham : « J’avais parlé avec une autre équipe, il n’y avait pas que Tottenham, rapporte la BBC - Ma femme et moi voulions changer de vie, changer de ville, il y avait un autre club, puis j’ai parlé avec De Zerbi et 10 minutes m’ont suffi pour décider ».
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Tonali : « Ma femme et moi avions décidé de revenir en Italie, mais c’était impossible à cause de l’argent »
Un prix trop élevé pour son transfert
Tonali a admis que vivre à Londres n’a représenté que 10 % des raisons de son choix. Et il a dévoilé les coulisses du mercato : "Ma femme et moi avions décidé de revenir en Italie, mais c’était impossible à cause de l’argent". Il a expliqué que ceux qui le voulaient en Serie A pouvaient se permettre son salaire, mais personne ne pouvait payer son transfert.
Reconnaissant envers Newcastle
« Rester en Angleterre était une option, nous y avons trouvé la meilleure solution pour moi, pour ma carrière, pour mon bonheur et pour ma famille. J’ai parlé avec deux équipes, mais j’ai choisi Tottenham. Je sais qu’ils ont dépensé beaucoup pour me recruter, le montant versé me met la pression, mais j’ai voulu que Newcastle obtienne le meilleur accord possible, ils le méritent. C’est un club avec des supporters uniques, la passion et l’atmosphère que l’on respire à St James’ Park sont incroyables. »
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