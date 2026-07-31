Tonali : « Ma femme et moi avions décidé de revenir en Italie, mais c’était impossible à cause de l’argent »

« Rester en Angleterre était une option, nous y avons trouvé la meilleure solution pour moi, pour ma carrière, pour mon bonheur et pour ma famille. J’ai parlé avec deux équipes, mais j’ai choisi Tottenham. Je sais qu’ils ont dépensé beaucoup pour me recruter, le montant versé me met la pression, mais j’ai voulu que Newcastle obtienne le meilleur accord possible, ils le méritent. C’est un club avec des supporters uniques, la passion et l’atmosphère que l’on respire à St James’ Park sont incroyables. »