Tonali : « Gattuso est l'homme idéal pour cette équipe d'Italie ; quand il le faut, on a besoin d'un bon coup de poing dans la figure »

Sandro Tonali se prépare pour les barrages de la Coupe du monde. Le 26 mars prochain, l'Italie affrontera l'Irlande du Nord à Bergame, avec à la clé une place en finale contre le vainqueur du match Pays de Galles-Bosnie.

Le milieu de terrain italien de Newcastle a déclaré dans une interview accordée à Sky Sport : « On y pense tout le temps parce qu'au final, le moment approche, c'est impossible de ne pas y penser. On se rend compte que nous sommes en mars, ce sera l'un des matchs les plus importants pour nous ces dernières années, nous devons jouer de manière parfaite. Chaque jour, la tension et la pression montent de plus en plus. Nous devons être à 100 %, jouer comme nous savons le faire et aller à la Coupe du monde. »