Goal.com
En direct
Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Traduit par

Tonali : « Gattuso est l'homme idéal pour cette équipe d'Italie ; quand il le faut, on a besoin d'un bon coup de poing dans la figure »

Le milieu de terrain de Newcastle est prêt pour les barrages de la Coupe du monde.

Sandro Tonali se prépare pour les barrages de la Coupe du monde. Le 26 mars prochain, l'Italie affrontera l'Irlande du Nord à Bergame, avec à la clé une place en finale contre le vainqueur du match Pays de Galles-Bosnie.

Le milieu de terrain italien de Newcastle a déclaré dans une interview accordée à Sky Sport : « On y pense tout le temps parce qu'au final, le moment approche, c'est impossible de ne pas y penser. On se rend compte que nous sommes en mars, ce sera l'un des matchs les plus importants pour nous ces dernières années, nous devons jouer de manière parfaite. Chaque jour, la tension et la pression montent de plus en plus. Nous devons être à 100 %, jouer comme nous savons le faire et aller à la Coupe du monde. »

  • GATTUSO

    « Nous avons organisé un dîner à Londres avec les autres footballeurs italiens qui jouent en Premier League, nous avons passé un bon moment. Nous ne nous étions pas vus depuis novembre, c'est toujours agréable de se retrouver, même en dehors du football. Je pense que cela a fait du bien à tout le monde, c'était sympa. »

    « Gattuso est quelqu’un qui m’a beaucoup apporté, même quand je ne le connaissais pas encore, car je m’inspirais de ce que j’aimais chez lui quand il jouait. Puis j’ai découvert une personne authentique : s’il a besoin de te dire quelque chose, il le fait en une demi-seconde, sans tourner autour du pot. Cela nous fait du bien, nous avons besoin de gens qui nous disent les choses en face et qui nous mettent un coup de poing dans la figure si quelque chose ne va pas. C’est ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est la réalité. Nous avons rencontré quelqu’un qui a tout donné, qui donne tout et qui donnera tout de lui-même. Avec un staff qui travaille pour cet objectif et pour nous-mêmes. »

    • Publicité
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Italie crest
Italie
ITA
Irlande du Nord crest
Irlande du Nord
NIR
0