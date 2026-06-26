Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Tonali donne son accord à De Zerbi, mais Newcastle réclame 115 millions d'euros

S. Tonali
Mercato
Newcastle
Tottenham

Le milieu de terrain italien se dit prêt à rejoindre Tottenham, même si les deux clubs doivent encore s’accorder sur les modalités du transfert.

Sandro Tonali figure parmi les joueurs les plus courtisés du mercato anglais. Après trois saisons à Newcastle, le milieu de terrain italien est dans le viseur de Tottenham, dirigé par Roberto De Zerbi, qui l’identifie comme cible prioritaire pour renforcer son entrejeu en vue de la saison prochaine.


Les Spurs auraient déjà trouvé un accord de principe avec le joueur, mais il reste à convaincre Newcastle. La première offre de 95 millions d'euros a été rejetée, tandis que Manchester City suit également la situation de près et est prêt à monter jusqu'à 100-105 millions. Les Magpies réclament toutefois pas moins de 115 millions. Parallèlement, Newcastle négocie le transfert de Bruno Guimaraes avec Arsenal.


  • Si ce transfert se confirme, Tonali deviendra le footballeur italien le plus cher de l’histoire, dépassant le record de Mateo Retegui (68,5 millions d’euros) et améliorant son propre transfert du Milan à Newcastle, réalisé en 2023 pour 58,9 millions d’euros.


    • Publicité