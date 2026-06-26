Tonali donne son accord à De Zerbi, mais Newcastle réclame 115 millions d'euros

Sandro Tonali figure parmi les joueurs les plus courtisés du mercato anglais. Après trois saisons à Newcastle, le milieu de terrain italien est dans le viseur de Tottenham, dirigé par Roberto De Zerbi, qui l’identifie comme cible prioritaire pour renforcer son entrejeu en vue de la saison prochaine.





Les Spurs auraient déjà trouvé un accord de principe avec le joueur, mais il reste à convaincre Newcastle. La première offre de 95 millions d'euros a été rejetée, tandis que Manchester City suit également la situation de près et est prêt à monter jusqu'à 100-105 millions. Les Magpies réclament toutefois pas moins de 115 millions. Parallèlement, Newcastle négocie le transfert de Bruno Guimaraes avec Arsenal.



