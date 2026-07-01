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CM grafica Tonali 16 9Getty Images

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Tonali à Tottenham : les visites médicales sont prévues aujourd’hui. Le transfert, évalué à plus de 100 millions d’euros, fera de lui l’Italien le mieux payé de l’histoire. Le Milan sourit également

Tottenham
S. Tonali
Newcastle
Mercato
R. De Zerbi

Les derniers détails ayant été finalisés, l’ancien milieu de terrain de Brescia et du Milan rejoint De Zerbi chez les Spurs dans le cadre d’un transfert record pour le football italien.

La rumeur courait depuis plusieurs semaines, les dernières confirmations sont désormais officielles : Sandro Tonali s'engagera avec Tottenham sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'accord ayant été finalisé dans ses moindres détails.


Selon Sky Sport, le club londonien a finalisé les modalités avec le milieu de terrain né en 2000 et avec Newcastle, et, comme le rapporte Fabrizio Romano ce jeudi 2 juillet, le joueur se rendra à Londres avec sa famille pour passer la visite médicale.


Vingt-quatre heures après le transfert de Matheus Nunes à West Ham pour 92 millions d'euros, les Londoniens finalisent donc une opération supérieure à 100 millions d'euros, un record pour le football italien.

  • LES DÉTAILS DE L'ACCORD

    Après le rejet d’une première offre par les Magpies, Tottenham n’a pas relâché la pression, conscient de la menace représentée par Manchester City.


    Les Spurs ont donc décidé d’accélérer et de relancer les discussions. Ces dernières heures, ils ont conclu un accord avec Newcastle pour un montant colossal : selon Sky Sport, les Londoniens verseront 100 millions d’euros plus des primes aux caisses des Magpies, soit un total d’environ 116 millions d’euros (92,5 millions de livres sterling de montant fixe plus 7,5 millions de livres sterling de primes).

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  • LE RÔLE DE ZERBI DANS L’ARRIVÉE DE TONALI

    Roberto De Zerbi, avec qui le joueur entretient d’excellentes relations depuis longtemps, a joué un rôle clé.


    Il convient également de noter le transfert de Tonali, dont le salaire devrait passer de 8 millions d’euros à Newcastle à 12 millions d’euros nets par saison à Tottenham.


    Sous le maillot des Magpies, Tonali a disputé 110 matchs et inscrit 10 buts, ajoutant à son palmarès une Carabao Cup conquise en 2025.

  • TONALI DEVIENT L’ITALIEN LE MIEUX RÉMUNÉRÉ DE L’HISTOIRE

    Sous réserve des visites médicales et des annonces officielles, si ces chiffres sont confirmés, Tonali deviendra le premier joueur italien à dépasser la barre des 100 millions d’euros lors d’un transfert et s’imposera comme l’Italien le mieux payé de l’histoire.


    Le record actuel est détenu par Mateo Retegui, passé de l'Atalanta à Al-Qadsiah l'été dernier pour 68,5 millions d'euros.

  • LE CLASSEMENT DES FOOTBALLEURS ITALIENS LES PLUS CHERS

    Voici le classement des footballeurs italiens les mieux payés de l'histoire, hors transfert de Tonali :


    1) Mateo Retegui – de l’Atalanta à Al-Qadsiah, 68,5 millions d’euros

    2) Sandro Tonali – du Milan au Newcastle, 58,9 millions d’euros

    3) Jorginho – de Naples à Chelsea, 57 millions d’euros

    4) Gianluigi Buffon – de Parme à la Juventus, 52,88 millions d’euros (au taux de change historique de la lire)

    5) Christian Vieri – de la Lazio à l'Inter, 46,48 millions d'euros (au taux de change des anciennes lires)

    6) Riccardo Calafiori – du Bologna à Arsenal, 45 millions d’euros

    7) Marco Verratti – du Paris Saint-Germain à Al Arabi, 45 millions d’euros

    8) Federico Chiesa – de la Fiorentina à la Juventus, 44,6 millions d’euros

    9) Leonardo Bonucci – de la Juventus à l’AC Milan, 42 millions d’euros

    10) Federico Bernardeschi – de la Fiorentina à la Juventus, 40 millions d’euros

  • Le Milan s'impose également

    Le transfert de Tonali à Tottenham profite aussi au Milan.


    Dans le cadre de l’accord conclu lors de son départ vers Newcastle, le club rossonero avait négocié 10% des bénéfices, auxquels s’ajoute la contribution de solidarité, pour un montant total d’environ 10 millions d’euros, comme le précise MilanNews.it.

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