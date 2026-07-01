La rumeur courait depuis plusieurs semaines, les dernières confirmations sont désormais officielles : Sandro Tonali s'engagera avec Tottenham sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'accord ayant été finalisé dans ses moindres détails.





Selon Sky Sport, le club londonien a finalisé les modalités avec le milieu de terrain né en 2000 et avec Newcastle, et, comme le rapporte Fabrizio Romano ce jeudi 2 juillet, le joueur se rendra à Londres avec sa famille pour passer la visite médicale.





Vingt-quatre heures après le transfert de Matheus Nunes à West Ham pour 92 millions d'euros, les Londoniens finalisent donc une opération supérieure à 100 millions d'euros, un record pour le football italien.