« Ton erreur est aussi la mienne » : Amad dévoile le « plus grand changement » survenu à Manchester United sous la houlette de Michael Carrick

Pour Amad, c’est ce sentiment d’unité qui marque le changement le plus significatif au sein du club. L’Ivoirien, auteur de deux buts et trois passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, souligne que la peur de commettre des erreurs a disparu. « Je pense que le plus grand changement vient peut-être du fait que l’équipe a désormais plus d’impact. Dans le vestiaire, nous sommes vraiment soudés ; chaque erreur n’est pas un problème, ton erreur est mon erreur, donc nous sommes une équipe qui ne se soucie pas si tu fais une erreur, tu recommences, et ainsi nous allons de l’avant, nous voulons gagner en tant qu’équipe », a-t-il expliqué.