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« Ton erreur est aussi la mienne » : Amad dévoile le « plus grand changement » survenu à Manchester United sous la houlette de Michael Carrick
Une nouvelle ère s’ouvre sous la houlette de Michael Carrick.
Dans une interview accordée à Sky Sports, Amad a décrit la remarquable transformation de Manchester United depuis la nomination de Carrick le 13 janvier. L’entraîneur par intérim a redressé la barre, totalisant 10 victoires, 2 nuls et 2 défaites en 14 matchs dirigés. Amad, dont le contrat court jusqu’au 30 juin 2030, a joué un rôle clé dans ce renouveau. L’ailier talentueux s’est réjoui de l’ambiance actuelle au sein du groupe. « J’apprécie beaucoup de jouer avec lui [Carrick]. Honnêtement, c’est un type bien, qui parle à tout le monde et entretient de bonnes relations avec tous les joueurs. Cela aide énormément », a-t-il déclaré.
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Aménager un vestiaire commun
Pour Amad, c’est ce sentiment d’unité qui marque le changement le plus significatif au sein du club. L’Ivoirien, auteur de deux buts et trois passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, souligne que la peur de commettre des erreurs a disparu. « Je pense que le plus grand changement vient peut-être du fait que l’équipe a désormais plus d’impact. Dans le vestiaire, nous sommes vraiment soudés ; chaque erreur n’est pas un problème, ton erreur est mon erreur, donc nous sommes une équipe qui ne se soucie pas si tu fais une erreur, tu recommences, et ainsi nous allons de l’avant, nous voulons gagner en tant qu’équipe », a-t-il expliqué.
L'influence du staff technique
Amad a tenu à saluer l’ensemble du staff technique pour son rôle clé dans la revitalisation de l’équipe ces derniers mois. Avec 2 173 minutes de jeu au compteur cette saison, l’attaquant mesure pleinement les exigences physiques et mentales du parcours. « Ce renouveau est aussi l’œuvre de Michael Carrick et de son staff, ainsi que de Trav [l’assistant intérimaire Travis Binnion] et des autres membres de l’encadrement. Leur influence est capitale ; ils insufflent une énergie précieuse au groupe », a conclu l’attaquant.
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En vue de la saison prochaine
La qualification pour la Ligue des champions étant déjà acquise, tous les regards se tournent désormais vers le cas de l’entraîneur de Manchester United. Amad l’assure : « Tout le monde est content de l’avoir comme entraîneur. Tout le monde le soutient… nous serons heureux s’il reste notre entraîneur la saison prochaine. »