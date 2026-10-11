L’entraîneur principal d’Augsbourg, Manuel Baum, a salué l’ensemble de son effectif après un nul palpitant 2-2 contre son rival bavarois, le Bayern Munich. Après avoir réclamé une confiance totale et une intensité extrême avant le coup d’envoi, Baum a vu son équipe exécuter efficacement son plan tactique pour décrocher un point précieux.

Ce résultat permet à Augsbourg, quatrième, de rester en confiance après la trêve internationale.

« On ne peut mettre une seule personne en avant aujourd’hui. Nous avons été forts collectivement », a déclaré Baum aux journalistes après le match.