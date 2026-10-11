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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Tombeurs de géants ! Baum salue les courageux joueurs d’Augsbourg après avoir frustré le Bayern dans un derby haletant

Augsbourg
M. Baum
Bayern Munich
Augsbourg vs Bayern Munich
Bundesliga

L'entraîneur principal d'Augsbourg, Manuel Baum, a exprimé une immense fierté envers l'effort collectif de son équipe après avoir tenu le Bayern Munich en échec sur un score de 2-2. Baum a félicité ses joueurs pour avoir appliqué un plan de jeu de haute intensité dans une WWK Arena à guichets fermés.

  • Baum salue la solide performance collective

    L’entraîneur principal d’Augsbourg, Manuel Baum, a salué l’ensemble de son effectif après un nul palpitant 2-2 contre son rival bavarois, le Bayern Munich. Après avoir réclamé une confiance totale et une intensité extrême avant le coup d’envoi, Baum a vu son équipe exécuter efficacement son plan tactique pour décrocher un point précieux.

    Ce résultat permet à Augsbourg, quatrième, de rester en confiance après la trêve internationale.

    « On ne peut mettre une seule personne en avant aujourd’hui. Nous avons été forts collectivement », a déclaré Baum aux journalistes après le match.

  • imago-sport-1084316551.jpgEibner

    La résilience mentale, clé après l’égalisation du Bayern

    Baum s’est montré particulièrement satisfait de la manière dont son équipe a réagi lorsque le Bayern a égalisé par l’intermédiaire d’Ismael Saibari. Loin de craquer sous la pression, Augsbourg a repris l’avantage lorsque Rodrigo Ribeiro a surgi pour reprendre un ballon repoussé.

    « J’ai été particulièrement impressionné par le fait que nous ne nous sommes pas effondrés après la première égalisation, mais que nous avons réagi », a déclaré Baum.

    « Je suis fier des gars et de tout le stade. »

  • Les joueurs reviennent sur un point heureux mais mérité

    Buteur, Robin Fellhauer, et le gardien Finn Dahmen ont reconnu que si la chance a joué un rôle avec les quatre buts refusés au Bayern, l'abattage d'Augsbourg méritait d'être récompensé. « Nous pouvons clairement être satisfaits de prendre un point contre le Bayern », a souligné Fellhauer.

    « Quand on voit le déroulement du match, c'est peut-être aussi un peu heureux. L'équipe a tout laissé sur le terrain, donc nous méritions ce point. »

    Dahmen a ajouté : « Nous avons tout donné, mais il faut aussi de la réussite. Au final, nous sommes contents de ce point. »

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    Augsbourg maintient son solide début de saison en Bundesliga

    Ce match nul âprement disputé confirme l'impressionnant début de saison d'Augsbourg, qui conserve sa quatrième place. Après avoir battu le Bayern à Munich la saison dernière, les hommes de Baum ont une nouvelle fois prouvé qu'ils représentent un adversaire coriace pour les champions.

    Augsbourg cherchera à conserver cette intensité lors de ses prochains matches de championnat.

    La discipline tactique de Baum continue de porter ses fruits pour Augsbourg.

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