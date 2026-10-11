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Tombeurs de géants ! Baum salue les courageux joueurs d’Augsbourg après avoir frustré le Bayern dans un derby haletant
Baum salue la solide performance collective
L’entraîneur principal d’Augsbourg, Manuel Baum, a salué l’ensemble de son effectif après un nul palpitant 2-2 contre son rival bavarois, le Bayern Munich. Après avoir réclamé une confiance totale et une intensité extrême avant le coup d’envoi, Baum a vu son équipe exécuter efficacement son plan tactique pour décrocher un point précieux.
Ce résultat permet à Augsbourg, quatrième, de rester en confiance après la trêve internationale.
« On ne peut mettre une seule personne en avant aujourd’hui. Nous avons été forts collectivement », a déclaré Baum aux journalistes après le match.
- Eibner
La résilience mentale, clé après l’égalisation du Bayern
Baum s’est montré particulièrement satisfait de la manière dont son équipe a réagi lorsque le Bayern a égalisé par l’intermédiaire d’Ismael Saibari. Loin de craquer sous la pression, Augsbourg a repris l’avantage lorsque Rodrigo Ribeiro a surgi pour reprendre un ballon repoussé.
« J’ai été particulièrement impressionné par le fait que nous ne nous sommes pas effondrés après la première égalisation, mais que nous avons réagi », a déclaré Baum.
« Je suis fier des gars et de tout le stade. »
Les joueurs reviennent sur un point heureux mais mérité
Buteur, Robin Fellhauer, et le gardien Finn Dahmen ont reconnu que si la chance a joué un rôle avec les quatre buts refusés au Bayern, l'abattage d'Augsbourg méritait d'être récompensé. « Nous pouvons clairement être satisfaits de prendre un point contre le Bayern », a souligné Fellhauer.
« Quand on voit le déroulement du match, c'est peut-être aussi un peu heureux. L'équipe a tout laissé sur le terrain, donc nous méritions ce point. »
Dahmen a ajouté : « Nous avons tout donné, mais il faut aussi de la réussite. Au final, nous sommes contents de ce point. »
- Eibner
Augsbourg maintient son solide début de saison en Bundesliga
Ce match nul âprement disputé confirme l'impressionnant début de saison d'Augsbourg, qui conserve sa quatrième place. Après avoir battu le Bayern à Munich la saison dernière, les hommes de Baum ont une nouvelle fois prouvé qu'ils représentent un adversaire coriace pour les champions.
Augsbourg cherchera à conserver cette intensité lors de ses prochains matches de championnat.
La discipline tactique de Baum continue de porter ses fruits pour Augsbourg.
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