En pleine promotion de son prochain film « Spider-Man : Brand New Day » aux côtés de Zendaya, l’acteur britannique Tom Holland s’est prêté au jeu des comparaisons entre le cinéma et le football.

Interrogé par DAZNdans la fan zone espagnole de la Coupe du monde, l’acteur a immédiatement cité le jeune ailier du FC Barcelone et de la Roja.

Lamine Yamal, récemment soutenu par sa compagne Inès Garcia après un départ laborieux dans le tournoi 2026, a récolté les félicitations de l’acteur. Selon Holland, l’ailier est « parfait pour incarner Spider-Man grâce à sa vitesse, sa technique et sa capacité à se déplacer avec agilité sur le terrain ».