Getty Images Sport
Traduit par
Tom Holland explique pourquoi Lamine Yamal « serait un excellent Spider-Man », et l’acteur hollywoodien analyse les chances de l’Espagne à la Coupe du monde
Selon l’analyste, Holland incarne le Spider-Man idéal.
En pleine promotion de son prochain film « Spider-Man : Brand New Day » aux côtés de Zendaya, l’acteur britannique Tom Holland s’est prêté au jeu des comparaisons entre le cinéma et le football.
Interrogé par DAZNdans la fan zone espagnole de la Coupe du monde, l’acteur a immédiatement cité le jeune ailier du FC Barcelone et de la Roja.
Lamine Yamal, récemment soutenu par sa compagne Inès Garcia après un départ laborieux dans le tournoi 2026, a récolté les félicitations de l’acteur. Selon Holland, l’ailier est « parfait pour incarner Spider-Man grâce à sa vitesse, sa technique et sa capacité à se déplacer avec agilité sur le terrain ».
Analyse des chances de l'Espagne de remporter la Coupe du monde
Malgré l'engouement massif suscité par son film, Holland garde un œil sur le terrain tout en suivant ce qui se passe à l'écran.
Il a porté un jugement positif sur l’équipe de Luis de la Fuente, même si leur premier match contre le Cap-Vert ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. « L’Espagne est l’une des grandes puissances historiques du football », a déclaré Holland lors de son passage dans la capitale.
L’acteur se dit convaincu que ces géants européens sauront rebondir après un départ mitigé et aller loin dans la compétition. Il a conclu en affirmant que la sélection « a les moyens de briller » et de viser un deuxième titre mondial sur la scène internationale en Amérique du Nord.
Le lien entre Spider-Man et Alvarez
La conversation a ensuite dérivé vers l’Atlético de Madrid et la star argentine Julián Álvarez, surnommé « Spider » et connu pour célébrer ses buts en mimant le geste de lancer une toile d’araignée. Holland a admis être fan de l’attaquant, tant sur le plan personnel qu’en tant qu’atout précieux dans son équipe de fantasy football.
L’acteur l’a même intégré à son équipe Fantasy et estime qu’il serait « un excellent candidat pour enfiler le costume de super-héros ». Il lui a enfin adressé une invitation à le rencontrer, lui souhaitant bonne chance pour la suite de la Coupe du monde.
- Getty Images Entertainment
La star a fait une apparition dans l’espace fans de Madrid.
La présence de Holland à Madrid a créé l’événement, coïncidant avec l’effervescence de la première Coupe du monde à 48 équipes. Sa visite dans la fan zone illustre la rencontre entre culture pop et football qui caractérise désormais les grands tournois internationaux. Les supporters se sont massés pour apercevoir l’acteur, devenu le visage de l’un des personnages les plus populaires du cinéma.
Alors que « Spider-Man : Brand New Day » doit sortir le 29 juillet, le soutien public de Holland à Yamal constitue un sacré coup de projecteur pour ce jeune homme de 18 ans, dont la cote de popularité ne cesse de grimper.