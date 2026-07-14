Comme l’a annoncé la FIFA, le plus grand événement sportif de l’histoire s’achèvera dimanche par un spectacle grandiose au stade de New York/New Jersey. Cruise, Scherzinger et IShowSpeed seront rejoints par les stars mondiales de la musique Laura Pausini et Robbie Williams pour célébrer le parcours inoubliable des 48 équipes.

La chanteuse primée Jennifer Hudson interprétera une version spéciale de l’hymne national américain juste avant le coup d’envoi. Produite en partenariat créatif avec Balich Wonder Studio, la cérémonie rendra hommage à la passion et à l’esprit d’universalité qui ont marqué ce tournoi record, posant ainsi le cadre idéal pour la finale.