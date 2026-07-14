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Tom Cruise, Nicole Scherzinger et IShowSpeed ! La FIFA dévoile les détails de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde 2026, qui accueillera des superstars d’Hollywood et des influenceurs du streaming lors de la finale
Une affiche prestigieuse dévoilée pour la finale
Comme l’a annoncé la FIFA, le plus grand événement sportif de l’histoire s’achèvera dimanche par un spectacle grandiose au stade de New York/New Jersey. Cruise, Scherzinger et IShowSpeed seront rejoints par les stars mondiales de la musique Laura Pausini et Robbie Williams pour célébrer le parcours inoubliable des 48 équipes.
La chanteuse primée Jennifer Hudson interprétera une version spéciale de l’hymne national américain juste avant le coup d’envoi. Produite en partenariat créatif avec Balich Wonder Studio, la cérémonie rendra hommage à la passion et à l’esprit d’universalité qui ont marqué ce tournoi record, posant ainsi le cadre idéal pour la finale.
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Une demi-finale riche en suspense met en lumière le New Jersey.
Alors que le tournoi entre dans sa phase décisive, la planète football retient son souffle à l’aune de demi-finales prometteuses. La compétition atteint son point d’ébullition : la France défie l’Espagne dans un clasico européen très attendu. Le vainqueur de cette affiche historique rejoindra le New Jersey, où l’attend en finale soit l’Angleterre, soit l’Argentine.
Ces quatre géants du ballon rond ont traversé un parcours semé d’embûches tout au long de cette compétition historique, et les finalistes auront l’immense honneur de fouler la pelouse juste après la cérémonie de clôture, qui réunira de nombreuses stars, pour se disputer la suprématie mondiale.
La FIFA promet une fête mondiale inoubliable
Le spectacle d’avant-match, très attendu, mettra en lumière les réalisations remarquables des 16 villes hôtes. À propos de cet événement à venir, Heimo Schirgi, directeur des opérations du tournoi, a fait part de son enthousiasme.
« Dans la lignée de l’esprit des cérémonies d’ouverture, qui ont accueilli le monde entier sur la plus grande scène du Canada, du Mexique et des États-Unis, la cérémonie de clôture viendra couronner la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à travers la musique, la culture et le football, juste avant le coup d’envoi du match tant attendu qui sacrera les champions de ce tournoi historique », a déclaré M. Schirgi. Cet événement promet de rassembler les supporters du monde entier.
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Quelle sera la suite pour ce tournoi historique ?
D'autres annonces concernant de nouveaux artistes invités et des interprètes exceptionnels devraient être dévoilées dans les prochains jours. Une fois cette somptueuse cérémonie de clôture terminée, toute l'attention mondiale se portera immédiatement sur la pelouse, où les deux dernières nations en lice mettront officiellement un terme à une compétition véritablement historique.
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