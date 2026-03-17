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Tom Brady va-t-il faire revenir Jude Bellingham ? La date du transfert de la star du Real Madrid vers Birmingham City serait fixée par le créateur de « Peaky Blinders »
Le numéro de maillot de Bellingham a été retiré avant qu'il ne devienne un « Galactico »
Le maillot n° 22 de Bellingham a été retiré à St Andrew’s après son départ pour le Borussia Dortmund, géant du football allemand. Ce milieu de terrain très actif avait fait ses débuts chez les seniors à l’âge de 16 ans, battant ainsi le record du plus jeune joueur à avoir fait ses débuts, détenu jusqu’alors par Trevor Francis.
Il n'a disputé que 44 matches pour Birmingham, et il est rapidement devenu évident qu'un tel potentiel ne pourrait pas rester longtemps caché. Les poids lourds de la Premier League ont manifesté leur intérêt pour un transfert, mais il a préféré se lancer dans l'aventure de la Bundesliga avant de devenir un « Galactico » au Santiago Bernabéu en 2023.
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Nouveau stade : les projets de Birmingham pour un stade de 62 000 places
Bellingham est lié par un contrat à Madrid jusqu’en 2029. La construction du nouveau stade unique de Birmingham devrait être en cours d’ici là, et Knight rêve de voir un visage familier inaugurer en grande pompe cette enceinte de 62 000 places. Il a déclaré au Telegraph : « À l’ombre des cheminées du nouveau stade, nous verrons Jude Bellingham réaliser un triplé lors de la première journée de la saison. »
Bellingham a participé à la vidéo promotionnelle de Birmingham pour présenter les plans de son grand stade, un projet de 1,2 milliard de livres sterling (1,6 milliard de dollars) comprenant un terrain orné de 12 immenses cheminées. Knight a également pris part à cette campagne et a ajouté : « Il est revenu de Madrid et est apparu dans le film pour dévoiler les plans du stade, apportant ainsi sa contribution. Je souhaite donc qu’il revienne [jouer pour Birmingham] un jour. »
Bellingham rejouera-t-il un jour pour Birmingham ?
Quand cela pourrait-il se produire ? Bellingham fêtera ses 23 ans en juin et Knight pense que le natif de Stourbridge pourrait revenir dans un environnement qui lui est familier avant d’avoir 30 ans. Il a déclaré : « Vingt-huit ans. Je dirais qu’il reviendra peut-être à 28 ans. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je veux dire, qui sait ? Qui sait ce qu’il va faire, mais si nous devenions une bonne équipe, je pense qu’il reviendrait.
« Tout dépendra de ce qui se passera sur le terrain. Si nous parvenons, disons, à nous classer en milieu de tableau en Premier League et si nous réalisons certains des objectifs que nos propriétaires souhaitent atteindre en matière d’expérience du jour de match. S’ils parviennent à renforcer cela et que nous gagnons, alors, avec un peu de chance, je pense que c’est possible. »
Bellingham est devenu une superstar mondiale depuis qu’il a quitté Birmingham, endossant un rôle de figure emblématique au sein de l’équipe d’Angleterre alors que celle-ci se prépare à tenter à nouveau de remporter la Coupe du monde cet été.
Knight admet qu’il lui a fallu plus de temps que la plupart des gens pour se rendre compte que Bellingham était spécial. Il a déclaré : « Je ne m’y connais manifestement pas beaucoup en football, car je n’avais pas remarqué à quel point il était doué au départ. D’autres personnes disaient très tôt que ce gamin avait vraiment quelque chose de spécial. Puis, petit à petit, il est devenu évident qu’il était différent. Il était tellement bon. Et la façon dont il est parti était formidable, car il s’est assuré que les Blues en tirent profit. »
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Birmingham rivalise avec Wrexham dans la course à la Premier League
Le transfert de Bellingham a rapporté à Birmingham une somme initiale de 25 millions de livres sterling (33 millions de dollars), qui a été investie pour aider le club à tenter de remonter en Premier League. Le président Tom Wagner supervise ce projet, aux côtés de Tom Brady, légende de la NFL et autre investisseur du club, qui a déclaré à propos de l’arrivée de Bellingham : « Je pense que Jude est le meilleur joueur de la planète aujourd’hui et que nous n’avons encore vu qu’une infime partie de son potentiel. Pas seulement en tant que joueur, mais aussi pour ce qu’il peut apporter à une communauté, ce qu’il peut faire en tant que leader. Si nous pouvons lui offrir une plateforme pour qu’il réalise pleinement son potentiel, eh bien, ce sera une belle histoire. Ce sera une belle histoire pour Birmingham, une belle histoire pour l’Angleterre et une belle histoire de retour aux sources. »
Birmingham n’est pas encore hors course pour les barrages de promotion cette saison, mais le club a du pain sur la planche pour rattraper le Wrexham de Ryan Reynolds et Rob Mac, qui occupe actuellement la sixième place du classement.
Le club pourrait toutefois retrouver son statut de première division dans un avenir pas trop lointain, ce qui lui laisserait le temps de se construire progressivement parmi l’élite du football anglais avant qu’un transfert ambitieux ne soit envisagé pour Bellingham.
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