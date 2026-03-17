Tom Brady va-t-il faire revenir Jude Bellingham ? La date du transfert de la star du Real Madrid vers Birmingham City serait fixée par le créateur de « Peaky Blinders »

Quand cela pourrait-il se produire ? Bellingham fêtera ses 23 ans en juin et Knight pense que le natif de Stourbridge pourrait revenir dans un environnement qui lui est familier avant d’avoir 30 ans. Il a déclaré : « Vingt-huit ans. Je dirais qu’il reviendra peut-être à 28 ans. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je veux dire, qui sait ? Qui sait ce qu’il va faire, mais si nous devenions une bonne équipe, je pense qu’il reviendrait.

« Tout dépendra de ce qui se passera sur le terrain. Si nous parvenons, disons, à nous classer en milieu de tableau en Premier League et si nous réalisons certains des objectifs que nos propriétaires souhaitent atteindre en matière d’expérience du jour de match. S’ils parviennent à renforcer cela et que nous gagnons, alors, avec un peu de chance, je pense que c’est possible. »

Bellingham est devenu une superstar mondiale depuis qu’il a quitté Birmingham, endossant un rôle de figure emblématique au sein de l’équipe d’Angleterre alors que celle-ci se prépare à tenter à nouveau de remporter la Coupe du monde cet été.

Knight admet qu’il lui a fallu plus de temps que la plupart des gens pour se rendre compte que Bellingham était spécial. Il a déclaré : « Je ne m’y connais manifestement pas beaucoup en football, car je n’avais pas remarqué à quel point il était doué au départ. D’autres personnes disaient très tôt que ce gamin avait vraiment quelque chose de spécial. Puis, petit à petit, il est devenu évident qu’il était différent. Il était tellement bon. Et la façon dont il est parti était formidable, car il s’est assuré que les Blues en tirent profit. »