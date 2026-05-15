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Tom Brady ou Ryan Reynolds : qui remportera la course à la Premier League ? Un ancien attaquant de Birmingham livre une prédiction audacieuse alors que Wrexham est en lice
Brady, Reynolds et Mac ont les yeux rivés sur la Premier League.
Promus en League One en 2024-2025, les deux clubs étaient attendus au tournant en Championship la saison suivante. Porté par l’ambition de gravir une troisième marche consécutive, Wrexham visait une nouvelle accession historique.
Les Red Dragons ont finalement échoué de justesse, manquant de peu une place en barrages lors d’une dernière journée de championnat dramatique. Cette consolidation n’est toutefois pas une mauvaise chose et a apporté encore plus de rebondissements au documentaire primé « Welcome to Wrexham », dont la saison 5 débute le jeudi 14 mai.
Avec les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney aux commandes, Wrexham est attendu encore plus fort à l’issue du prochain mercato. Même constat pour Birmingham, où la légende du football américain Tom Brady collabore avec Tom Wagner et l’équipe dirigeante de Knighthead pour préparer de nouveaux mouvements à l’arrivée et au départ de St Andrew’s.
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Birmingham contre Wrexham : quel club sera promu le premier ?
Qui remportera la course à la Premier League ? Interrogé sur les chances de Birmingham, l’ex-Bleu Morrison a confié à GOAL en partenariat avec Freebets.com : « J’espère qu’ils y parviendront, mais rien n’est jamais acquis ; Wrexham a failli prendre la sixième place, ce qui témoigne du parcours exceptionnel de Hull. Il faut rendre à Hull tout le mérite qui lui revient, car personne ne les attendait à ce niveau. Le manager a réalisé un travail remarquable avec un staff et un effectif de grande qualité.
« Toutefois, si l’on prend Wrexham, on peut dire qu’actuellement, ils sont mieux armés que Birmingham pour la montée. Je pense cependant que, la saison prochaine, les deux clubs seront à égalité. Tout dépendra des renforts et des événements dans chaque camp, mais leur ambition est identique : jouer en Premier League.
« Je pense que Birmingham atteindra la Premier League avant Wrexham. Je ne peux pas aller à l’encontre de mon propre club. »
Derby des West Midlands : Birmingham réussira-t-il à finir devant les Wolves et West Brom ?
Wrexham ne sera pas le seul club à capter l’attention de Birmingham et à influer sur ses ambitions collectives la saison prochaine. Les nombreux derbies des West Midlands occuperont en effet une place de choix dans le calendrier du championnat 2026-2027.
Les Wolves ont quitté la Premier League, tandis que West Brom reste en deuxième division après avoir de justesse assuré son maintien en 2025-2026. La fierté locale et des points précieux seront en jeu lors de ces confrontations entre voisins.
Interrogé sur l’équipe susceptible de l’emporter, Morrison a répondu : « Oh, wow ! Je soutiendrai toujours mon ancien club, Birmingham.
« La saison a été difficile et décevante, car je les avais prédits en début de saison pour finir soit dans le top 2, soit en barrages, et ça a complètement déraillé. Leurs performances à l’extérieur ont été loin d’être suffisantes. Ils ont été catastrophiques à l’extérieur.
« Ça va être intéressant car ils ont dépensé beaucoup d’argent et je pense vraiment qu’à l’été, ils vont recommencer : ils se débarrasseront de quelques joueurs mais essaieront de dépenser à nouveau pour tenter leur chance. Je pense que l’entraîneur commencera la saison là-bas, mais il devra bien démarrer et mener le club en barrages ou dans les deux premières places.
Le Championship sera très relevé la saison prochaine : plusieurs cadors sont relégués et de nombreux clubs non promus auront à cœur de se rattraper. Ce sera donc une édition particulièrement difficile.
« Cette saison était peut-être l’occasion de sortir de la Championship ; la prochaine s’annonce encore plus rude. Birmingham City devra donc se donner à fond. Le club possède des propriétaires ambitieux, un nouveau stade de premier plan et plusieurs projets en cours. Reste à espérer qu’il concrétisera tout cela dès l’exercice 2025-2026. »
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Mal des transports : Birmingham doit améliorer ses performances à l’extérieur pour la saison 2026-2027.
Birmingham a conclu la saison à la 14e place du championnat, dont le bouquet final verra Hull City défier Southampton en finale des barrages à Wembley. À domicile, les Blues ont brillé, signant la quatrième meilleure performance de la division, mais leurs difficultés en déplacement les ont relégués à la 21e place du classement à l’extérieur.
Si ces lacunes sont corrigées grâce à des renforts estivaux, les Blues peuvent légitimement viser un classement supérieur à celui des Wolves et de West Brom, tout en postulant pour une place parmi l’élite aux côtés de Reynolds, Mac et Wrexham.