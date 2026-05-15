Tom Brady ou Ryan Reynolds : qui remportera la course à la Premier League ? Un ancien attaquant de Birmingham livre une prédiction audacieuse alors que Wrexham est en lice

Wrexham ne sera pas le seul club à capter l’attention de Birmingham et à influer sur ses ambitions collectives la saison prochaine. Les nombreux derbies des West Midlands occuperont en effet une place de choix dans le calendrier du championnat 2026-2027.

Les Wolves ont quitté la Premier League, tandis que West Brom reste en deuxième division après avoir de justesse assuré son maintien en 2025-2026. La fierté locale et des points précieux seront en jeu lors de ces confrontations entre voisins.

Interrogé sur l’équipe susceptible de l’emporter, Morrison a répondu : « Oh, wow ! Je soutiendrai toujours mon ancien club, Birmingham.

« La saison a été difficile et décevante, car je les avais prédits en début de saison pour finir soit dans le top 2, soit en barrages, et ça a complètement déraillé. Leurs performances à l’extérieur ont été loin d’être suffisantes. Ils ont été catastrophiques à l’extérieur.

« Ça va être intéressant car ils ont dépensé beaucoup d’argent et je pense vraiment qu’à l’été, ils vont recommencer : ils se débarrasseront de quelques joueurs mais essaieront de dépenser à nouveau pour tenter leur chance. Je pense que l’entraîneur commencera la saison là-bas, mais il devra bien démarrer et mener le club en barrages ou dans les deux premières places.

Le Championship sera très relevé la saison prochaine : plusieurs cadors sont relégués et de nombreux clubs non promus auront à cœur de se rattraper. Ce sera donc une édition particulièrement difficile.

« Cette saison était peut-être l’occasion de sortir de la Championship ; la prochaine s’annonce encore plus rude. Birmingham City devra donc se donner à fond. Le club possède des propriétaires ambitieux, un nouveau stade de premier plan et plusieurs projets en cours. Reste à espérer qu’il concrétisera tout cela dès l’exercice 2025-2026. »