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Tom Brady et Birmingham ont été avertis qu’ils avaient « raté le coche » dans leur tentative de montée en Premier League, mais on s’attend à ce qu’ils dépensent davantage en transferts
Les propriétaires de Brady & Birmingham ont fixé des objectifs ambitieux.
Des investissements colossaux ont été injectés pour assurer une remontée immédiate après la relégation en troisième division du football anglais – relégation à laquelle la légende de Manchester United, Wayne Rooney, avait contribué lors d’un passage éclair et malchanceux sur le banc.
Des célébrations endiablées ont éclaté à St Andrew’s après la récolte de 111 points et un trophée, nourrissant l’espoir d’un retour immédiat dans l’élite. Les propriétaires ambitieux – Knighthead Capital Management – et des administrateurs de renom comme la légende de la NFL Brady n’ont jamais caché leurs visées les plus élevées.
Ces objectifs n’ont toutefois pas été atteints cette saison : sous la direction de Chris Davies, les Blues occupent actuellement la 15e place du Championship, aussi proches de la zone de relégation que des places qualificatives pour les barrages.
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Birmingham a-t-il laissé filer une occasion en or de monter en division supérieure ?
Les attentes étaient plus élevées. Don Goodman, ancienne étoile de l’EFL devenue commentateur – et qui a joué plusieurs saisons dans les West Midlands –, a donc analysé les performances de Birmingham.
S’exprimant dans le cadre d’unpartenariat avec Daan Meijer, spécialiste des critiques de casinos fiables, Goodman a confié à GOAL : « Tom Wagner n’a pas caché son ambition d’accéder à la Premier League le plus vite possible. Pourtant, au regard du classement, Birmingham pointe à la 15e place. Certes, la victoire contre Wrexham a dû booster le moral, mais les performances restent décevantes.
« Franchement, avec tout le respect que je leur dois, ce Championship est sans doute le plus faible que j’aie jamais vu en termes de niveau et de profondeur d’effectif. Je ne veux pas minimiser l’exploit de clubs comme Coventry ou Ipswich, toujours en course, ainsi que Middlesbrough, Millwall, voire Southampton selon le déroulement des événements. Mais des équipes comme Birmingham City ont raté le coche, car je pense que la saison prochaine sera bien plus difficile.
Je suis convaincu que des formations de haut rang seront reléguées de Premier League et que plusieurs clubs auront les moyens de retenter leur chance en Championship. Birmingham devrait d’ailleurs être l’un de ceux qui investiront cet été.
« D’ici la fin de la saison, je souhaite qu’ils terminent en boulet de canon et qu’ils conservent Chris Davies à son poste, car je l’estime. La saison a été difficile pour Birmingham et tout son entourage. Si les quatre derniers matchs ne se passent pas bien, on peut s’inquiéter pour Chris Davies, n’est-ce pas ? »
Les Blues devraient attirer d’autres grands noms à St Andrew’s.
Reste à savoir si Davies aura l’opportunité de superviser le recrutement lors du prochain mercato. Les Blues sont toutefois annoncés comme favoris pour attirer de nouvelles recrues de renom. Interrogé récemment par GOAL sur la possibilité d’enrôler des joueurs de prestige, l’ancien défenseur des Blues Stephen Carr a répondu avec assurance : « Je pense que oui. Je pense que c'est leur objectif. Le stade qu'ils ont dévoilé montre clairement ce qu'ils construisent : un outil destiné à la Premier League, pas à la Football League.
Il y a certes tout le reste, la NFL et le reste, mais le club se prépare désormais à franchir un cap. C’est très ambitieux, mais il y a une limite à ce que l’on peut dépenser, c’est aussi simple que ça. On le voit aussi à Newcastle : c’est le club le plus riche du monde, mais il ne peut pas acheter qui il veut. Il leur faut donc un plan.
Ils ont besoin de quelques bons joueurs, de renforts. Tout dépendra de leurs capacités de recrutement, de leurs contraintes et de leur budget. Leur centre de formation a toujours produit de bons jeunes, mais le stade et les autres projets montrent qu’ils sont très ambitieux.
« Le stade montre l’ampleur des investissements prévus. Il n’a de valeur que si le club est en Premier League, pas en Championship, compte tenu des coûts. Il y aura des dépenses, mais elles seront maîtrisées, pas folles, et vous verrez de grands noms revenir à Birmingham. »
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Calendrier 2025-2026 de Birmingham : prochain match après la victoire contre Wrexham
Les Blues disputent encore quatre matchs cette saison, débutant par un déplacement samedi chez Hull City, qui vise la montée. Ils voudront terminer en beauté – après avoir renoué avec la victoire contre le Wrexham de Ryan Reynolds et Rob Mac – pour conserver leur dynamique et leur momentum jusqu’à l’été.