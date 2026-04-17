Tom Brady et Birmingham ont été avertis qu’ils avaient « raté le coche » dans leur tentative de montée en Premier League, mais on s’attend à ce qu’ils dépensent davantage en transferts

Les attentes étaient plus élevées. Don Goodman, ancienne étoile de l’EFL devenue commentateur – et qui a joué plusieurs saisons dans les West Midlands –, a donc analysé les performances de Birmingham.

S’exprimant dans le cadre d’unpartenariat avec Daan Meijer, spécialiste des critiques de casinos fiables, Goodman a confié à GOAL : « Tom Wagner n’a pas caché son ambition d’accéder à la Premier League le plus vite possible. Pourtant, au regard du classement, Birmingham pointe à la 15e place. Certes, la victoire contre Wrexham a dû booster le moral, mais les performances restent décevantes.

« Franchement, avec tout le respect que je leur dois, ce Championship est sans doute le plus faible que j’aie jamais vu en termes de niveau et de profondeur d’effectif. Je ne veux pas minimiser l’exploit de clubs comme Coventry ou Ipswich, toujours en course, ainsi que Middlesbrough, Millwall, voire Southampton selon le déroulement des événements. Mais des équipes comme Birmingham City ont raté le coche, car je pense que la saison prochaine sera bien plus difficile.

Je suis convaincu que des formations de haut rang seront reléguées de Premier League et que plusieurs clubs auront les moyens de retenter leur chance en Championship. Birmingham devrait d’ailleurs être l’un de ceux qui investiront cet été.

« D’ici la fin de la saison, je souhaite qu’ils terminent en boulet de canon et qu’ils conservent Chris Davies à son poste, car je l’estime. La saison a été difficile pour Birmingham et tout son entourage. Si les quatre derniers matchs ne se passent pas bien, on peut s’inquiéter pour Chris Davies, n’est-ce pas ? »