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Tom Brady contre Barcelone ! Le géant de la Liga organise un match amical surprise contre Birmingham City
Flick finalise le stage d’été en Angleterre
Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a officiellement validé les grandes lignes de son programme de pré-saison 2026-2027. L’entraîneur Hansi Flick dirigera un stage traditionnel à St George’s Park, le célèbre centre national de l’équipe d’Angleterre. Le club catalan a réservé ces infrastructures de haut niveau pour une durée de deux semaines, du 27 juillet au 8 août. Il s’agit de la troisième fois que le Barça s’installe à St George’s Park, après les séjours dirigés par Luis Enrique en 2014 et 2016. Flick, familier de la campagne anglaise, estime que ce cadre propice permettra de poser les bases tactiques de la nouvelle saison.
- AFP
Un match surprise contre le Birmingham de Brady
En ouverture du stage, le FC Barcelone affrontera Birmingham City, club de Championship. Basé dans les Midlands et dirigé, entre autres, par Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl, le club anglais constitue un adversaire de choix : sa proximité avec le centre national de football évite tout long déplacement. Même si plusieurs cadres internationaux seront encore en vacances après la Coupe du monde, cette rencontre permettra de conjuguer travail physique essentiel et premières minutes de compétition. Ce match de préparation estival permettra au staff technique d’évaluer les joueurs de second rang tout en générant un fort intérêt commercial grâce à la présence très médiatisée de l’icône de la NFL au sein du club anglais.
Des matchs amicaux lucratifs sont prévus en Afrique.
Dès la fin de leur stage en Angleterre, les joueurs s’envoleront directement pour Nairobi (Kenya). Un match amical très attendu contre un grand rival européen, probablement Liverpool, est programmé le 9 ou le 10 août. Le groupe regagnera ensuite la Catalogne avant un bref déplacement au Maroc pour un deuxième match africain le 14 août. Ces deux rencontres, qui marqueront le retour de plusieurs internationaux clés, devraient générer environ 10 millions d’euros (9 millions de livres sterling / 12 millions de dollars) pour le club. Des recettes substantielles qui compenseront efficacement les dépenses opérationnelles engagées durant la phase initiale de préparation en Angleterre.
- AFP
Gérer les premiers défis de la saison
À l’aube de la nouvelle saison, le FC Barcelone doit réussir l’intégration de ses joueurs de retour de la Coupe du monde. Si le projet de se rendre au Pérou reste en suspens, le club catalan se concentre désormais sur ses trois matchs amicaux confirmés. L’objectif : peaufiner la condition physique et affiner les automatismes tactiques avant le coup d’envoi du championnat.