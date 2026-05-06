Tom Brady contre Barcelone ! Le géant de la Liga organise un match amical surprise contre Birmingham City

En ouverture du stage, le FC Barcelone affrontera Birmingham City, club de Championship. Basé dans les Midlands et dirigé, entre autres, par Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl, le club anglais constitue un adversaire de choix : sa proximité avec le centre national de football évite tout long déplacement. Même si plusieurs cadres internationaux seront encore en vacances après la Coupe du monde, cette rencontre permettra de conjuguer travail physique essentiel et premières minutes de compétition. Ce match de préparation estival permettra au staff technique d’évaluer les joueurs de second rang tout en générant un fort intérêt commercial grâce à la présence très médiatisée de l’icône de la NFL au sein du club anglais.