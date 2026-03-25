Tom Brady à WrestleMania ?! Des négociations sont en cours avec la WWE pour le copropriétaire de Birmingham City et légende de la NFL, alors qu'il est en conflit avec Logan Paul

Les bases de ce crossover ont été posées grâce à une série de piques publiques échangées entre Brady et Paul, l'actuelle star de la WWE. Les tensions ont éclaté lors du Fanatics Flag Football Classic à Los Angeles, où les deux hommes étaient capitaines d'équipes adverses. Brady a notamment dénigré le monde du catch professionnel, le qualifiant de « mignon » et de « scénarisé » lors d'une intervention médiatique qui est rapidement devenue virale avec plus de deux millions de vues.

« Vous savez, tout ce qu’ils font est tellement mignon et scénarisé, et ils savent exactement ce qui se passe », a déclaré Brady. « Dans un match de football, on ne sait jamais, donc ils ne s’approcheraient pas de moi. En plus, si j’avais une bonne ligne offensive, ils mettraient un coup de poing dans la gorge de ces gars-là et ils seraient probablement en train de pleurer. » Paul a répondu en trollant le joueur de 48 ans avec une fausse vidéo d’excuses.

Meltzer a suggéré que ces récentes provocations étaient un coup calculé, déclarant : « Ce qu’ils ont fait dans le match de football, c’était clairement pour monter le coup : toutes ces discussions sur Tom Brady qui rabaisse les catcheurs et tous les catcheurs qui réagissent, tout ça, c’est du scénario. Ce n’est pas : “Tom Brady est un c*** et il ne respecte pas le catch.” »