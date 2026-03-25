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Tom Brady à WrestleMania ?! Des négociations sont en cours avec la WWE pour le copropriétaire de Birmingham City et légende de la NFL, alors qu'il est en conflit avec Logan Paul
Négociations en vue d'un crossover à WrestleMania
Le monde du sport est en effervescence depuis l'annonce selon laquelle Brady serait en pourparlers pour faire une apparition sensationnelle à WrestleMania 42. D'après le journaliste chevronné spécialisé dans le catch Dave Meltzer, sur Wrestling Observer Radio, tout est en cours pour que l'ancien quarterback des New England Patriots et des Tampa Bay Buccaneers participe à l'événement phare de la WWE à Las Vegas.
À propos de cet accord potentiel, Meltzer a déclaré : « D'après ce qu'on m'a dit, ils sont en négociations pour Tom Brady. Mais il n'y a absolument aucun accord à ce stade. Cela pourrait donc se faire ; de toute évidence, Logan Paul et Tom Brady travaillent ensemble, tout le monde sait qu'ils préparent ce scénario. Je pense que les gens s'y attendaient, mais il pourrait y avoir quelque chose, sous une forme ou une autre, à WrestleMania. »
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Construire le scénario « écrit »
Les bases de ce crossover ont été posées grâce à une série de piques publiques échangées entre Brady et Paul, l'actuelle star de la WWE. Les tensions ont éclaté lors du Fanatics Flag Football Classic à Los Angeles, où les deux hommes étaient capitaines d'équipes adverses. Brady a notamment dénigré le monde du catch professionnel, le qualifiant de « mignon » et de « scénarisé » lors d'une intervention médiatique qui est rapidement devenue virale avec plus de deux millions de vues.
« Vous savez, tout ce qu’ils font est tellement mignon et scénarisé, et ils savent exactement ce qui se passe », a déclaré Brady. « Dans un match de football, on ne sait jamais, donc ils ne s’approcheraient pas de moi. En plus, si j’avais une bonne ligne offensive, ils mettraient un coup de poing dans la gorge de ces gars-là et ils seraient probablement en train de pleurer. » Paul a répondu en trollant le joueur de 48 ans avec une fausse vidéo d’excuses.
Meltzer a suggéré que ces récentes provocations étaient un coup calculé, déclarant : « Ce qu’ils ont fait dans le match de football, c’était clairement pour monter le coup : toutes ces discussions sur Tom Brady qui rabaisse les catcheurs et tous les catcheurs qui réagissent, tout ça, c’est du scénario. Ce n’est pas : “Tom Brady est un c*** et il ne respecte pas le catch.” »
Le lien avec Las Vegas
WrestleMania 42 devrait se dérouler le 18 avril à l'Allegiant Stadium de Las Vegas, domicile des Raiders de Las Vegas, la franchise de la NFL dont Brady détient une participation minoritaire. Cette synergie en fait le cadre idéal pour que l'actionnaire de Birmingham City fasse ses débuts à la WWE. Des informations selon lesquelles la WWE aurait déjà commencé à réfléchir à une image de marque potentielle pour le légendaire quarterback viennent alimenter davantage les rumeurs. Selon des spéculations de Fightful Select et WrestleVotes, des noms tels que « The Untouchable Tom Brady » et « T-Bone » auraient été évoqués en interne.
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Les stars de la NFL sur le ring
Si Brady franchit le pas, il suivra ainsi les traces de nombreuses superstars de la NFL qui se sont lancées dans le monde du catch. Son ancien coéquipier et ami proche, Rob Gronkowski, a fait plusieurs apparitions et a même animé WrestleMania 36. De son côté, George Kittle, joueur vedette des 49ers de San Francisco, a également participé à d'importants scénarios de la WWE ces dernières années.