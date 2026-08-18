Boehly et Walter envisagent de vendre leurs parts à Chelsea aux propriétaires majoritaires, Clearlake Capital, selon le Financial Times, un peu plus de quatre ans après que le consortium BlueCo a finalisé sa prise de contrôle très médiatisée. Le groupe avait initialement acheté le club dans le cadre d’un accord d’une valeur de 2,5 milliards de livres sterling, mais un nouvel accord pourrait désormais voir le club valorisé à plus de 5 milliards de livres sterling. L’actionnariat du club voit Clearlake détenir une majorité de 61,5 %, tandis que Boehly, Walter et le milliardaire suisse de 90 ans Hansjorg Wyss se partagent à parts égales les 38,5 % restants.

Ce projet de sortie intervient après une période de dépenses immenses qui n’a pas encore débouché sur un titre de Premier League ou de Ligue des champions. Depuis mai 2022, Chelsea a dépensé près de 1,5 milliard de livres sterling en indemnités de transfert, mais le club a connu un parcours tumultueux, marqué par des résultats irréguliers et de fréquents changements sur le banc.



