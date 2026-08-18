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Todd Boehly et Mark Walter en discussions pour VENDRE leurs parts de Chelsea alors que Clearlake Capital cherche à prendre le contrôle total
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Le consortium BlueCo face à un important remaniement de son actionnariat
Boehly et Walter envisagent de vendre leurs parts à Chelsea aux propriétaires majoritaires, Clearlake Capital, selon le Financial Times, un peu plus de quatre ans après que le consortium BlueCo a finalisé sa prise de contrôle très médiatisée. Le groupe avait initialement acheté le club dans le cadre d’un accord d’une valeur de 2,5 milliards de livres sterling, mais un nouvel accord pourrait désormais voir le club valorisé à plus de 5 milliards de livres sterling. L’actionnariat du club voit Clearlake détenir une majorité de 61,5 %, tandis que Boehly, Walter et le milliardaire suisse de 90 ans Hansjorg Wyss se partagent à parts égales les 38,5 % restants.
Ce projet de sortie intervient après une période de dépenses immenses qui n’a pas encore débouché sur un titre de Premier League ou de Ligue des champions. Depuis mai 2022, Chelsea a dépensé près de 1,5 milliard de livres sterling en indemnités de transfert, mais le club a connu un parcours tumultueux, marqué par des résultats irréguliers et de fréquents changements sur le banc.
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Tensions internes et dilemmes liés au développement du stade
Si des sources internes au club ont souvent démenti les affirmations faisant état d’une rupture entre le cofondateur de Clearlake, Behdad Eghbali, et Boehly, en assurant que les deux hommes entretiennent une relation professionnelle, des informations laissent entendre que des discussions ont eu lieu par intermittence au cours des deux dernières années concernant un éventuel rachat sur fond de « guerre civile » présumée. L’un des principaux points de friction semble être la capacité des propriétaires à s’accorder sur les plans d’un nouveau stade.
La complexité du modèle de propriété a également été critiquée par les supporters, qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant le prix des billets et le modèle multi-clubs utilisé par BlueCo.
Alonso et la nouvelle direction sportive
Au milieu de l’incertitude au niveau de la direction, Xabi Alonso a pris les rênes de l’équipe première lors d’un été qui a vu Chelsea dépenser plus de 300 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues tout en récupérant 143 millions de livres sterling grâce aux ventes. La nomination de l’Espagnol marque un nouveau chapitre pour Chelsea après le bref passage de Liam Rosenior.
Alonso s’est montré clair sur la nécessité de ce changement de profil, soulignant qu’un effectif de très haut niveau ne peut pas reposer uniquement sur le potentiel. Pour y remédier, le club s’est assuré les signatures des vétérans de Premier League Jordan Henderson, 36 ans, et Danny Welbeck, 35 ans, apportant une expérience très nécessaire au vestiaire. Ce choix signale un changement clair dans la stratégie de transferts du club, après des mercatos consécutifs marqués par des dépenses de centaines de millions pour de jeunes talents sans expérience au plus haut niveau.
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Clearlake s’apprête à resserrer son emprise
Si la vente se concrétise, Clearlake Capital, dirigé par Eghbali et Jose E. Feliciano, détiendra un contrôle quasi total des opérations du club. Cela coïncide avec une clause de gouvernance préétablie qui verrait le rôle de président passer de Boehly à un représentant de Clearlake en mai prochain.
Pour les joueurs et le nouveau staff technique, l’espoir est que toute résolution au niveau du conseil d’administration apportera la stabilité dont un club constamment sous les projecteurs a tant besoin. Alors que Chelsea s’apprête à lancer sa campagne contre son rival de l’ouest londonien Fulham, l’attention reste portée sur la capacité de l’effectif remanié d’Alonso à obtenir des résultats sur le terrain, indépendamment de l’identité de celui qui détient le pouvoir ultime dans la salle du conseil.
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