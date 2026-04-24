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« Tirer le meilleur parti de la situation » : James Trafford explique comment il a géré une saison « très en dents de scie » à Manchester City, au cours de laquelle il a cédé sa place de numéro 1 à Gianluigi Donnarumma
Trafford analyse sa contribution à l’équipe
Le deuxième passage de Trafford à Manchester City s’est révélé être une véritable épreuve de caractère après un début prometteur lors de la saison 2025-2026. De retour au club en provenance de Burnley cet été, après une saison exceptionnelle en Championship, l’international anglais a disputé les trois premiers matches de Premier League de Manchester City. La donne a toutefois changé lorsque le club a recruté le capitaine italien Donnarumma, en provenance du Paris Saint-Germain, précipitant Trafford sur le banc pour les rencontres de Premier League.
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Mettre l'accent sur la résilience mentale
Malgré un temps de jeu très limité en championnat, Trafford conserve une attitude professionnelle et poursuit sa progression sous la houlette de Guardiola. Le jeune gardien admet que la décision prise l’été dernier ne s’est pas déroulée comme prévu, mais il assure que cette expérience a été cruciale pour sa maturation.
Évoquant son état d’esprit et les leçons tirées de cette année de transition, Trafford a confié à la BBC : « La saison a évidemment été marquée par des hauts et des bas, car je n’ai pas beaucoup joué et j’avais évidemment une décision à prendre cet été.
On imagine toujours qu’une décision doit mener au meilleur résultat, mais ce n’était pas le cas ; pourtant, j’ai continué à travailler chaque jour pour progresser et rester positif, en veillant à conserver ma joie de vivre.
Toutefois, cette expérience s’est révélée très enrichissante, et je me suis attaché à ce que cela n’affecte pas mon bonheur et mon bien-être général. J’ai beaucoup appris et j’ai simplement essayé de travailler aussi dur que possible, de progresser et de tirer le meilleur parti de chaque journée. »
En quête d'un triplé national
Les interventions de Trafford en coupes sont décisives : il a gardé ses cages inviolées en finale de Carabao Cup contre Arsenal et arrêté un penalty de Mohamed Salah en FA Cup. Ces performances maintiennent City en course pour un deuxième triplé national, le club occupant actuellement la tête de la Premier League.
Interrogé sur ses objectifs pour la fin de saison et sur son espoir d’une convocation en équipe d’Angleterre, le gardien a déclaré : « Je veux évidemment intégrer le groupe. Ce serait une expérience formidable. Il est trop tôt pour le savoir, mais je dois continuer à bien jouer pour avoir une chance. Concernant le triplé, c’est notre objectif. Nous devons remporter chaque match. Ce sera difficile, mais nous avons un effectif de qualité et nous croyons en nos chances. »
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Le match à Wembley et un avenir incertain
Trafford devrait être titularisé samedi en demi-finale de la FA Cup contre Southampton, une sortie idéale pour se mettre en évidence aux yeux du sélectionneur anglais Thomas Tuchel, juste avant la Coupe du monde. Si le gardien reste un maillon essentiel dans la course aux titres de Manchester City, l’intérêt d’Aston Villa suggère qu’un départ définitif pourrait intervenir cet été. Guardiola ayant déjà évoqué une situation « particulière » concernant le gardien, ces dernières sorties en coupe pourraient bien constituer les adieux du joueur de 23 ans.