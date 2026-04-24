« Tirer le meilleur parti de la situation » : James Trafford explique comment il a géré une saison « très en dents de scie » à Manchester City, au cours de laquelle il a cédé sa place de numéro 1 à Gianluigi Donnarumma

Malgré un temps de jeu très limité en championnat, Trafford conserve une attitude professionnelle et poursuit sa progression sous la houlette de Guardiola. Le jeune gardien admet que la décision prise l’été dernier ne s’est pas déroulée comme prévu, mais il assure que cette expérience a été cruciale pour sa maturation.

Évoquant son état d’esprit et les leçons tirées de cette année de transition, Trafford a confié à la BBC : « La saison a évidemment été marquée par des hauts et des bas, car je n’ai pas beaucoup joué et j’avais évidemment une décision à prendre cet été.

On imagine toujours qu’une décision doit mener au meilleur résultat, mais ce n’était pas le cas ; pourtant, j’ai continué à travailler chaque jour pour progresser et rester positif, en veillant à conserver ma joie de vivre.

Toutefois, cette expérience s’est révélée très enrichissante, et je me suis attaché à ce que cela n’affecte pas mon bonheur et mon bien-être général. J’ai beaucoup appris et j’ai simplement essayé de travailler aussi dur que possible, de progresser et de tirer le meilleur parti de chaque journée. »