Le tirage au sort du Championnat d'Égypte de première division 2026-2027 a réservé un début de saison contrasté au tenant du titre, le Zamalek, ainsi qu'à ses rivaux Al Ahly et Pyramids.

Le Zamalek entamera la saison par une confrontation face à Al Ittihad d'Alexandrie le 21 août, avant d'affronter Banque du Caire lors de la deuxième journée, le 26 du même mois, puis Petrojet le 31 août.

Lors de la quatrième journée, le Zamalek affrontera l'équipe d'Abou Qir pour les engrais le 8 septembre, puis Ghazl El Mahalla lors de la cinquième journée, le 16 du même mois.

Le tirage au sort, effectué à l'aide de l'intelligence artificielle, a placé le choc au sommet entre Al Ahly et le Zamalek lors de la 6e journée, prévue le 11 octobre.

Le Zamalek jouera contre Pyramids lors de la 13e journée, le 28 décembre prochain.