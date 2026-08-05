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Tirage au sort du championnat d'Égypte : un choc précoce entre Al Ahly et le Zamalek

Al Ahly SC
Zamalek SC
Pyramids FC
Premier League
Égypte

La prime du sacre multipliée par dix

Le tirage au sort du Championnat d'Égypte de première division 2026-2027 a réservé un début de saison contrasté au tenant du titre, le Zamalek, ainsi qu'à ses rivaux Al Ahly et Pyramids.

Le Zamalek entamera la saison par une confrontation face à Al Ittihad d'Alexandrie le 21 août, avant d'affronter Banque du Caire lors de la deuxième journée, le 26 du même mois, puis Petrojet le 31 août.

Lors de la quatrième journée, le Zamalek affrontera l'équipe d'Abou Qir pour les engrais le 8 septembre, puis Ghazl El Mahalla lors de la cinquième journée, le 16 du même mois.

Le tirage au sort, effectué à l'aide de l'intelligence artificielle, a placé le choc au sommet entre Al Ahly et le Zamalek lors de la 6e journée, prévue le 11 octobre.

Le Zamalek jouera contre Pyramids lors de la 13e journée, le 28 décembre prochain.

  • Al Ahly - Pyramids : un nouveau choc au sommet

    De son côté, Al Ahly débute son parcours par une confrontation face à El Sharkia Enppi lors de la première journée, qui se tiendra le 23 août, avant d'affronter ZED FC lors de la deuxième journée le 28 août.

    Le club rouge affrontera Smouha lors de la troisième journée le 1er septembre, avant de rencontrer El Mokawloon El Arab lors de la quatrième journée le 9 septembre, puis Abou Qir Fertilizers lors de la cinquième journée le 15 septembre, avant de défier le Zamalek lors de la sixième journée.

    Al Ahly jouera contre Pyramids lors de la neuvième journée le 23 novembre.

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  • Le début de Pyramids

    Pyramids ouvre son parcours par un duel contre Ghazl El-Mahalla, avant d'affronter Abou Qir Fertilizers et Al-Masry lors des deuxième et troisième journées, puis El Gouna lors de la quatrième journée et Ceramica Cleopatra lors de la sixième journée.

    Les compétitions de la saison se disputent, dans leur première phase, selon un système de championnat entre tous les clubs participants, avant de passer à la deuxième phase, marquée par la répartition des équipes en deux groupes : le premier comprend 6 clubs qui se disputent le titre, tandis que le second réunit 14 équipes qui luttent pour le maintien, avec la relégation de 4 clubs vers la deuxième division.

    Le championnat devrait s'interrompre, dans un premier temps, à partir du 20 septembre, en même temps que la trêve internationale.

    Concernant les primes, Ahmed Diab, président de la Ligue des clubs égyptiens de football, a révélé le relèvement du montant de la prime de sacre en championnat à 50 millions de livres à partir de la saison prochaine, alors qu'elle n'était que de 5 millions de livres, soit une augmentation équivalente à dix fois plus. Diab a ajouté que la Ligue avait réussi à augmenter les revenus des droits de diffusion télévisée de 300 %.

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