Parmi les autres affiches notables mises en place mardi figure un duel entre l’Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain. Francfort a terminé troisième de Bundesliga la saison dernière et a atteint les demi-finales de l’UEFA Women's Europa Cup, n’étant éliminé que par Hacken, futur champion. Le PSG, de son côté, a vécu une saison 2025-2026 terrible, surtout en Europe, en terminant avant-dernier du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions après avoir pris seulement deux points en six matches. Il devra faire mieux pour retrouver cette étape en 2026-2027.

Le Real Madrid, quart de finaliste de la Ligue des champions à trois reprises, affrontera l’Ajax, qui a atteint les quarts de finale de cette compétition lors de la campagne 2023-2024, dans une autre affiche alléchante du dernier tour de qualification, tandis que Wolfsburg, double vainqueur, sera opposé à l’Inter, deuxième de Serie A la saison dernière.

Ces rencontres se situent toutes dans la voie de la ligue du tour de qualification, les clubs concernés s’étant qualifiés grâce à leur classement final en championnat, et non en remportant un titre. Il y a ensuite la voie des champions, qui comprend des champions nationaux comme le PSV Eindhoven, Brann, récent quart de finaliste, et OH Leuven, le club belge qui a atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions la saison dernière.