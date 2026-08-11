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Tirage au sort des qualifications de la Ligue des champions féminine : Chelsea, le Real Madrid et le PSG connaissent leurs adversaires, les vainqueurs rejoindront la phase de ligue de l'UWCL
Chelsea affrontera la Real Sociedad lors des qualifications de la Ligue des champions féminine
Chelsea devra battre la Real Sociedad pour valider sa place en phase de ligue de la Ligue des champions, le club espagnol devant se rendre à Londres pour le match aller de cette double confrontation plus tard ce mois-ci. La Real Sociedad n’a participé qu’une seule fois auparavant à l’UWCL, lorsqu’elle a été éliminée au deuxième tour des qualifications lors de la saison 2022-2023. Une troisième place en Liga F la saison dernière lui a offert une nouvelle chance de découvrir, pour la première fois, la compétition principale, mais elle devra passer un test difficile en qualifications après avoir hérité de Chelsea, finaliste en 2021 et demi-finaliste lors de trois des quatre dernières saisons.
Chelsea a bien connu une campagne compliquée la saison dernière, la pire du club en Women's Super League depuis sept ans. Cependant, les blessures ont joué un rôle majeur dans cette situation et le club s’est montré actif lors du mercato estival afin de réagir fortement à cette déception, en recrutant notamment Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni et Manaka Matsukubo. Ce serait une vraie surprise si Chelsea ne parvenait pas à atteindre la phase de ligue de l’UWCL.
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Le Real Madrid, le PSG et d'autres connaissent leurs adversaires en qualifications de la Ligue des champions féminine
Parmi les autres affiches notables mises en place mardi figure un duel entre l’Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain. Francfort a terminé troisième de Bundesliga la saison dernière et a atteint les demi-finales de l’UEFA Women's Europa Cup, n’étant éliminé que par Hacken, futur champion. Le PSG, de son côté, a vécu une saison 2025-2026 terrible, surtout en Europe, en terminant avant-dernier du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions après avoir pris seulement deux points en six matches. Il devra faire mieux pour retrouver cette étape en 2026-2027.
Le Real Madrid, quart de finaliste de la Ligue des champions à trois reprises, affrontera l’Ajax, qui a atteint les quarts de finale de cette compétition lors de la campagne 2023-2024, dans une autre affiche alléchante du dernier tour de qualification, tandis que Wolfsburg, double vainqueur, sera opposé à l’Inter, deuxième de Serie A la saison dernière.
Ces rencontres se situent toutes dans la voie de la ligue du tour de qualification, les clubs concernés s’étant qualifiés grâce à leur classement final en championnat, et non en remportant un titre. Il y a ensuite la voie des champions, qui comprend des champions nationaux comme le PSV Eindhoven, Brann, récent quart de finaliste, et OH Leuven, le club belge qui a atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions la saison dernière.
Tirage au sort complet du troisième tour de qualification de la Ligue des champions féminine
Voie de la ligue :
Eintracht Francfort vs Paris Saint-Germain
St Polten vs Juventus
Wolfsburg vs Inter
Chelsea vs Real Sociedad
Ajax vs Real Madrid
Voie des championnes :
Sparta Prague vs Servette
PSV Eindhoven vs HB Koge
Brann vs Austria Vienne
OH Leuven vs Czarni Sosnowiec
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Que se passe-t-il ensuite ?
Les matches du troisième tour de qualification de la Ligue des champions féminine se disputeront sur deux manches, avec les matches aller le 26 août et les matches retour une semaine plus tard, le 2 septembre. Les neuf vainqueurs se qualifieront pour la phase de ligue de la Ligue des champions, pour laquelle Barcelone, Lyon, le Bayern Munich, Arsenal, Hacken, la Roma, Benfica, le Paris FC et Manchester City sont déjà tous qualifiés. Le tirage au sort destiné à déterminer les affiches de la phase de ligue aura lieu le 4 septembre.
Les neuf perdants du troisième tour de qualification de l'UWCL, eux, intégreront le deuxième tour de qualification de l'UEFA Women's Europa Cup, lancée pour la première fois la saison dernière. La première édition a été remportée par Hacken, qui a battu son compatriote suédois Hammarby en finale aller-retour. Le deuxième tour de qualification de l'UWEC aura lieu fin septembre, avec notamment les Rangers, Hearts, Fenerbahce et le Sporting. Cela ramènera le tableau à 16 équipes, qui prendront ensuite part à une compétition disputée en élimination directe. Les huitièmes de finale débuteront fin octobre.
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