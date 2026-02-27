Tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions : Manchester City affrontera le Real Madrid, Chelsea affrontera le PSG, Newcastle affrontera Barcelone, Arsenal affrontera Bayer Leverkusen et Liverpool affrontera Galatasaray

Manchester City a régulièrement croisé le Real Madrid ces dernières années. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la phase de poules, avec une victoire 2-1 de l'équipe de Pep Guardiola au Santiago Bernabeu, et se sont affrontées lors de cinq campagnes européennes consécutives.

Newcastle a une histoire avec le géant de la Liga, Barcelone, avec le superbe triplé de Faustino Asprilla contre les Blaugrana qui reste gravé dans la mémoire des supporters de Tyneside, tandis que Chelsea a battu le PSG en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025.

Liverpool a déjà subi une défaite contre le grand club turc Galatasaray cette saison et se rendra à nouveau à Istanbul. Arsenal se prépare à affronter le Bayer Leverkusen pour la première fois depuis 2002.

Tottenham est toujours en train de transpirer pour conserver sa place dans l'élite anglaise, mais la Ligue des champions est devenue une distraction bienvenue et le club se réjouit de rencontrer l'Atlético Madrid. Harry Kane espère aider le Bayern Munich à éliminer l'Atalanta, dernier représentant italien encore en lice dans la compétition cette année.

L'Inter, finaliste malheureux de la saison dernière, a été éliminé en barrages par la surprenante équipe de Bodo/Glimt, qui a battu tous les records en remportant la première victoire du football norvégien en phase à élimination directe de la Ligue des champions.