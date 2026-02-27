Getty/GOAL
Traduit par
Tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions : Manchester City affrontera le Real Madrid, Chelsea affrontera le PSG, Newcastle affrontera Barcelone, Arsenal affrontera Bayer Leverkusen et Liverpool affrontera Galatasaray
- Getty
Qui sera sacré roi d'Europe en 2025-2026 ?
Manchester City a régulièrement croisé le Real Madrid ces dernières années. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la phase de poules, avec une victoire 2-1 de l'équipe de Pep Guardiola au Santiago Bernabeu, et se sont affrontées lors de cinq campagnes européennes consécutives.
Newcastle a une histoire avec le géant de la Liga, Barcelone, avec le superbe triplé de Faustino Asprilla contre les Blaugrana qui reste gravé dans la mémoire des supporters de Tyneside, tandis que Chelsea a battu le PSG en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025.
Liverpool a déjà subi une défaite contre le grand club turc Galatasaray cette saison et se rendra à nouveau à Istanbul. Arsenal se prépare à affronter le Bayer Leverkusen pour la première fois depuis 2002.
Tottenham est toujours en train de transpirer pour conserver sa place dans l'élite anglaise, mais la Ligue des champions est devenue une distraction bienvenue et le club se réjouit de rencontrer l'Atlético Madrid. Harry Kane espère aider le Bayern Munich à éliminer l'Atalanta, dernier représentant italien encore en lice dans la compétition cette année.
L'Inter, finaliste malheureux de la saison dernière, a été éliminé en barrages par la surprenante équipe de Bodo/Glimt, qui a battu tous les records en remportant la première victoire du football norvégien en phase à élimination directe de la Ligue des champions.
Tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Ligue des champions
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Bayern Munich vs Atalanta
Liverpool vs Galatasaray
Tottenham vs Atlético Madrid
Barcelone vs Newcastle
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Sporting vs Bodo/Glimt
Manchester City vs Real Madrid
- Getty
Quand auront lieu les huitièmes de finale de la Ligue des champions ?
Les matchs aller des huitièmes de finale auront lieu les 10 et 11 mars. Les matchs retour se joueront une semaine plus tard, les 17 et 18 mars. Les équipes têtes de série disputeront les matchs retour à domicile.
Parcours vers la finale de la Ligue des champions 2025-26
Le parcours vers la finale pour toutes les équipes encore en lice dans la Ligue des champions cette saison a été tracé.
Chelsea et Liverpool pourraient s'affronter en quarts de finale, tandis que Manchester City ou le Real Madrid devront probablement passer par le Bayern en quarts. De l'autre côté du tableau, Tottenham et Newcastle sont sur la même voie, tandis qu'Arsenal estime avoir de bonnes chances d'atteindre une nouvelle demi-finale, Bodo/Glimt ou le Sporting étant à l'affût s'ils parviennent à battre Leverkusen.
Toutes les routes mènent à une finale épique qui se déroulera à la Puskas Arena de Budapest le 30 mai.
Publicité