Tirage au sort des huitièmes de finale de l'Europa League : Aston Villa affrontera Lille tandis que Nottingham Forest se mesurera à Midtjylland
Qui sera sacré roi de l'Europa League en 2025-2026 ?
Villa et Forest ont tous deux remporté la Coupe d'Europe par le passé, cette dernière ayant décroché le titre à deux reprises sous la houlette du légendaire Brian Clough. Les gloires d'antan pourraient bien renaître en 2026.
Les Villans n'ont perdu que trois points avant d'atteindre les huitièmes de finale, terminant deuxièmes de la phase de groupes, à égalité de points avec Lyon. Le club français, en tête du classement, affrontera le Celta Vigo au prochain tour de la compétition.
Forest, qui en est à son quatrième entraîneur de la saison avec Vitor Pereira, n'a pas fait preuve de la régularité nécessaire pour terminer parmi les huit premiers. Le club a toutefois battu Fenerbahçe et a déjà affronté Midtjylland une fois cette saison, s'inclinant 3-2 au City Ground lors de son premier match européen à domicile depuis trois décennies.
Ailleurs, Porto est donné favori et devrait affronter Stuttgart en huitièmes de finale. Le grand club de Serie A, la Roma, visera également le titre ultime, mais devra affronter un adversaire familier, son rival national Bologne, pour débuter sa campagne en phase à élimination directe.
Le Real Betis, avec l'ancien ailier de Manchester United Antony dans ses rangs, devra passer deux tests difficiles contre le grand club grec du Panathinaikos, tandis que Braga affrontera Ferencvaros et Fribourg se mesurera à Genk.
Tirage au sort complet des huitièmes de finale de l'Europa League
Lyon vs Celta Vigo
Aston Villa vs Lille
Midtjylland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Panathinaikos
Porto vs Stuttgart
Braga vs Ferencvaros
Fribourg vs Genk
Rome vs Bologne
Les managers ambitieux visent la gloire ultime
Villa semble avoir trouvé l'homme idéal à sa tête en la personne d'Unai Emery. L'ancien entraîneur de Séville, d'Arsenal et du Paris Saint-Germain a remporté quatre fois l'Europa League, un record, la dernière fois avec Villarreal en 2021.
Il a déclaré à propos de la quête d'un cinquième titre : « Nous avons des objectifs clairs dans cette compétition : être en lice pour le trophée. [Nous voulons] être en lice au cas où nous aurions besoin de ce trophée pour jouer en Ligue des champions. C'est très difficile dans notre championnat. Je rêve d'être ici pour remporter des trophées et l'Europa League est l'un de nos objectifs cette année. »
Le manager de Forest, Pereira, a également évoqué son désir de reproduire les « miracles » que Clough a accomplis à Forest. Le Portugais a déclaré à TNT Sports : « J'ai accepté ce poste parce que je crois que ce club a un grand potentiel. Quand je regarde les supporters, je vois leur passion. Quand je regarde les joueurs, je vois leur talent. Ils ont juste besoin de se sentir en confiance, de croire en eux-mêmes, de croire dans le travail que nous accomplissons ensemble. Et c'est ça, l'avenir. Je suis très optimiste quant à l'avenir.
Bien sûr, chacun a des objectifs individuels à atteindre. Vous avez vos ambitions, vos ambitions individuelles. Mais il est important que vos ambitions soient en phase avec celles du club, avec celles du groupe. Et qu'elles créent une bonne énergie. Une bonne énergie, un sourire. Je crois qu'avec un sourire, nous pouvons nous ouvrir, nous pouvons faire des miracles. »
Quand aura lieu la finale de l'Europa League et où se déroulera-t-elle ?
Toutes les équipes encore en lice dans l'Europa League cette saison osent rêver d'atteindre la finale. Celle-ci se déroulera au stade Besiktas d'Istanbul le 20 mai. Le parcours vers cet événement phare a été tracé, avec les quarts de finale et les demi-finales également programmés.
