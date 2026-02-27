Tirage au sort des huitièmes de finale de l'Europa League : Aston Villa affrontera Lille tandis que Nottingham Forest se mesurera à Midtjylland

Villa et Forest ont tous deux remporté la Coupe d'Europe par le passé, cette dernière ayant décroché le titre à deux reprises sous la houlette du légendaire Brian Clough. Les gloires d'antan pourraient bien renaître en 2026.

Les Villans n'ont perdu que trois points avant d'atteindre les huitièmes de finale, terminant deuxièmes de la phase de groupes, à égalité de points avec Lyon. Le club français, en tête du classement, affrontera le Celta Vigo au prochain tour de la compétition.

Forest, qui en est à son quatrième entraîneur de la saison avec Vitor Pereira, n'a pas fait preuve de la régularité nécessaire pour terminer parmi les huit premiers. Le club a toutefois battu Fenerbahçe et a déjà affronté Midtjylland une fois cette saison, s'inclinant 3-2 au City Ground lors de son premier match européen à domicile depuis trois décennies.

Ailleurs, Porto est donné favori et devrait affronter Stuttgart en huitièmes de finale. Le grand club de Serie A, la Roma, visera également le titre ultime, mais devra affronter un adversaire familier, son rival national Bologne, pour débuter sa campagne en phase à élimination directe.

Le Real Betis, avec l'ancien ailier de Manchester United Antony dans ses rangs, devra passer deux tests difficiles contre le grand club grec du Panathinaikos, tandis que Braga affrontera Ferencvaros et Fribourg se mesurera à Genk.