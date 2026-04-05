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Tirage au sort des demi-finales de la FA Cup : Chelsea affrontera Leeds à Wembley, tandis que Southampton, le tombeur de géants de Championship, se mesurera à Manchester City
- AFP
Leeds s'assure un match décisif contre Chelsea
Le match phare du tirage au sort des demi-finales opposera Chelsea à Leeds United, dans une confrontation qui ravive le souvenir de l'une des rivalités les plus légendaires du football anglais. Leeds s'est qualifié pour les demi-finales à l'issue d'un quart de finale chaotique contre West Ham United au London Stadium, qui s'est soldé par une victoire spectaculaire aux tirs au but.
Le tirage au sort a été effectué en direct à l'issue de ce match, déterminant ainsi le sort des quatre prétendants restants. Pour Leeds, le déplacement à Wembley représente une étape importante de son histoire récente, tandis que Chelsea cherchera à réaffirmer sa domination dans une compétition qu'il a remportée à huit reprises par le passé.
Southampton mettra Man City à l'épreuve
Lors de la deuxième demi-finale, Southampton, club de Championship, se voit confier la tâche peu enviable d’essayer d’arrêter la machine de Manchester City. Les Saints se sont imposés comme les « tueurs de géants » de l’édition de cette année, après avoir déjà fait tomber un adversaire de taille en réussissant à surprendre Arsenal au tour précédent, gardant ainsi intacts leurs rêves de Wembley.
L'équipe de Pep Guardiola, Manchester City, reste la grande favorite pour remporter le trophée, alors qu'elle continue de se battre sur plusieurs fronts. Malgré le palmarès de City, les performances tenaces de Southampton au cours de la saison actuelle laissent penser qu'ils ne se laisseront pas intimider par l'événement lorsque les deux équipes s'affronteront sous l'arche à la fin du mois.
Les dates des concerts à Wembley en avril sont confirmées
La Fédération anglaise de football a confirmé que les deux demi-finales se dérouleront au stade de Wembley le week-end du samedi 25 avril et du dimanche 26 avril. Ces rencontres phares constituent la porte d'entrée vers la finale, et tous les regards du monde du football devraient se tourner vers la capitale pour ces deux rendez-vous majeurs du calendrier national.
West Ham et Leeds ont offert un cadre incroyable pour le tirage au sort, le gardien des Hammers, Fin Herrick, ayant été appelé pour les derniers instants des prolongations avant la séance de tirs au but. Le suspense des quarts de finale étant désormais terminé, toute l'attention se porte désormais sur les quatre derniers qualifiés et la bataille pour une place dans la finale.
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Le chemin vers la finale
Manchester City et Chelsea ont tous deux connu un parcours relativement facile jusqu’aux demi-finales, comparé à celui de leurs prochains adversaires. Ces deux poids lourds de la Premier League ont évité les mauvaises surprises ce week-end, confirmant ainsi leur statut d’équipes à battre alors que la compétition entre dans sa phase décisive.
La présence de deux équipes issues de l'élite traditionnelle – notamment Leeds, en pleine forme, et Southampton, très tenace – ajoute une touche d'imprévisibilité aux prochains matchs. Les supporters des quatre clubs vont désormais se ruer sur les billets alors que le compte à rebours vers les confrontations de fin avril commence pour de bon.