Tirage au sort des demi-finales de la FA Cup : Chelsea affrontera Leeds à Wembley, tandis que Southampton, le tombeur de géants de Championship, se mesurera à Manchester City

Le match phare du tirage au sort des demi-finales opposera Chelsea à Leeds United, dans une confrontation qui ravive le souvenir de l'une des rivalités les plus légendaires du football anglais. Leeds s'est qualifié pour les demi-finales à l'issue d'un quart de finale chaotique contre West Ham United au London Stadium, qui s'est soldé par une victoire spectaculaire aux tirs au but.

Le tirage au sort a été effectué en direct à l'issue de ce match, déterminant ainsi le sort des quatre prétendants restants. Pour Leeds, le déplacement à Wembley représente une étape importante de son histoire récente, tandis que Chelsea cherchera à réaffirmer sa domination dans une compétition qu'il a remportée à huit reprises par le passé.



