Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
inter festa woldsburg 2026Getty Images

Traduit par

Tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League : la Roma avec Barcelone, le Real Madr et Chelsea, la Juventus avec le PSG et Lyon, l’Inter avec Arsenal et Manchester City

WOMEN'S FOOTBALL
Ligue des Champions
Roma
Inter
Juventus

Pour le football féminin italien, l’édition de l’UEFA Women’s Champions League qui débutera entre les 22 et 23 septembre sera historique : trois équipes de Serie A Women participeront en effet à la phase de ligue, le tirage au sort effectué aujourd’hui à Nyon ayant tracé la route qui attend la Roma, la Juventus (toutes deux figuraient dans le chapeau 2) et l’Inter (dans le chapeau 3). Pour la deuxième saison d’affilée, le format de la Women’s Champions League a été aligné sur celui de la compétition masculine : poule unique de 18 équipes, six matches (trois à domicile et trois à l’extérieur) contre six adversaires différents, dont deux issus de chaque chapeau.

  • LES ADVERSAIRES DE LA JUVENTUS, DE L’INTER ET DE LA ROMA

    En attendant le calendrier qui sera établi dans les prochaines heures, la Roma, championne d’Italie, affrontera à domicile le FC Barcelone, le Real Madrid et le Servette, et à l’extérieur Chelsea (où évolue depuis quelques semaines Giulia Dragoni, ancienne joueuse de la Roma), Benfica et Louvain. À noter : quatre des six adversaires (le FC Barcelone, Chelsea, le Real et Louvain) sont les mêmes que l’an dernier. La Juventus, de son côté, recevra Lyon, Benfica et Louvain et se déplacera sur les terrains du Paris Saint-Germain, de Häcken et de l’Austria Vienne. Un doublon par rapport à la saison dernière contre Lyon et Benfica. Pour l’Inter, qui reste sur l’exploit extraordinaire contre Wolfsburg et qui va découvrir la League Phase, en arrivant du troisième chapeau, la tâche sera la plus difficile : l’Inter recevra Arsenal, Häcken et Manchester City et se déplacera sur les terrains de Lyon, du Real Madrid et de l’Austria Vienne.

    • Publicité

  • LA FORMULE

    À l’issue des six journées, les quatre premières équipes du classement se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les équipes classées de la cinquième à la douzième place disputeront les barrages de la phase à élimination directe pour désigner les quatre autres qualifiées pour les quarts de finale.


    Les dates de la phase de championnat – Tous les matches sur Disney+

    Journée 1 : 22/23 septembre

    Journée 2 : 30 septembre/1er octobre

    Journée 3 : 28/29 octobre

    Journée 4 : 10/11 novembre

    Journée 5 : 18/19 novembre

    Journée 6 : 16 décembre


    Tirage au sort de la phase à élimination directe

    18 décembre, Nyon (date susceptible d’être modifiée)


    Barrages de la phase à élimination directe

    Aller : 3/4 février

    Retour : 10/11 février


    Quarts de finale

    Aller : 23/24 mars

    Retour : 31 mars/1er avril


    Demi-finales

    Aller : 1/2 mai

    Retour : 8/9 mai


    Finale (Stadion Narodowy, Varsovie)

    28, 29 ou 30 mai

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google