Tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League : la Roma avec Barcelone, le Real Madr et Chelsea, la Juventus avec le PSG et Lyon, l’Inter avec Arsenal et Manchester City

À l’issue des six journées, les quatre premières équipes du classement se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les équipes classées de la cinquième à la douzième place disputeront les barrages de la phase à élimination directe pour désigner les quatre autres qualifiées pour les quarts de finale.





Les dates de la phase de championnat – Tous les matches sur Disney+

Journée 1 : 22/23 septembre

Journée 2 : 30 septembre/1er octobre

Journée 3 : 28/29 octobre

Journée 4 : 10/11 novembre

Journée 5 : 18/19 novembre

Journée 6 : 16 décembre





Tirage au sort de la phase à élimination directe

18 décembre, Nyon (date susceptible d’être modifiée)





Barrages de la phase à élimination directe

Aller : 3/4 février

Retour : 10/11 février





Quarts de finale

Aller : 23/24 mars

Retour : 31 mars/1er avril





Demi-finales

Aller : 1/2 mai

Retour : 8/9 mai





Finale (Stadion Narodowy, Varsovie)

28, 29 ou 30 mai