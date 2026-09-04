Pour le football féminin italien, l’édition de l’UEFA Women’s Champions League qui débutera entre les 22 et 23 septembre sera historique : trois équipes de Serie A Women participeront en effet à la phase de ligue, le tirage au sort effectué aujourd’hui à Nyon ayant tracé la route qui attend la Roma, la Juventus (toutes deux figuraient dans le chapeau 2) et l’Inter (dans le chapeau 3). Pour la deuxième saison d’affilée, le format de la Women’s Champions League a été aligné sur celui de la compétition masculine : poule unique de 18 équipes, six matches (trois à domicile et trois à l’extérieur) contre six adversaires différents, dont deux issus de chaque chapeau.
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Tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League : la Roma avec Barcelone, le Real Madr et Chelsea, la Juventus avec le PSG et Lyon, l’Inter avec Arsenal et Manchester City
LES ADVERSAIRES DE LA JUVENTUS, DE L’INTER ET DE LA ROMA
En attendant le calendrier qui sera établi dans les prochaines heures, la Roma, championne d’Italie, affrontera à domicile le FC Barcelone, le Real Madrid et le Servette, et à l’extérieur Chelsea (où évolue depuis quelques semaines Giulia Dragoni, ancienne joueuse de la Roma), Benfica et Louvain. À noter : quatre des six adversaires (le FC Barcelone, Chelsea, le Real et Louvain) sont les mêmes que l’an dernier. La Juventus, de son côté, recevra Lyon, Benfica et Louvain et se déplacera sur les terrains du Paris Saint-Germain, de Häcken et de l’Austria Vienne. Un doublon par rapport à la saison dernière contre Lyon et Benfica. Pour l’Inter, qui reste sur l’exploit extraordinaire contre Wolfsburg et qui va découvrir la League Phase, en arrivant du troisième chapeau, la tâche sera la plus difficile : l’Inter recevra Arsenal, Häcken et Manchester City et se déplacera sur les terrains de Lyon, du Real Madrid et de l’Austria Vienne.
LA FORMULE
À l’issue des six journées, les quatre premières équipes du classement se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les équipes classées de la cinquième à la douzième place disputeront les barrages de la phase à élimination directe pour désigner les quatre autres qualifiées pour les quarts de finale.
Les dates de la phase de championnat – Tous les matches sur Disney+
Journée 1 : 22/23 septembre
Journée 2 : 30 septembre/1er octobre
Journée 3 : 28/29 octobre
Journée 4 : 10/11 novembre
Journée 5 : 18/19 novembre
Journée 6 : 16 décembre
Tirage au sort de la phase à élimination directe
18 décembre, Nyon (date susceptible d’être modifiée)
Barrages de la phase à élimination directe
Aller : 3/4 février
Retour : 10/11 février
Quarts de finale
Aller : 23/24 mars
Retour : 31 mars/1er avril
Demi-finales
Aller : 1/2 mai
Retour : 8/9 mai
Finale (Stadion Narodowy, Varsovie)
28, 29 ou 30 mai
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