Tirage au sort de la Ligue Europa : les adversaires de la Juventus et de l’AC Milan. Spalletti avec la Real Sociedad et Rennes. Amorim avec Benfica, l’Olympiacos et deux Anglais

Le programme complet de la phase de championnat de la Ligue des champions (en majuscules les équipes à affronter à l’extérieur) :
PREMIER CHAPEAU
Bayer Leverkusen : Marseille, LYON, Salzbourg, DINAMO ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRÈTE.
Benfica : AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICOSIE, Ofi Crète, NEC.
JUVENTUS : Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosie, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.
MILAN :Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBOURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.
Lyon : Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.
AZ Alkmaar : Juventus, BENFICA, Dinamo Zagreb, SPARTA PRAGUE, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.
Olympiacos : Milan, MARSEILLE, Sparta Prague, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.
Real Sociedad : Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.
Marseille : Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.