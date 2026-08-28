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Sorteggio Europa League

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Tirage au sort de la Ligue Europa : les adversaires de la Juventus et de l’AC Milan. Spalletti avec la Real Sociedad et Rennes. Amorim avec Benfica, l’Olympiacos et deux Anglais

Milan AC
Juventus FC
Ligue Europa

Voici qui affronteront l’Italie de Luciano Spalletti et l’AC Milan de Rubén Amorim.

L’AC Milan et la Juventus sont les deux représentants du football italien qui participent à l’édition 2026/2027 de la Ligue Europa. Aujourd’hui à 13 heures, au Grimaldi Forum de Monte-Carlo, a eu lieu la cérémonie du tirage au sort. La Juventus et l’AC Milan figurent toutes deux dans le premier chapeau.


Voici les adversaires : Spalletti sourit, moins Amorim :


  • LES ADVERSAIRES DES ÉQUIPES ITALIENNES

    Voici les adversaires des clubs italiens issus du tirage au sort de Monte-Carlo (les équipes à affronter à l’extérieur sont en majuscules) :


    JUVENTUS : Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosie, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.


    AC MILAN : Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBOURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

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  • LE TIRAGE AU SORT

    Le programme complet de la phase de championnat de la Ligue des champions (en majuscules les équipes à affronter à l’extérieur) :


    PREMIER CHAPEAU


    Bayer Leverkusen : Marseille, LYON, Salzbourg, DINAMO ZAGREB, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRÈTE.

    Benfica : AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICOSIE, Ofi Crète, NEC.

    JUVENTUS : Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosie, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.

    MILAN :Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBOURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

    Lyon : Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.

    AZ Alkmaar : Juventus, BENFICA, Dinamo Zagreb, SPARTA PRAGUE, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.

    Olympiacos : Milan, MARSEILLE, Sparta Prague, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.

    Real Sociedad : Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.

    Marseille : Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.



  • LE FORMAT

    La Ligue Europa comptera 36 équipes au départ : la phase de championnat se disputera de septembre à janvier, avec huit matches chacune (quatre à domicile et quatre à l’extérieur) pour toutes les formations concernées.

    Les huit premières du classement se qualifient pour les huitièmes de finale, tandis que des barrages auront lieu entre la neuvième et la vingt-quatrième place (dont les vainqueurs accéderont aux huitièmes de finale). Les douze derniers clubs seront, en revanche, éliminés et ne disputeront aucune autre compétition européenne cette saison sportive.

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  • Les dates de la phase de ligue

    1re journée : 16/17 septembre 2026
    2e journée : 15 octobre 2026
    3e journée : 22 octobre 2026
    4e journée : 5 novembre 2026
    5e journée : 26 novembre 2026
    6e journée : 10 décembre 2026
    7e journée : 21 janvier 2027
    8e journée : 28 janvier 2027

  • QUELLES ÉQUIPES PARTICIPENT ?

    • BAYER LEVERKUSEN
    • JUVENTUS
    • MILAN
    • LYON
    • AZ ALKMAAR
    • OLYMPIACOS
    • REAL SOCIEDAD
    • MARSEILLE
    • UNION SAINT-GILLOISE
    • DINAMO ZAGREB
    • CELTIC
    • STURM GRAZ
    • CRYSTAL PALACE
    • BOURNEMOUTH
    • SUNDERLAND
    • SPARTA PRAGUE
    • RENNES
    • CELJE
    • CELTA VIGO
    • HOFFENHEIM
    • TORREENSE
    • HAPOËL BE'ER SHEVA
    • NEC
    • LEVSKI SOFIA
    • BENFICA
    • FERENCVAROS
    • VIKTORIA PLZEN
    • ARARAT-ARMENIA
    • SALZBOURG
    • ANDERLECHT
    • LECH POZNAN
    • JAGIELLONIA
    • OMONIA
    • BESIKTAS
    • LILLESTROM
    • OFI CRÈTE

  • CHAPEAU DE SÉRIE 1

    Bayer Leverkusen

    Benfica

    JUVENTUS

    MILAN

    Lyon

    AZ Alkmaar

    Olympiacos

    Real Sociedad

    Marseille

  • Deuxième chapeau

    Ferencvaros

    Viktoria Plzen

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzbourg

    Celtic Glasgow

    Sparta Prague

    Rennes

    Anderlecht

  • Troisième chapeau

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigoco

  • Chapeau 4

    Hoffenheim

    Beşiktaş

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Crète

    Lillestrøm

    Levski Sofia

    Ararat-Armenia

  • Comment fonctionne le tirage au sort

    La phase de championnat prévoit une poule unique de 36 équipes, réparties en quatre chapeaux.

    Chaque club, du chapeau 1 au chapeau 4, selon la répartition des équipes, verra sa boule être tirée au sort.

    L’attribution suivante des adversaires, en temps réel, se fera de manière informatisée, en respectant deux critères de base : un club ne peut pas affronter une équipe du même championnat, ni plus de deux équipes du même pays.

    Le calendrier sera ensuite communiqué d’ici au dimanche 30 août, via les canaux officiels de l’UEFA

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