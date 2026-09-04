Le paysage de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2026-2027 a été officiellement fixé à l’issue de la cérémonie du tirage au sort à Nyon. Arsenal fait face à une tâche ardue, puisque le club londonien a été tiré contre les puissances en titre que sont Barcelone et Lyon. Arsenal, placé dans le chapeau 1, devra négocier un calendrier compliqué qui comprend également des rencontres contre Benfica, le Paris FC, HB Koge et l’Inter.

Barcelone, largement considéré comme l’équipe à battre dans le football européen, représentera le test ultime pour Arsenal. Le club catalan verra également son programme inclure des matches contre le Bayern Munich, la Roma, le Paris FC, Servette et HB Koge.