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Tirage au sort de la Ligue des champions féminine : Arsenal hérite d’un test face à Barcelone, tandis que Chelsea et Manchester City découvrent leur sort en phase de ligue
Les poids lourds s’affrontent en phase de ligue
Le paysage de la Ligue des champions féminine de l’UEFA 2026-2027 a été officiellement fixé à l’issue de la cérémonie du tirage au sort à Nyon. Arsenal fait face à une tâche ardue, puisque le club londonien a été tiré contre les puissances en titre que sont Barcelone et Lyon. Arsenal, placé dans le chapeau 1, devra négocier un calendrier compliqué qui comprend également des rencontres contre Benfica, le Paris FC, HB Koge et l’Inter.
Barcelone, largement considéré comme l’équipe à battre dans le football européen, représentera le test ultime pour Arsenal. Le club catalan verra également son programme inclure des matches contre le Bayern Munich, la Roma, le Paris FC, Servette et HB Koge.
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Chelsea et Manchester City connaissent leur sort
Chelsea, autre poids lourd du chapeau 1, a hérité d’une série d’affiches fascinantes. Le club londonien affrontera les géants français Lyon et le Paris Saint-Germain dans ce qui s’annonce comme une bataille tactique pour la suprématie. Son programme est complété par des matches contre la Roma, Hacken, l’Austria Vienne et OH Leuven.
City, qui a été placé dans le chapeau 3, s’attend à un parcours difficile lors de la phase de ligue. Manchester City a été tiré contre le PSG et le Bayern Munich parmi les têtes de série du plus haut niveau. En plus, il affrontera le Real Madrid et Hacken issus du chapeau 2, ainsi que l’Austria Vienne et l’Inter.
Les géants du continent prêts à en découdre
Lyon, recordman avec huit sacres dans la compétition, reste l’étendard du football français. Son parcours dans la phase de ligue le verra affronter Chelsea et Arsenal dans des affiches de premier plan. Le club français fera aussi face à la Juventus, à Hacken, à l’Inter et à Servette.
Le Bayern a également découvert ses six adversaires, avec un choc au sommet contre Barcelone et le PSG. Le club bavarois doit aussi affronter le Real Madrid, Benfica, Manchester City et l’Austria Vienne. Cette série de rencontres en particulier est sans doute l’une des plus équilibrées et compétitives, avec des représentants des meilleurs championnats d’Espagne, de France et d’Angleterre.
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Forces émergentes et espoirs de qualification pour la phase à élimination directe
Madrid poursuit sa quête pour briser la domination de l’élite établie, et son tirage a offert de nombreux sujets de discussion. Le Real Madrid se mesurera au PSG et au Bayern, tout en affrontant aussi le Paris FC, la Roma, l’Inter et City. Le club espagnol a lourdement investi dans son effectif pour rivaliser à ce niveau, et sa capacité à prendre des points contre les équipes du chapeau 1 sera cruciale pour sa qualification.
La Juventus et la Roma représentent les intérêts italiens dans la compétition, avec une opposition relevée pour les deux clubs. La Juventus affrontera Lyon, le PSG, Benfica, Hacken, OH Leuven et l’Austria Wien. Pendant ce temps, le programme de la Roma comprend des rendez-vous avec Barcelone, Chelsea, Madrid, Benfica, Servette et OH Leuven.
Alors que le classement final de la ligue déterminera le parcours dans les phases à élimination directe, ces clubs se battront pour chaque but.
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