Arsenal a hérité d’un parcours redoutable en phase de ligue de la Ligue des champions à la suite du tirage au sort officiel effectué jeudi. L’équipe de Mikel Arteta, finaliste de la compétition la saison dernière avant de s’incliner face au Paris Saint-Germain aux tirs au but, doit désormais négocier un calendrier qui comprend des matches à domicile contre le Real Madrid, vainqueur à 15 reprises, et un déplacement chez le géant de Bundesliga qu’est le Bayern Munich.

En plus de recevoir le Real Madrid, vainqueur à 15 reprises, le club du nord de Londres affrontera également le Borussia Dortmund, Lille et le club azerbaïdjanais de Sabah à l’Emirates Stadium. L’équipe d’Arteta devra aussi composer avec un programme de déplacements relevé, avec des voyages sur les terrains du Bayern Munich, de Naples, du Real Betis et du Slavia Prague pour compléter ses rencontres de phase de ligue.