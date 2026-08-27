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Tirage au sort de la Ligue des champions ! Arsenal affronte le Real Madrid et le Bayern, tandis que Manchester City hérite du PSG
Arsenal confronté à un calendrier européen intimidant
Arsenal a hérité d’un parcours redoutable en phase de ligue de la Ligue des champions à la suite du tirage au sort officiel effectué jeudi. L’équipe de Mikel Arteta, finaliste de la compétition la saison dernière avant de s’incliner face au Paris Saint-Germain aux tirs au but, doit désormais négocier un calendrier qui comprend des matches à domicile contre le Real Madrid, vainqueur à 15 reprises, et un déplacement chez le géant de Bundesliga qu’est le Bayern Munich.
En plus de recevoir le Real Madrid, vainqueur à 15 reprises, le club du nord de Londres affrontera également le Borussia Dortmund, Lille et le club azerbaïdjanais de Sabah à l’Emirates Stadium. L’équipe d’Arteta devra aussi composer avec un programme de déplacements relevé, avec des voyages sur les terrains du Bayern Munich, de Naples, du Real Betis et du Slavia Prague pour compléter ses rencontres de phase de ligue.
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Manchester City et Aston Villa s’apprêtent à passer des tests face au PSG
Sous les ordres de son nouvel entraîneur Enzo Maresca, Manchester City vise à se réaffirmer sur la scène européenne après des campagnes décevantes lors des deux dernières saisons, qui l’ont vu être éliminé en huitièmes de finale la saison dernière puis en barrages de la phase à élimination directe en 2024-2025. City a hérité de la réception du Paris Saint-Germain dans ce qui s’annonce comme l’une des affiches de la nouvelle phase de ligue. L’équipe de Maresca accueillera également le Sporting CP, Naples et l’AEK Athènes à l’Etihad Stadium, en plus de déplacements pour affronter Barcelone au Camp Nou, le RB Leipzig, Lens et Porto.
Aston Villa retrouve la Ligue des champions pour la première fois depuis son impressionnant parcours lors de la saison 2024-2025, quand le club avait atteint les quarts de finale. L’équipe d’Unai Emery s’apprête à retrouver le Paris Saint-Germain à Villa Park dans une répétition récente de la Supercoupe de l’UEFA, où le club français s’était imposé 2-1 à Salzbourg grâce à un but victorieux de Desire Doue. Au-delà de cette affiche de gala à domicile contre le PSG, Villa recevra aussi le Borussia Dortmund, Fenerbahce et Viking à Villa Park, tout en devant négocier des déplacements exigeants contre Barcelone, le Club Bruges, Galatasaray et le Slavia Prague.
Liverpool et Manchester United connaissent leurs parcours continentaux
Liverpool, sextuple champion d'Europe, fait face à un calendrier compliqué pour son retour à la table des grands en Europe après avoir été éliminé en quarts de finale par le Paris Saint-Germain la saison dernière. Les Reds doivent se rendre à San Siro pour un choc face à l'Inter Milan, tandis que l'Atlético de Madrid de Diego Simeone se déplacera dans le Merseyside. L'équipe d'Andoni Iraola recevra également le FC Porto, Villarreal et Lens à Anfield, en plus de déplacements sur les terrains du Club Bruges, de Fenerbahçe et du club autrichien LASK.
Manchester United, triple champion d'Europe, retrouve la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2023-2024, lorsqu'il avait été éliminé en phase de groupes sous l'ancien format de la compétition. L'équipe de Michael Carrick recevra le Bayern Munich et la Roma à Old Trafford pour deux des affiches les plus attendues de la phase d'ouverture, tout en se déplaçant pour affronter l'Atlético de Madrid dans la capitale espagnole. La campagne européenne de United comprend aussi des réceptions du RB Leipzig et du club azerbaïdjanais Sabah, ainsi que des déplacements pour affronter le Sporting CP, Villarreal et le club italien de Côme.
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Moments historiques et dates du nouveau format
L’édition 2026-2027 de la Ligue des champions se distingue par la présence de quatre débutants. L’italien Côme, l’autrichien LASK, le norvégien Viking et l’azerbaïdjanais Sabah s’apprêtent tous à disputer leur toute première participation à la compétition proprement dite. L’histoire sera également écrite sur le banc, puisque l’ancienne légende de Manchester City Yaya Touré devient le premier entraîneur africain à mener une équipe jusqu’au tableau principal après avoir pris les rênes du club slovaque du Slovan Bratislava.
Le coup d’envoi sera donné du 8 au 10 septembre, avec les six premières journées disputées jusqu’en décembre. Après une courte trêve hivernale, la phase de ligue se conclura par deux dernières journées en janvier, avec une fin fixée au 27 janvier. Les huit premières équipes se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, tandis que celles classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage aller-retour.
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