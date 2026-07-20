ÀPROPOS DE BASTONI – « Al-Hilal ? Mes joueurs et moi respectons les contrats : il lui reste deux ans et il adore l’Inter. Pour l’instant, il ne songe pas à partir. Si un club satisfait tout le monde, on pourra discuter. Mais aucune négociation n’est en cours. L’incident avec Kalulu ? Bastoni a été victime d’une injustice car les règles étaient erronées ; le problème venait de la règle du VAR. Il avait simulé et aurait dû recevoir un carton jaune. C’est un joueur doté d’une grande personnalité ; dans la vie, il y a de tout, des bons et des mauvais moments. Sur le plan humain, cela a été très difficile, mais il s’en est sorti. »