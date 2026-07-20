L'agent Tullio Tinti, quireprésente notamment Alessandro Bastoni et Andrea Pirlo, s'est exprimé sur différents sujets au micro de Sky :
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Tinti : « Bastoni ? Si les clubs intéressés parviennent à satisfaire l'Inter et le joueur, on pourra en discuter. Pirlo et Maldini se sont entretenus au sujet de l'équipe nationale. Ruggeri reste à l'Atlético. »
À PROPOS DE PIRLO - « Lui et Maldini parlent la même langue. Andrea était un génie sur le terrain et il a une vision différente du football. Pirlo avait été recruté pour jouer en équipe des moins de 23 ans à la Juve, mais au bout d’une semaine, on l’a intégré à l’équipe première. Cette année-là, la Juve a terminé quatrième et a remporté la Coupe d’Italie et la Supercoupe. Il ne fut pas reconduit, et plusieurs entraîneurs de renom lui ont succédé avec des résultats inférieurs. Maldini et Pirlo échangent régulièrement ; ils ont sans doute déjà discuté. »
À PROPOS DES JEUNES - « De nos jours, rares sont les footballeurs qui suivent le parcours classique : de la Primavera à la Serie B, puis jusqu’à la Serie A. »
ANALYSE - « Le Milan n'y croyait pas, au point de l'offrir »
À PROPOS DE RUGGERI - « Il a très bien joué à l'Atlético, il n'est pas sur le marché. Il reste là-bas. La Roma et la Fiorentina se sont renseignées à son sujet. »
ÀPROPOS DE BASTONI – « Al-Hilal ? Mes joueurs et moi respectons les contrats : il lui reste deux ans et il adore l’Inter. Pour l’instant, il ne songe pas à partir. Si un club satisfait tout le monde, on pourra discuter. Mais aucune négociation n’est en cours. L’incident avec Kalulu ? Bastoni a été victime d’une injustice car les règles étaient erronées ; le problème venait de la règle du VAR. Il avait simulé et aurait dû recevoir un carton jaune. C’est un joueur doté d’une grande personnalité ; dans la vie, il y a de tout, des bons et des mauvais moments. Sur le plan humain, cela a été très difficile, mais il s’en est sorti. »
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