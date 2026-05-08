Tijjani Reijnders pourrait déjà quitter Manchester City. Le milieu de terrain, en difficulté sous les ordres de Pep Guardiola, serait courtisé par un club de Serie A pour un retour en Italie dès cet été

Les attentes étaient grandes lorsque Manchester City a déboursé environ 46 millions de livres sterling pour recruter Reijnders, alors à l’AC Milan. Le milieu de terrain néerlandais s’était d’abord imposé comme un titulaire régulier, mais son rôle s’est considérablement réduit ces derniers mois.

Depuis février, le Néerlandais a progressivement glissé dans la hiérarchie établie par Pep Guardiola. Âgé de 27 ans, il a été laissé sur le banc sans entrer en jeu à six reprises lors de ses neuf dernières apparitions, et n’a plus foulé la pelouse de Premier League depuis le 14 mars. Cette soudaine chute de temps de jeu alimente les spéculations sur un départ cet été, des intermédiaires sondant déjà l’intérêt de plusieurs clubs.