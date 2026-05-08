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Tijjani Reijnders pourrait déjà quitter Manchester City. Le milieu de terrain, en difficulté sous les ordres de Pep Guardiola, serait courtisé par un club de Serie A pour un retour en Italie dès cet été
Reijnders est tombé en disgrâce à Manchester City.
Les attentes étaient grandes lorsque Manchester City a déboursé environ 46 millions de livres sterling pour recruter Reijnders, alors à l’AC Milan. Le milieu de terrain néerlandais s’était d’abord imposé comme un titulaire régulier, mais son rôle s’est considérablement réduit ces derniers mois.
Depuis février, le Néerlandais a progressivement glissé dans la hiérarchie établie par Pep Guardiola. Âgé de 27 ans, il a été laissé sur le banc sans entrer en jeu à six reprises lors de ses neuf dernières apparitions, et n’a plus foulé la pelouse de Premier League depuis le 14 mars. Cette soudaine chute de temps de jeu alimente les spéculations sur un départ cet été, des intermédiaires sondant déjà l’intérêt de plusieurs clubs.
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La Juventus suit de près la situation tandis que des intermédiaires explorent les différentes options.
Selon la Gazzetta, la Juventus surveille de près la situation de Reijnders en Angleterre. Le club cherche actuellement le profil idéal pour renforcer son milieu de terrain, et l’international néerlandais correspondrait parfaitement à ses critères techniques et tactiques. Les Bianconeri veillent toutefois à concilier l’amélioration de l’effectif et la viabilité financière. L’expérience passée de Reijnders à l’AC Milan est considérée comme un atout majeur. Sa connaissance du football italien pourrait lui permettre de s’adapter rapidement s’il revenait en Serie A.
Sa connaissance de la Serie A place Reijnders dans le viseur de la Juventus.
La Juventus souhaite éviter un nouveau processus d’adaptation laborieux, à l’image de celui vécu par Douglas Luiz, retourné en Angleterre après un passage peu concluant à Turin. Le club privilégie donc des joueurs familiers avec les exigences tactiques du calcio.
Le passage réussi de Reijnders à Milan renforce son attrait. Pendant son séjour en Italie, il s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus efficaces du championnat avant de décrocher son transfert en Angleterre. Cependant, les finances restent un obstacle de taille. L’investissement de City rend difficile un achat direct pour la Juventus, d’autant plus que le club continue de remodeler son effectif suite au départ attendu de Teun Koopmeiners.
- AFP
Le marché des transferts s'annonce animé cet été.
La Juventus devrait continuer à suivre la situation à l’approche du mercato estival. Tout accord éventuel pourrait nécessiter une structure financière innovante, comme un prêt initial, un échange de joueurs ou des paiements échelonnés. Beaucoup dépendra du rôle que Reijnders jouera à Manchester City dans les semaines à venir. Si Guardiola continue de ne pas faire appel au milieu de terrain, la pression pourrait s’intensifier en faveur d’un transfert qui le ramènerait en Italie.