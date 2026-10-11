Marcus Thuram, un but dédié à Zinedine Zidane. L’attaquant de l’Inter, auteur du but du 3-0 contre Parme, a envoyé un message au sélectionneur de l’équipe de France, qui ne l’a pas convoqué pour les derniers rendez-vous de Ligue des nations : « J’aurais voulu aller en sélection, mais le sélectionneur a fait ses choix et je les respecte, je suis resté à la Pinetina et j’ai très bien travaillé. On disait que nous commencions toujours en encaissant des buts, il y aura toujours des rumeurs sur nous, mais nous entrons sur le terrain uniquement pour gagner. »





VICTIME PRÉFÉRÉE - Entre-temps, il en est à son cinquième but en cinq matches contre Parme, l’équipe de la ville où il est né, y compris le but qui, le 3 mai dernier, avait ouvert le match du Scudetto.







