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Thuram, un tacle venimeux contre Zidane : « Il ne m’a pas appelé en équipe de France ? Je le respecte mais… »

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Marcus Thuram, un but dédié à Zinedine Zidane. L’attaquant de l’Inter, auteur du but du 3-0 contre Parme, a envoyé un message au sélectionneur de l’équipe de France, qui ne l’a pas convoqué pour les derniers rendez-vous de Ligue des nations : « J’aurais voulu aller en sélection, mais le sélectionneur a fait ses choix et je les respecte, je suis resté à la Pinetina et j’ai très bien travaillé. On disait que nous commencions toujours en encaissant des buts, il y aura toujours des rumeurs sur nous, mais nous entrons sur le terrain uniquement pour gagner. »


VICTIME PRÉFÉRÉE - Entre-temps, il en est à son cinquième but en cinq matches contre Parme, l’équipe de la ville où il est né, y compris le but qui, le 3 mai dernier, avait ouvert le match du Scudetto.



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