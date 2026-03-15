Le milieu de terrain de la Juventus, Khephren Thuram, a accordé une interview à Canal+ et s'est exprimé sur le thème du racisme dans le monde du football, en s'attardant notamment sur les insultes racistes que le joueur du Benfica, Prestianni, aurait proférées à l'encontre du numéro sept du Real Madrid, Vinicius, lors d'un match de Ligue des champions : « C'est difficile pour un jeune garçon noir. En 2026, on peut encore être agressé à cause de la couleur de sa peau. Vinicius a été agressé ; c'était comme si j'avais été agressé moi-même. Ça aurait pu m'arriver... Et tout ça parce que je suis noir ? Je n'ai pas la réponse pour y mettre fin, je n'ai pas la réponse pour y mettre fin dans les stades ». Voici ses autres déclarations :
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Thuram s'exprime sur le racisme : « Des insultes envers Vinicius en Ligue des champions ? Je me suis moi aussi senti visé »
UNE SOLUTION
« Quitter le terrain pourrait être une solution, mais je veux jouer au football. C'est mon métier et j'aime ce que je fais. Il faudrait des sanctions plus sévères pour ceux qui se comportent ainsi. Pourquoi devrais-je être celui qui quitte le terrain ? C'est lui (celui qui insulte, ndlr) qui devrait quitter le stade. Nous devons mettre un terme à ces absurdités. Soyons sérieux. »
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