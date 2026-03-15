Le milieu de terrain de la Juventus, Khephren Thuram, a accordé une interview à Canal+ et s'est exprimé sur le thème du racisme dans le monde du football, en s'attardant notamment sur les insultes racistes que le joueur du Benfica, Prestianni, aurait proférées à l'encontre du numéro sept du Real Madrid, Vinicius, lors d'un match de Ligue des champions : « C'est difficile pour un jeune garçon noir. En 2026, on peut encore être agressé à cause de la couleur de sa peau. Vinicius a été agressé ; c'était comme si j'avais été agressé moi-même. Ça aurait pu m'arriver... Et tout ça parce que je suis noir ? Je n'ai pas la réponse pour y mettre fin, je n'ai pas la réponse pour y mettre fin dans les stades ». Voici ses autres déclarations :