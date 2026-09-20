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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Thriller à huit buts à l’Etihad ! Le doublé de Semenyo aide Manchester City à survivre au triplé de Brian Brobbey et à la frayeur Sunderland

Manchester City
Sunderland
Manchester City vs Sunderland
Premier League
E. Haaland
A. Semenyo

Manchester City a conservé son départ parfait en Premier League après avoir survécu à une énorme frayeur lors d'une victoire chaotique 5-3 contre Sunderland à l'Etihad Stadium. Antoine Semenyo a montré la voie en attaque pour l'équipe d'Enzo Maresca, qui a pris trois points d'avance sur Arsenal en tête du classement après un match marqué par le réalisme offensif et la fragilité défensive.

  • Semenyo brille alors que City poursuit sa série de victoires

    L’équipe de Maresca a décroché sa cinquième victoire consécutive de la saison, ce qui lui permet de rester la seule équipe de la division à afficher un bilan de 100 %. Semenyo a fait la différence en trouvant le chemin des filets à deux reprises pour doucher les espoirs de Sunderland de créer un énorme exploit. L’équipe à domicile a aussi vu Enzo Fernandez, Rayan Cherki et Erling Haaland inscrire leur nom au tableau d’affichage lors d’une rencontre à cent à l’heure qui a tenu le public de l’Etihad en haleine tout au long de l’après-midi.

    Ce résultat parachève un début historique à Manchester pour Maresca. L’Italien a désormais remporté chacun de ses cinq premiers matches de Premier League à la tête de Manchester City, devenant seulement le sixième entraîneur de l’histoire de la compétition à réussir une telle performance. Si les trois points ont bien été assurés au final, la manière laissera matière à réflexion au staff, en particulier concernant une ligne défensive qui a eu du mal à contenir l’approche directe des visiteurs.

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Brobbey entre dans l’histoire malgré la défaite

    Malgré la défaite de son équipe, l’attaquant de Sunderland Brian Brobbey a livré une performance mémorable. L’avant-centre a inscrit un triplé sensationnel, devenant le premier joueur de Sunderland à réussir un tel exploit dans l’élite depuis Jermain Defoe en 2016. Le réalisme de Brobbey a permis aux visiteurs de revenir à hauteur à deux reprises, à 1-1 puis à 2-2, avant qu’il ne frappe encore en seconde période pour réduire l’écart à 4-3, faisant taire momentanément les supporters locaux.

    Ses exploits à Manchester l’ont placé dans un cercle extrêmement fermé dans l’histoire de la compétition. Selon les données statistiques, Brian Brobbey est le quatrième joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire un triplé contre l’équipe qui avait commencé la journée en tête du classement. Il rejoint une liste prestigieuse où figurent Robbie Fowler, Dirk Kuyt et Romelu Lukaku. Sa performance est d’autant plus remarquable qu’il n’avait pas trouvé le chemin des filets lors de ses précédentes apparitions en championnat cette saison.


  • Frayeurs défensives et sauvetages héroïques sur la ligne de but

    Si le score laisse penser à un après-midi tranquille pour les champions, la réalité a été bien plus haletante. Sunderland s’est créé de nombreuses occasions et aurait très bien pu tirer davantage de ce match sans quelques interventions défensives désespérées. Rúben Dias s’est révélé être le sauveur des locaux, avec un remarquable sauvetage acrobatique sur sa ligne alors que le score était de 4-3. Cette intervention a empêché Sunderland d’inscrire un quatrième but et a sans doute changé la dynamique des vingt dernières minutes.


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    Haaland met fin à sa malédiction contre Sunderland

    Pour Haaland, ce match représentait une occasion attendue depuis longtemps de compléter sa collection en Premier League. Avant le coup d’envoi, Sunderland était la seule équipe que le Norvégien avait affrontée dans la compétition sans parvenir à trouver le chemin des filets.

    Il n’avait auparavant pas réussi à marquer lors de ses deux précédentes apparitions contre eux, mais il a finalement mis fin à cette disette dans les derniers instants. Le but de près de Haaland au second poteau a non seulement porté le score à 5-3, mais il lui a aussi permis d’avoir désormais marqué contre les 25 équipes de Premier League qu’il a affrontées.


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