Thriller à huit buts à l’Etihad ! Le doublé de Semenyo aide Manchester City à survivre au triplé de Brian Brobbey et à la frayeur Sunderland

L’équipe de Maresca a décroché sa cinquième victoire consécutive de la saison, ce qui lui permet de rester la seule équipe de la division à afficher un bilan de 100 %. Semenyo a fait la différence en trouvant le chemin des filets à deux reprises pour doucher les espoirs de Sunderland de créer un énorme exploit. L’équipe à domicile a aussi vu Enzo Fernandez, Rayan Cherki et Erling Haaland inscrire leur nom au tableau d’affichage lors d’une rencontre à cent à l’heure qui a tenu le public de l’Etihad en haleine tout au long de l’après-midi.

Ce résultat parachève un début historique à Manchester pour Maresca. L’Italien a désormais remporté chacun de ses cinq premiers matches de Premier League à la tête de Manchester City, devenant seulement le sixième entraîneur de l’histoire de la compétition à réussir une telle performance. Si les trois points ont bien été assurés au final, la manière laissera matière à réflexion au staff, en particulier concernant une ligne défensive qui a eu du mal à contenir l’approche directe des visiteurs.