Thomas Tuchel va-t-il démissionner de son poste de sélectionneur de l’Angleterre ? Le patron des « Three Lions » doit affronter une conférence de presse tendue après l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine

Malgré la déception de ne pas avoir atteint la première finale de Coupe du monde de l’Angleterre depuis 1966, la position de Tuchel semble assurée. Selon la BBC, le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a réaffirmé son soutien total à l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich, et Tuchel devrait rester à la tête de l’équipe jusqu’à l’Euro 2028. Tuchel a par ailleurs indiqué qu’il n’avait aucune intention de démissionner.

« Nous irons au bout du contrat, jusqu'à l'Euro à domicile », a-t-il déclaré. « J'ai hâte, même si, pour l'instant, il est difficile de se projeter aussi loin.

Beaucoup de grandes nations du football sont éliminées avant les demi-finales, c’est donc un exploit. Personne ne veut entendre cela pour l’instant ; moi non plus, car nous sommes très exigeants envers nous-mêmes. C’est la nature même de la compétitivité. »



