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Thomas Tuchel va-t-il démissionner de son poste de sélectionneur de l’Angleterre ? Le patron des « Three Lions » doit affronter une conférence de presse tendue après l’élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine
Les ajustements tactiques de Tuchel ont finalement conduit à la défaite.
Tuchel a assumé la responsabilité de la défaite 2-1 de l'Angleterre face à l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde. L'Angleterre menait grâce à un but d'Anthony Gordon avant que l'entraîneur n'opte pour une défense à cinq, une décision qui a permis à l'Argentine de dominer la possession et de marquer deux buts en fin de match. Le sélectionneur des Three Lions a admis que ce changement tactique n'avait pas produit l'effet escompté. Loin de préserver leur avance, ses joueurs ont perdu leur élan tandis que l'Argentine prenait le dessus et parvenait à renverser la situation.
Le sélectionneur conserve les commandes des Three Lions.
Malgré la déception de ne pas avoir atteint la première finale de Coupe du monde de l’Angleterre depuis 1966, la position de Tuchel semble assurée. Selon la BBC, le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a réaffirmé son soutien total à l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich, et Tuchel devrait rester à la tête de l’équipe jusqu’à l’Euro 2028. Tuchel a par ailleurs indiqué qu’il n’avait aucune intention de démissionner.
« Nous irons au bout du contrat, jusqu'à l'Euro à domicile », a-t-il déclaré. « J'ai hâte, même si, pour l'instant, il est difficile de se projeter aussi loin.
Beaucoup de grandes nations du football sont éliminées avant les demi-finales, c’est donc un exploit. Personne ne veut entendre cela pour l’instant ; moi non plus, car nous sommes très exigeants envers nous-mêmes. C’est la nature même de la compétitivité. »
Tuchel assume l'échec de son pari tactique
Tuchel est revenu sur le changement tactique qui n’a finalement pas permis à l’Angleterre de conserver son avantage. Tout en acceptant les critiques, il a insisté sur le fait que cette décision avait été prise en fonction du déroulement du match.
« Nous sommes passés à une défense à cinq parce que les espaces étaient trop grands. L’Argentine a pris plus de risques, a imposé un rythme plus élevé et a peut-être joué en se disant qu’elle n’avait plus rien à perdre, ce qui lui a donné plus de liberté et nous a fait reculer », a-t-il expliqué.
« Car, manifestement, nous avons alors joué avec l’impression d’avoir beaucoup à perdre. La responsabilité revient bien sûr à l’entraîneur, et quand ça ne marche pas, il est aisé de dire que c’était une erreur. »
Malgré la défaite douloureuse, le sélectionneur anglais a tenu à saluer l’engagement de ses joueurs : « Pour l’instant, je n’ai aucun regret. L’équipe a tout donné et nous étions très, très proches de la victoire. Nous méritions de mener 1-0. Nous avons disputé l’un de nos meilleurs matchs, peut-être même notre meilleur match compte tenu des circonstances. L’équipe a été excellente – nous n’avons simplement pas réussi à franchir la ligne d’arrivée. »
- (C)Getty Images
L'Angleterre vise une fin en apothéose
Les espoirs de l'Angleterre de remporter la Coupe du monde sont désormais anéantis, mais l'équipe de Tuchel a encore un match à disputer. Elle affrontera la France samedi lors du match pour la troisième place ; une victoire lui permettrait de décrocher la médaille de bronze et d'enregistrer le meilleur résultat des « Three Lions » en Coupe du monde masculine depuis leur sacre à domicile en 1966.
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