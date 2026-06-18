Thomas Tuchel supplie la FIFA de modifier le protocole d’avant-match, estimant qu’un « moment très spécial » a été gâché pour le sélectionneur anglais juste avant la rencontre face à la Croatie

Tuchel a demandé à la FIFA de revoir en urgence ses protocoles d’avant-match, estimant qu’un « moment très spécial » a été gâché par une nuée de photographes. Le sélectionneur anglais a fait ses débuts en Coupe du monde mercredi soir au Texas, mais il était déjà furieux avant même le coup d’envoi, encerclé par les équipes de presse pendant les hymnes nationaux.

Tuchel, qui est resté debout en silence pendant « God Save The King », s’est montré furieux de ne pas pouvoir observer ses joueurs se positionner. Des images captées à l’AT&T Stadium le montrent visiblement exaspéré par la proximité des objectifs, qu’il estime lui avoir masqué la vue sur son équipe pour ses débuts sur la scène mondiale.



