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Thomas Tuchel supplie la FIFA de modifier le protocole d’avant-match, estimant qu’un « moment très spécial » a été gâché pour le sélectionneur anglais juste avant la rencontre face à la Croatie
Tuchel agacé par les équipes de tournage
Tuchel a demandé à la FIFA de revoir en urgence ses protocoles d’avant-match, estimant qu’un « moment très spécial » a été gâché par une nuée de photographes. Le sélectionneur anglais a fait ses débuts en Coupe du monde mercredi soir au Texas, mais il était déjà furieux avant même le coup d’envoi, encerclé par les équipes de presse pendant les hymnes nationaux.
Tuchel, qui est resté debout en silence pendant « God Save The King », s’est montré furieux de ne pas pouvoir observer ses joueurs se positionner. Des images captées à l’AT&T Stadium le montrent visiblement exaspéré par la proximité des objectifs, qu’il estime lui avoir masqué la vue sur son équipe pour ses débuts sur la scène mondiale.
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« J’attendais ce moment » : le joueur lance enfin son offensive.
Après la victoire spectaculaire 4-2, Tuchel n’a pas mâché ses mots. « Je dois vous dire une chose : je supplie la FIFA de modifier la disposition des photographes pendant l’hymne national, car je ne pouvais pas voir mon équipe », a-t-il déclaré aux journalistes. L’entraîneur a mesuré l’importance de l’instant et a été peiné par ce manque de visibilité.
« J’attendais ce moment. C’était un instant très spécial, et je me suis retrouvé devant un mur de 50 photographes, à un demi-mètre de distance, sans pouvoir distinguer un seul joueur. Cela a un peu gâché mon expérience. C’est très émouvant. Quand j’étais jeune et que j’ai commencé à entraîner, un tel moment semblait inatteignable », a-t-il ajouté.
Tension sur la touche avec Jordan Pickford
Le drame ne s’est pas limité à la cérémonie d’avant-match : Tuchel a également été surpris en pleine altercation avec Jordan Pickford en première mi-temps. Malgré l’ouverture du score rapide d’Harry Kane pour l’Angleterre, l’entraîneur n’était pas satisfait de la relance du gardien d’Everton, qu’il jugeait trop risquée depuis l’arrière.
Les micros au bord du terrain ont capté les cris du technicien allemand, qui réclamait un transfert immédiat vers le latéral droit plutôt que de tenter des passes en position d’équilibre précaire. Lorsque Pickford a semblé répliquer depuis son banc, Tuchel a tranché net : « Tu sais ce que tu dois faire, exécute ! »
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Kane et Bellingham ont permis d'assurer la victoire après une première mi-temps tendue.
Malgré le doublé de Kane en première période, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 2-2. L’Angleterre a ensuite élevé son niveau de jeu grâce à un discours motivant à la mi-temps, puis les buts de Jude Bellingham et Marcus Rashford en seconde période lui ont offert les trois points dans le groupe L.
Les Three Lions occupent désormais la première place de leur groupe et tenteront de confirmer cette dynamique mardi au Gillette Stadium face au Ghana. Reste que l’exigence de Tuchel demeure : l’entraîneur réclame la perfection, aussi bien sur la pelouse que de la part des organisateurs en tribunes.