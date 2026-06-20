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Thomas Tuchel suggère que Bukayo Saka devrait à nouveau commencer sur le banc lors du match de la Coupe du monde entre l’Angleterre et le Ghana
Tuchel prend la défense de son attaquant vedette
Les « Three Lions » ont parfaitement lancé leur campagne dans le groupe L en battant la Croatie 4-2, Saka offrant immédiatement une passe décisive à Marcus Rashford après son entrée en jeu en deuxième mi-temps. Toutefois, le staff technique de l’équipe nationale entend continuer à gérer minutieusement le joueur de 24 ans tout au long des premières phases du tournoi. Bien que l’ailier ait joué malgré la douleur lors de la fin de saison victorieuse d’Arsenal en Premier League, Tuchel reste extrêmement prudent.
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Le manager présente son programme de préparation physique
Bien que le joueur ait publiquement affirmé être prêt à prendre des risques pour sa condition physique à long terme afin de soutenir l’équipe, son entraîneur aborde la question avec une vision plus globale de la compétition. Tuchel a déclaré : « Bukayo est prêt et le sera de plus en plus. Je pense qu’il sera prêt d’ici le dernier match de cette phase de poules. »
Cette gestion prudente tranche avec la politique de confidentialité totale adoptée par l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, concernant les blessures de ses joueurs clés.
Une profondeur d’effectif bien gérée permet de soulager la pression
Les examens médicaux le confirment : la tendinite d’Achille de l’ailier n’a pas empiré depuis la fin d’une saison nationale éprouvante. Tuchel veut toutefois le préserver pour qu’il soit au meilleur de sa forme lors des phases à élimination directe. Le simple fait de pouvoir laisser un joueur de ce calibre sur le banc atteste de la profondeur offensive de l’Angleterre, Noni Madueke devant logiquement reprendre son couloir droit. Une prudence d’autant plus justifiée par la forme éclatante des autres options de rotation, notamment Ivan Toney, auteur d’un triplé lors d’une récente victoire 5-1 à huis clos contre le Sporting Kansas City.
- AFP
Le match amical contre le Ghana met les dirigeants à l’épreuve
Mardi, l’Angleterre se rendra au Boston Stadium pour un choc décisif en tête du classement face au Ghana, vainqueur 1-0 du Panama lors de son entrée en lice. Les Black Stars, redoutables sur le plan physique, entendent confirmer leur excellent départ dans la compétition. Une deuxième victoire d’affilée enverrait déjà les Three Lions en seizièmes de finale, avant leur dernière sortie de groupe contre le Panama, dans le New Jersey.