Bien que le joueur ait publiquement affirmé être prêt à prendre des risques pour sa condition physique à long terme afin de soutenir l’équipe, son entraîneur aborde la question avec une vision plus globale de la compétition. Tuchel a déclaré : « Bukayo est prêt et le sera de plus en plus. Je pense qu’il sera prêt d’ici le dernier match de cette phase de poules. »

Cette gestion prudente tranche avec la politique de confidentialité totale adoptée par l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, concernant les blessures de ses joueurs clés.