Une équipe d’Angleterre sans son capitaine talismanique Kane est une perspective difficile à envisager pour de nombreux supporters. Avec un buteur prolifique désormais âgé de 33 ans, la réalité d’un avenir sans lui à la pointe de l’attaque se rapproche rapidement pour l’Angleterre.

Trouver un successeur adéquat s’avère être un véritable casse-tête pour la sélection, tant l’écart de qualité entre Kane et le reste des attaquants reste important. Le vivier de jeunes avant-centres d’élite en attente de leur chance semble inconfortablement mince à l’approche des prochains tournois internationaux.

Cependant, talkSPORT, par la voix de Jordan, a proposé une solution potentielle au sélectionneur de l’Angleterre Tuchel. Il a exhorté le technicien à suivre de très près l’attaquant de Forest, Delap.