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Thomas Tuchel sommé d’accélérer pour le joueur de Nottingham Forest Liam Delap, potentiel successeur de Harry Kane avec l’Angleterre
La recherche du successeur de Kane
Une équipe d’Angleterre sans son capitaine talismanique Kane est une perspective difficile à envisager pour de nombreux supporters. Avec un buteur prolifique désormais âgé de 33 ans, la réalité d’un avenir sans lui à la pointe de l’attaque se rapproche rapidement pour l’Angleterre.
Trouver un successeur adéquat s’avère être un véritable casse-tête pour la sélection, tant l’écart de qualité entre Kane et le reste des attaquants reste important. Le vivier de jeunes avant-centres d’élite en attente de leur chance semble inconfortablement mince à l’approche des prochains tournois internationaux.
Cependant, talkSPORT, par la voix de Jordan, a proposé une solution potentielle au sélectionneur de l’Angleterre Tuchel. Il a exhorté le technicien à suivre de très près l’attaquant de Forest, Delap.
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Émerger du vide de Stamford Bridge
Delap a récemment ouvert son compteur avec Forest de belle manière, en trouvant le chemin des filets lors d’une victoire 2-1 sur la pelouse d’Aston Villa. Cet impact immédiat a lancé les débats sur sa crédibilité au niveau international et sur la possibilité que le joueur de 23 ans puisse, à terme, combler l’immense vide que laissera Kane. Jordan estime que Delap possède les qualités brutes pour réussir au plus haut niveau, malgré un passage récent difficile dans la capitale.
« Delap pourrait le faire, c’est un bon joueur, a déclaré Jordan lorsqu’il a été interrogé sur les perspectives internationales de l’attaquant. Il a réalisé une grande saison à Ipswich dans une équipe qui pouvait vraiment rivaliser et il a marqué quelques buts.
« Il est allé à Chelsea et s’est perdu dans le vide. Ça arrive aux jeunes joueurs. Il est parti à Nottingham Forest, deux matches, et boum ! Il commence à marquer des buts. »
Surmonter un cauchemar frustrant à Chelsea
Delap cherche actuellement à redorer son blason après une campagne profondément frustrante à Chelsea la saison dernière. Il est arrivé à Stamford Bridge en 2025 pour la coquette somme de 30 millions de livres sterling, après avoir été largement salué pour ses 12 buts inscrits en Premier League lors de la saison de relégation d'Ipswich Town.
Beaucoup s'attendaient à voir le jeune attaquant franchir un cap dans l'ouest de Londres, mais une série de contretemps malheureux a freiné sa progression. Une blessure aux ischio-jambiers, survenue seulement deux semaines après le début de la saison, l'a tenu éloigné des terrains pendant deux mois cruciaux.
Son développement a en outre été entravé par les changements constants d'entraîneur et une douloureuse luxation de l'épaule. Par conséquent, Delap a bouclé son passage à Chelsea avec un bilan désastreux de seulement deux buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues.
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Retrouver la forme à Nottingham Forest
Désormais totalement libéré de son cauchemar dans l’ouest de Londres, Delap montre déjà des éclairs de son véritable potentiel au City Ground. Pour Tuchel et l’Angleterre, les prochains mois seront cruciaux pour observer la régularité du joueur de 23 ans. Si Delap parvient à entretenir son élan initial et à mener efficacement l’attaque de Forest, une convocation en sélection pourrait bientôt se profiler à l’horizon.
La priorité immédiate du jeune attaquant est d’enchaîner les titularisations et de prouver qu’il peut répondre présent au plus haut niveau semaine après semaine. S’il y parvient, l’Angleterre pourrait bien tenir le successeur de Kane qu’elle attend depuis si longtemps.
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