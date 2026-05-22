Une avalanche de fuites concernant des joueurs écartés au cours des 24 heures précédant l'annonce officielle de la sélection vendredi matin a laissé beaucoup de monde dans l'expectative quant à savoir qui avait finalement été retenu, mais, par déduction, on a fini par savoir clairement qui le sélectionneur allemand avait inclus dans son groupe.

Fidèle à son credo « l’équipe avant le talent », le technicien a écarté plusieurs grands noms ainsi que des joueurs qui semblaient mériter leur place, provoquant une vive polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias.

« Ce que nous cherchons à accomplir en tant qu’équipe, c’est de constituer un effectif équilibré », a expliqué Tuchel en conférence de presse pour justifier ses choix. « Si tout le monde avait été sélectionné, il était inévitable que, parmi ces 55 joueurs, nous devions laisser à la maison des talents extraordinaires, des personnalités exceptionnelles. Quoi qu’il en soit, si nous avions retenu tous ces noms, d’autres grands noms auraient été écartés et nous parlerions de ces noms-là. Cela fait partie du métier. »

Néanmoins, si les performances anglaises s’avèrent décevantes cet été en Amérique du Nord et que la Coupe du monde leur échappe, ce choix sera perçu comme le début de l’engrenage.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de cette annonce très controversée du groupe anglais...