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Krishan Davis

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Thomas Tuchel se moque de la réputation ! Le sélectionneur anglais a laissé de côté Cole Palmer et Phil Foden, deux joueurs capables de faire basculer une rencontre, pour le Mondial, tandis qu’Ivan Toney crée la surprise en étant convoqué

Winners & losers
Angleterre
Coupe du monde
FEATURES
T. Tuchel
C. Palmer
P. Foden
T. Alexander-Arnold
I. Toney
M. Gibbs-White
N. O'Reilly
K. Mainoo
H. Maguire
X. Alonso
Analysis

Le sélectionneur Thomas Tuchel l’avait annoncé : il ne craint pas de prendre des décisions impopulaires. Le sélectionneur Thomas Tuchel avait prévenu : il n’avait pas peur de faire des vagues avec ses décisions. Il a tenu parole, plaçant ainsi les Three Lions face à leur dernière chance de mettre fin à une attente qui dure depuis 1966.

Une avalanche de fuites concernant des joueurs écartés au cours des 24 heures précédant l'annonce officielle de la sélection vendredi matin a laissé beaucoup de monde dans l'expectative quant à savoir qui avait finalement été retenu, mais, par déduction, on a fini par savoir clairement qui le sélectionneur allemand avait inclus dans son groupe.

Fidèle à son credo « l’équipe avant le talent », le technicien a écarté plusieurs grands noms ainsi que des joueurs qui semblaient mériter leur place, provoquant une vive polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias.

« Ce que nous cherchons à accomplir en tant qu’équipe, c’est de constituer un effectif équilibré », a expliqué Tuchel en conférence de presse pour justifier ses choix. « Si tout le monde avait été sélectionné, il était inévitable que, parmi ces 55 joueurs, nous devions laisser à la maison des talents extraordinaires, des personnalités exceptionnelles. Quoi qu’il en soit, si nous avions retenu tous ces noms, d’autres grands noms auraient été écartés et nous parlerions de ces noms-là. Cela fait partie du métier. »

Néanmoins, si les performances anglaises s’avèrent décevantes cet été en Amérique du Nord et que la Coupe du monde leur échappe, ce choix sera perçu comme le début de l’engrenage.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de cette annonce très controversée du groupe anglais...

  • Ivan Toney England 07062024(C)Getty Images

    Vainqueur : Ivan Toney

    Le 11 juin, jour du coup d’envoi de la Coupe du monde, il s’écoulera exactement un an et un jour depuis les deux minutes d’Ivan Toney sous le maillot de l’Angleterre, lors d’une alarmante défaite amicale contre le Sénégal au City Ground de Nottingham Forest. Entre-temps, l’attaquant d’Al-Ahli n’avait plus été appelé en sélection. Pourtant, douze mois plus tard, Tuchel fait appel à lui pour épauler le capitaine Harry Kane au sein de l’effectif mondialiste.

    Au final, une saison à plus de 40 buts en Arabie saoudite a fini par imposer sa loi, même si le sélectionneur l’avait ignorée pendant un an, tandis que Toney a fait valoir qu’il serait mieux acclimaté à la chaleur torride de l’Amérique du Nord que nombre de ses concurrents.

    • Publicité
  • Cole Palmer England 2026Getty

    LES FLOPPÉS : Cole Palmer, Morgan Gibbs-White et Phil Foden

    Sans surprise, le poste de numéro 10 promettait de réserver au moins une décision corsée à Tuchel, contraint de trancher parmi un groupe de milieux offensifs extrêmement talentueux. Morgan Rogers tenait sa place, tout comme le polyvalent Jude Bellingham, laissant au manager le soin de choisir entre Eberechi Eze, Cole Palmer, Phil Foden et Morgan Gibbs-White.

    Bien qu’il fût l’option la plus en forme, on rapportait depuis longtemps que Gibbs-White était un outsider ; son exclusion n’est donc pas si surprenante. En revanche, laisser de côté Palmer et Foden est une décision fracassante qui a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux, les fans étant sous le choc.

    En réalité, aucun des deux ne peut véritablement se plaindre : Palmer a été freiné par les blessures, a peu joué avec les Three Lions depuis l’Euro 2024 et ne retrouve son niveau de ses deux premières saisons à Chelsea que depuis peu. Quant à Foden, il traverse une période difficile en club comme en sélection depuis l’Euro 2022, où son manque d’efficacité avait déjà suscité des appels à son remplacement. Eze est donc le seul rescapé d’une première saison solide mais irrégulière avec Arsenal.

    Les choix d’écarter Gibbs-White, Palmer et Foden, tous capables de changer le cours d’un match en sortie de banc, susciteront forcément des interrogations. Interrogé sur ces exclusions, Tuchel a justifié sa décision : « Nous avons cherché à constituer un effectif équilibré et à ne pas emmener cinq numéros 10 pour les faire jouer hors de leur position. Car à qui rendrions-nous service en faisant cela ? Au joueur ? À nous-mêmes ? Je ne pense pas. »

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Le vainqueur est Kobbie Mainoo.

    À la mi-saison, les chances de Kobbie Mainoo d’être convoqué en sélection anglaise pour la Coupe du monde semblaient compromises. Le milieu de terrain était alors totalement écarté par l’ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, convaincu qu’il ne correspondait pas à son système à trois défenseurs. Après avoir envisagé de partir en janvier, le jeune joueur peut se féliciter d’avoir persévéré plus longtemps que le tacticien portugais à Old Trafford.

    Ce joueur de 21 ans, formé au club, a immédiatement retrouvé sa place dans l’équipe sous la houlette de l’entraîneur par intérim Michael Carrick. Ses performances convaincantes lui ont valu un nouveau contrat et ont contribué à la qualification de son club de cœur pour la Ligue des champions lors d’une seconde partie de saison en plein renouveau.

    Il a désormais remporté son duel avec Adam Wharton et James Garner pour décrocher le dernier ticket de milieu central dans l’effectif de Tuchel, même s’il est peu probable qu’il soit aligné d’entrée devant Declan Rice ou Elliot Anderson.

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    Perdant : Trent Alexander-Arnold

    La situation était prévisible depuis longtemps pour Trent Alexander-Arnold, mais cela n’atténue pas la déception de sa non-sélection, surtout après que des blessures semblaient lui ouvrir la porte. Tuchel a de nouveau écarté le latéral droit du Real Madrid, préférant retenir Djed Spence (Tottenham), une décision qui fait suite à son choix, déjà significatif, de ne pas inclure Alexander-Arnold dans sa large présélection de 35 joueurs lors de la trêve internationale de mars.

    Une issue amère pour sa première saison mitigée chez les Merengue, lui qui avait quitté Liverpool dans l’espoir de briguer le Ballon d’Or. Après ce nouveau rejet – intervenant alors que Ben White est blessé et que Tino Livramento vient tout juste de retrouver la pleine santé –, son avenir en équipe nationale apparaît incertain, du moins tant que Tuchel sera aux commandes, car il n’a plus porté le maillot de son pays depuis près d’un an.

    Du point de vue de l’entraîneur, ce choix stratégique, qui sera décortiqué, prouve que les lacunes défensives du joueur l’emportent aux yeux de Tuchel sur sa capacité à déverrouiller un bloc bas par sa passe unique.

  • Xabi alonsoGetty Images

    Le vainqueur est Xabi Alonso.

    Un entraîneur se félicitera en coulisses des décisions les plus fortes de Tuchel : le futur manager de Chelsea, Xabi Alonso. L’Espagnol arrivera à Cobham le 1er juillet et, contrairement aux attentes, bénéficiera d’une préparation estivale complète avec l’ensemble de ses internationaux anglais, à l’exception d’un seul.

    Reece James est le seul Blues convoqué par l’Angleterre, tandis que Palmer, Levi Colwill et l’outsider Trevoh Chalobah ont été écartés. Une bonne nouvelle pour Alonso, d’autant que Palmer a été blessé une partie de la saison et que Colwill revient juste d’une rupture des ligaments croisés.

    Joao Pedro, Andrey Santos et Estevao ayant été écartés par le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti, les Blues ne devraient compter que James, Marc Cucurella, Jorrel Hato, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto et Nicolas Jackson parmi les participants à la Coupe du monde.

  • FLOP : Harry Maguire

    Harry Maguire pensait avoir sécurisé sa place pour la Coupe du monde après sa convocation lors de la dernière trêve internationale, récompensant sa seconde partie de saison plus convaincante avec Manchester United. Tuchel en a toutefois décidé autrement.

    Le défenseur central a été écarté par l’Allemand, qui avait pourtant admis en mars que Maguire restait loin dans la hiérarchie et qu’il n’avait « pas changé d’avis » sur ce défenseur à l’ancienne. Selon certaines sources, son ego aurait posé problème, car il refuserait de se contenter d’un rôle de remplaçant, tandis que d’autres soulignaient que sa capacité à relancer le jeu depuis l’arrière constituait une source d’inquiétude pour le technicien allemand.

    Le joueur, ainsi que certains membres de sa famille, a critiqué cette décision la veille de l’annonce officielle, confirmant peut-être les doutes de Tuchel sur son adéquation avec ce groupe. « J’étais convaincu que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays après la saison que j’ai réalisée », a-t-il posté sur les réseaux sociaux. « Je suis sous le choc et dévasté par cette décision. »

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    Le vainqueur est Nico O'Reilly.

    Quelle saison pour Nico O'Reilly ! À 21 ans, il a été la révélation de l'exercice 2025-2026, avec un total impressionnant de 15 participations à des buts depuis le flanc gauche de la défense de Manchester City. Il semble désormais prêt à couronner cette belle saison individuelle en se rendant à la Coupe du monde en tant qu'arrière gauche titulaire de l'équipe d'Angleterre.

    Lewis Hall et Myles Lewis-Skelly, initialement pressentis pour le poste, ont finalement été écartés, laissant à O’Reilly le champ libre. Djed Spence, plus à l’aise sur l’aile droite, devrait donc se contenter d’un rôle de suppléant.

    Un choix audacieux, car O’Reilly est avant tout un milieu de terrain : l’Angleterre se présente donc sans véritable arrière gauche, Spence étant davantage à l’aise sur l’autre flanc. Tuchel semble toutefois convaincu que ce pari s’avérera payant.

  • TuchelGetty Images

    LE PERDANT : Thomas Tuchel

    Dès sa nomination à la tête de la sélection anglaise, Tuchel a prévenu : il est prêt à prendre des décisions impopulaires pour bâtir un groupe à son image, capable, selon lui, de remporter la Coupe du monde. Mais a-t-il franchi le rubicon cette fois-ci ?

    Avec le recul, Tuchel pourrait bien être le grand gagnant de cette sélection, mais si la campagne de l'Angleterre est un échec – ce qui, en réalité, signifie tout résultat inférieur à une place en demi-finale –, alors les supporters comme les experts considéreront la confirmation de cette liste de 26 joueurs comme le moment où les choses ont commencé à mal tourner.

    À sa décharge, le noyau dur des titulaires est bien présent, mais la profondeur du banc inquiète : Jarrod Bowen, Palmer, Alexander-Arnold, Gibbs-White, Wharton et Maguire, capables de changer le cours d’un match, manqueront. Des joueurs comme Jordan Henderson, Spence ou Noni Madueke ne dégagent pas la même assurance.

    Au moins, cette sélection écarte les polémiques qui ont parasité les précédents tournois. Le onze type est évident, à l’exception du poste de numéro 10, où Bellingham et Rogers pourraient se partager les responsabilités. Tuchel a évoqué la « clarté » au moment d’annoncer son groupe, et ses décisions devraient éviter toute réclamation concernant un éventuel titularisation de Palmer, tout appel à l’exclusion de Foden ou toute interrogation sur le positionnement d’Alexander-Arnold – un calme qui pourrait s’avérer précieux.

    Reste que, pour l’instant, cette liste pourrait bien dessiner les contours de son mandat.