Goal.com
En directBillets
England squad WL GFXGOAL
Krishan Davis

Traduit par

Thomas Tuchel se moque de la réputation ! Le sélectionneur anglais a écarté les deux joueurs décisifs Cole Palmer et Phil Foden de sa liste pour la Coupe du monde, tandis qu’Ivan Toney, lui, a créé la surprise en étant convoqué

Winners & losers
Angleterre
Coupe du monde
FEATURES
T. Tuchel
C. Palmer
P. Foden
T. Alexander-Arnold
I. Toney
M. Gibbs-White
N. O'Reilly
K. Mainoo
H. Maguire
X. Alonso
Analysis

C’est officiel : la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026 est actée et elle restera dans les annales comme l’une des plus controversées de l’histoire. Le sélectionneur Thomas Tuchel avait prévenu : il n’avait pas peur de faire des vagues avec ses décisions. Il a tenu parole, plaçant ainsi les Three Lions face à leur dernière chance de mettre fin à une attente qui dure depuis 1966.

Au cours des 24 heures ayant précédé l’annonce officielle du groupe vendredi matin, une série de fuites concernant les joueurs écartés a semé le doute chez les observateurs. Par déduction, la liste des 26 sélectionnés par le sélectionneur allemand a toutefois fini par être reconstituée.

Fidèle à son credo « l’équipe avant le talent », le technicien a écarté plusieurs grands noms ainsi que des joueurs qui semblaient mériter leur place, réduisant la liste à 26 éléments et déclenchant une vive polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias.

« Ce que nous cherchons à accomplir en tant qu’équipe, c’est de constituer un effectif équilibré », a expliqué Tuchel en conférence de presse pour justifier ses choix. « Si tout le monde avait été sélectionné, il était inévitable que, parmi ces 55 joueurs, nous devions laisser à la maison des talents extraordinaires, des personnalités exceptionnelles. Quoi qu’il en soit, si nous avions retenu tous ces noms, d’autres grands noms auraient été écartés et nous parlerions de ces noms-là. Cela fait partie du métier. »

Néanmoins, si les performances de l’Angleterre s’avèrent décevantes cet été en Amérique du Nord et que la Coupe du monde leur échappe, ce choix sera perçu comme le début de l’engrenage.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de cette annonce très controversée du groupe anglais...

  • Ivan Toney England 07062024(C)Getty Images

    Vainqueur : Ivan Toney

    Le 11 juin, jour d’ouverture de la Coupe du monde, il s’écoulera exactement un an et un jour depuis les deux minutes d’Ivan Toney sous le maillot anglais, lors de la défaite amicale face au Sénégal au City Ground de Nottingham Forest. Plus surprenant encore, il n’avait pas été retenu en sélection depuis. Pourtant, douze mois plus tard, Tuchel s’est soudainement tourné vers l’attaquant de 30 ans d’Al-Ahli pour en faire l’une de ses solutions de remplacement au capitaine Harry Kane, rien de moins qu’en Coupe du monde.

    Au final, une saison à plus de 40 buts en Arabie saoudite a fini par imposer sa loi, même si le sélectionneur l’avait ignorée pendant un an, tandis que Toney a fait valoir qu’il serait mieux acclimaté à la chaleur torride de l’Amérique du Nord que nombre de ses concurrents.

    • Publicité
  • Cole Palmer England 2026Getty

    FLOP : Cole Palmer, Morgan Gibbs-White et Phil Foden

    Sans surprise, le poste de numéro 10 promettait au moins une décision corsée pour Tuchel, contraint de trancher parmi plusieurs milieux offensifs très talentueux. Morgan Rogers tenait sa place, tout comme le polyvalent Jude Bellingham, laissant au sélectionneur le choix entre Eberechi Eze, Cole Palmer, Phil Foden et Morgan Gibbs-White.

    Bien qu’il fût l’option la plus en forme, on rapportait depuis longtemps que Gibbs-White était un outsider ; son exclusion n’est donc pas si surprenante. En revanche, laisser de côté Palmer et Foden est une décision fracassante qui a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux, les fans étant sous le choc.

    En réalité, aucun des deux ne peut véritablement se plaindre : Palmer a été freiné par les blessures, a peu joué avec les Three Lions depuis l’Euro 2024 et ne retrouve son niveau de ses deux premières saisons à Chelsea que depuis peu. Quant à Foden, il traverse une période difficile en club comme en sélection depuis l’Euro 2022, où son manque d’efficacité avait déjà suscité des appels à sa mise sur le banc. Eze est donc le seul rescapé d’une première saison solide mais irrégulière avec Arsenal.

    Les choix d’écarter Gibbs-White, Palmer et Foden, tous capables de changer le cours d’un match depuis le banc, seront toutefois scrutés, car ils semblent plus décisifs que plusieurs joueurs retenus. Interrogé sur ses choix, Tuchel a justifié sa décision : « Nous avons cherché à constituer un effectif équilibré et à ne pas emmener cinq numéros 10 pour les faire jouer hors de leur position. À qui rendrions-nous service en agissant ainsi ? Au joueur ? À nous-mêmes ? Je ne pense pas. »

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Le vainqueur est Kobbie Mainoo.

    À la mi-saison, les chances de Kobbie Mainoo d’être convoqué en équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde semblaient s’être évanouies. Le milieu de terrain était alors totalement écarté par l’ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, convaincu qu’il ne correspondait pas à son système à trois défenseurs. Après avoir envisagé un départ en janvier, Mainoo peut se féliciter d’avoir tenu bon plus longtemps que le tacticien portugais à Old Trafford.

    Le jeune joueur de 21 ans, formé au club, a immédiatement retrouvé sa place dans l’équipe sous la houlette de l’entraîneur par intérim Michael Carrick. Ses performances convaincantes lui ont valu un nouveau contrat et ont contribué à la qualification du club pour la Ligue des champions lors d’une seconde partie de saison en plein renouveau.

    Il a désormais gagné son duel avec Adam Wharton et James Garner pour décrocher le dernier ticket de milieu axial dans l’effectif de Tuchel, même s’il est peu probable qu’il soit aligné d’entrée devant Declan Rice ou Elliot Anderson.

  • Trent Alexander-Arnold EnglandGetty

    Perdant : Trent Alexander-Arnold

    La situation était prévisible depuis longtemps pour Trent Alexander-Arnold, mais cela n’atténue pas la déception de sa non-sélection, surtout après que des blessures semblaient lui avoir ouvert la porte. Tuchel a de nouveau écarté le latéral droit du Real Madrid, préférant retenir Djed Spence (Tottenham), une décision qui fait suite à son choix, déjà significatif, de ne pas inclure Alexander-Arnold dans sa large liste de 35 joueurs pour la trêve internationale de mars.

    Une issue amère pour sa première saison mitigée chez les Merengues, lui qui avait quitté Liverpool dans l’espoir de briguer le Ballon d’Or. Après ce nouveau rejet – intervenant alors que Ben White est blessé et que Tino Livramento vient tout juste de retrouver la forme –, son avenir en équipe nationale apparaît incertain, du moins tant que Tuchel sera aux commandes, car il n’a plus porté le maillot de son pays depuis près d’un an.

    Du point de vue de l’entraîneur, ce choix stratégique sera scruté : les qualités offensives uniques de Trent face à un bloc bas ne compensent pas, à ses yeux, les lacunes défensives qui lui sont désormais familières.

  • Xabi alonsoGetty Images

    Le vainqueur est Xabi Alonso.

    Un entraîneur devrait se féliciter en coulisses des décisions les plus fortes de Tuchel : il s’agit du nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso. L’Espagnol arrivera à Cobham le 1er juillet et, contrairement aux attentes, bénéficiera d’une préparation estivale complète avec l’ensemble de ses internationaux anglais, à l’exception d’un seul.

    Reece James est le seul Blues convoqué par l’Angleterre, tandis que Palmer, Levi Colwill et l’outsider Trevoh Chalobah ont été écartés. Une bonne nouvelle pour Alonso, surtout que Palmer a été blessé une partie de la saison et que Colwill revient juste d’une rupture des ligaments croisés.

    Joao Pedro, Andrey Santos et Estevao ayant été écartés par le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti, les Blues ne devraient compter que James, Marc Cucurella, Jorrel Hato, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto et Nicolas Jackson parmi les participants à la Coupe du monde.

  • Perdant : Harry Maguire

    Harry Maguire pensait avoir assuré sa place pour la Coupe du monde après sa convocation lors de la dernière trêve internationale, récompensant sa seconde partie de saison plus convaincante avec Manchester United. Tuchel en a toutefois décidé autrement.

    Le sélectionneur allemand a écarté le défenseur central, qu’il avait déjà jugé « très loin dans la hiérarchie » en mars, sans avoir « changé d’avis » sur ce stoppeur old-school. Selon certaines sources, son ego aurait constitué un problème, car il refuserait de se contenter d’un rôle de remplaçant, tandis que d’autres soulignaient que sa capacité à relancer le jeu depuis l’arrière demeurait une source d’inquiétude pour le technicien allemand.

    Le joueur et certains membres de sa famille ont publiquement contesté cette décision la veille de l’annonce officielle, ce qui a pu conforter Tuchel dans son choix. « J’étais convaincu que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays après la saison que j’ai réalisée », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Je suis sous le choc et dévasté par cette décision. »

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    Le vainqueur est Nico O'Reilly.

    Quelle saison pour Nico O'Reilly ! À 21 ans, il s'est imposé comme la révélation anglaise de l'exercice 2025-2026, avec un total impressionnant de 15 participations à des buts depuis le flanc gauche de la défense de Manchester City. Il est désormais en passe de couronner cette belle saison individuelle en disputant la Coupe du monde comme arrière gauche titulaire de son pays.

    Lewis Hall et Myles Lewis-Skelly, initialement pressentis pour postuler au poste, ont finalement été écartés, laissant le champ libre à l’homme de City. Djed Spence, plus à l’aise sur l’aile droite, devrait donc se contenter d’un rôle de suppléant.

    Un choix audacieux, puisque O’Reilly est avant tout un milieu de terrain : l’équipe se retrouve donc sans arrière gauche de métier, Spence étant davantage à l’aise sur l’autre côté. Mais Tuchel semble convaincu que ce pari s’avérera payant.

  • TuchelGetty Images

    LE PERDANT : Thomas Tuchel

    Dès sa nomination à la tête de la sélection anglaise, Tuchel a prévenu : il est prêt à prendre des décisions impopulaires pour bâtir un groupe à son image, capable, selon lui, de remporter la Coupe du monde. Mais a-t-il franchi un cap cette fois-ci ?

    Avec le recul, Tuchel pourrait sortir gagnant de ses choix, mais si l’Angleterre échoue – c’est-à-dire si elle ne atteint pas au moins les demi-finales – alors supporters et experts verront dans cette liste de 26 joueurs le début de la fin.

    À sa décharge, le noyau dur des titulaires est bien présent, mais la profondeur du banc inquiète : Jarrod Bowen, Palmer, Alexander-Arnold, Gibbs-White, Wharton et Maguire, capables de changer le cours d’un match, manqueront. Des éléments comme Jordan Henderson, Spence ou Noni Madueke ne dégagent pas la même assurance.

    Au moins, cette sélection écarte les polémiques qui ont parasité les précédents tournois. Le onze type semble évident, à l’exception du poste de numéro 10, où Bellingham et Rogers pourraient se partager les responsabilités. Tuchel a évoqué la « clarté » au moment d’annoncer son groupe, et ses décisions écartent toute polémique : pas de réclamation pour voir Palmer titulaire, pas d’appel à écarter Foden, pas d’interrogation sur le poste d’Alexander-Arnold, un calme qui pourrait s’avérer précieux.

    Reste que, pour l’instant, cette liste pourrait bien définir tout son mandat.