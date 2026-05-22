Au cours des 24 heures ayant précédé l’annonce officielle du groupe vendredi matin, une série de fuites concernant les joueurs écartés a semé le doute chez les observateurs. Par déduction, la liste des 26 sélectionnés par le sélectionneur allemand a toutefois fini par être reconstituée.

Fidèle à son credo « l’équipe avant le talent », le technicien a écarté plusieurs grands noms ainsi que des joueurs qui semblaient mériter leur place, réduisant la liste à 26 éléments et déclenchant une vive polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias.

« Ce que nous cherchons à accomplir en tant qu’équipe, c’est de constituer un effectif équilibré », a expliqué Tuchel en conférence de presse pour justifier ses choix. « Si tout le monde avait été sélectionné, il était inévitable que, parmi ces 55 joueurs, nous devions laisser à la maison des talents extraordinaires, des personnalités exceptionnelles. Quoi qu’il en soit, si nous avions retenu tous ces noms, d’autres grands noms auraient été écartés et nous parlerions de ces noms-là. Cela fait partie du métier. »

Néanmoins, si les performances de l’Angleterre s’avèrent décevantes cet été en Amérique du Nord et que la Coupe du monde leur échappe, ce choix sera perçu comme le début de l’engrenage.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de cette annonce très controversée du groupe anglais...