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Thomas Tuchel se lamente à un « moment décisif » alors que l’Angleterre s’incline face à l’Espagne dans un thriller de la Ligue des nations
Tuchel identifie les premières difficultés à Wembley
Tuchel n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la performance de l’Angleterre après un match de Ligue des nations à rebondissements face à l’Espagne. Le technicien allemand a exprimé sa frustration face à une prestation défensive qui a laissé son équipe courir après le score contre les champions d’Europe en titre. De premières erreurs individuelles ont donné le ton, avec Marc Guehi surpris par le pressing haut de Lamine Yamal sur l’ouverture du score, avant qu’une passe mal ajustée de Nico O’Reilly ne permette à l’Espagne de doubler son avantage et de laisser Wembley sous le choc.
En revenant sur les premiers échanges, Tuchel a admis que son équipe s’était mise elle-même en difficulté. S’exprimant auprès de ITV Sport après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur de Chelsea a livré un verdict sans détour sur les premières minutes du match. « Un début terrible, le pire début possible. Cela rend les choses très difficiles quand on est mené contre ce genre d’équipe. La réaction a été très bonne. Après 10, 12 minutes, nous étions la meilleure équipe, mais nous avons commis deux ou trois grosses erreurs. Nous avons concédé de grosses occasions mais, dans l’ensemble, nous étions meilleurs, nous avons dominé, nous étions dans la moitié de terrain adverse, nous avons créé, marqué deux buts. Je pense que c’étaient nos 15 meilleures minutes après le coup de sifflet », a-t-il déclaré.
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Le penalty manqué de Kane marque un tournant
Le moment décisif de la soirée est intervenu en seconde période lorsque l’Angleterre, qui menait alors 2-1 après des buts d’Anthony Gordon et une tête de Harry Kane, a obtenu un penalty. Avec l’occasion de prendre une avance confortable, le capitaine anglais a connu une mésaventure rare, glissant au moment de frapper le ballon et voyant sa tentative rebondir sur la barre transversale. Cet échec sur penalty a permis à l’Espagne de reprendre ses esprits, avant que les remplaçants Alex Baena et Mikel Oyarzabal ne trouvent finalement le chemin des filets pour offrir la victoire aux visiteurs et laisser Tuchel se demander ce qui aurait pu se passer.
« (Kane) n’a malheureusement pas pu convertir le penalty, et cela a peut-être été le moment décisif parce que l’Espagne aurait, peut-être pour la première fois, cru que sa longue série de matches sans défaite prenait fin ici », a déclaré Tuchel.
Des erreurs défensives éclipsent des promesses offensives
Si le rendement offensif a donné au public à domicile de quoi se réjouir, la fragilité de la défense à quatre restait une préoccupation majeure pour le staff technique. Tuchel n'a pas tardé à souligner que face à une opposition d'élite, la marge d'erreur est inexistante. Le troisième but de l'Espagne a été le seul que le sélectionneur a estimé véritablement provoqué par le jeu créatif de l'adversaire, les autres ayant été offerts sur des erreurs non forcées. L'irrégularité défensive a sapé le travail acharné fourni par le milieu de terrain et la ligne d'attaque tout au long des quatre-vingt-dix minutes.
Le sélectionneur a insisté sur le fait que le niveau exigé sur la scène internationale n'avait pas été atteint dans les moments clés. « Puis une autre grosse erreur pour le 2-2, et le troisième but a été le seul qu'ils ont vraiment marqué, a noté Tuchel. Les autres, trop d'erreurs individuelles à ce niveau. C'est comme ça. Nous devons continuer, en tirer des leçons et reprendre les points à la République tchèque. »
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Du positif malgré la déception pour l’Angleterre
Malgré l'amertume de la défaite, un sentiment d'optimisme sous-jacent transparaissait dans les mots de Tuchel. Le sélectionneur de l'Angleterre est resté ferme dans sa conviction que le score ne reflétait pas totalement l'équilibre du match ni le potentiel au sein de son groupe.
« Il y aura toujours des moments où vous souffrez contre une équipe comme celle-ci. Mais à ce niveau, les détails comptent », a-t-il insisté. « Il est important de concrétiser vos occasions, il est important de limiter les erreurs décisives. Aucun des deux n'a tourné en notre faveur aujourd'hui. La qualité était là, les efforts étaient là, par séquences nous avons été très, très bons, mais le résultat ne le montre pas aujourd'hui. »
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