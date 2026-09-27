Tuchel n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la performance de l’Angleterre après un match de Ligue des nations à rebondissements face à l’Espagne. Le technicien allemand a exprimé sa frustration face à une prestation défensive qui a laissé son équipe courir après le score contre les champions d’Europe en titre. De premières erreurs individuelles ont donné le ton, avec Marc Guehi surpris par le pressing haut de Lamine Yamal sur l’ouverture du score, avant qu’une passe mal ajustée de Nico O’Reilly ne permette à l’Espagne de doubler son avantage et de laisser Wembley sous le choc.

En revenant sur les premiers échanges, Tuchel a admis que son équipe s’était mise elle-même en difficulté. S’exprimant auprès de ITV Sport après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur de Chelsea a livré un verdict sans détour sur les premières minutes du match. « Un début terrible, le pire début possible. Cela rend les choses très difficiles quand on est mené contre ce genre d’équipe. La réaction a été très bonne. Après 10, 12 minutes, nous étions la meilleure équipe, mais nous avons commis deux ou trois grosses erreurs. Nous avons concédé de grosses occasions mais, dans l’ensemble, nous étions meilleurs, nous avons dominé, nous étions dans la moitié de terrain adverse, nous avons créé, marqué deux buts. Je pense que c’étaient nos 15 meilleures minutes après le coup de sifflet », a-t-il déclaré.