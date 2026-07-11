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Thomas Tuchel se dit « surpris » par les déclarations d'Erling Haaland, tandis que le sélectionneur anglais affirme que ses joueurs sont prêts à assumer la pression à la veille du quart de finale contre la Norvège
- (C)Getty Images
Les Three Lions, surnom de l’équipe d’Angleterre, affrontent un outsider.
Haaland a tenté de faire peser la pression sur les épaules de l'Angleterre avant leur affrontement en quarts de finale de la Coupe du monde à Miami. Malgré le parcours impressionnant de son pays, qui a notamment éliminé le Brésil en huitièmes de finale, l'attaquant a insisté sur le fait que les chances de victoire de son équipe étaient minces.
Le buteur norvégien a assumé le statut d’outsider de son équipe lors d’une interview d’avant-match accordée à NRK, déclarant : « Il y a très peu de chances que nous gagnions. Je pense que vous devriez tous mettre toute la pression sur l’Angleterre. »
Tuchel remet en question la stratégie de l'attaquant
Ces déclarations ont pris le sélectionneur anglais Tuchel de court, le technicien allemand admettant sa surprise de voir une superstar mondiale du calibre de Haaland chercher à fuir l’attention des médias à la veille d’un match aussi crucial.
S’adressant à NRK, le tacticien allemand a exprimé sa perplexité face aux manœuvres psychologiques de l’attaquant, tout en affirmant que les Three Lions étaient parfaitement préparés à gérer l’immense poids des attentes du public au Miami Stadium. Il a déclaré : « Je suis surpris qu’Erling ait tenu ces propos, car j’ai toujours pensé qu’il adorait la pression et qu’il s’épanouissait sous pression. Je suis surpris qu’il nous la refile. »
Il a ajouté : « Nous adorons la pression. C’est ainsi. Je ne perds pas une minute à me demander qui est favori ou où se situe la pression. Je sais qu’en interne, ils se préparent à remporter le match. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? »
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Haaland vise le record de buts
Les propos modestes tenus par Haaland avant le match contrastent fortement avec ses performances impressionnantes sur le terrain, où il a déjà inscrit sept buts lors de ses quatre premières apparitions en Coupe du monde. Cet attaquant redoutable pourrait égaler les records légendaires de James Rodríguez et de Gerd Müller en matière de buts marqués dans ce tournoi s’il parvient à percer la défense anglaise.
De son côté, l’Angleterre doit conjurer le sort : elle a souvent flanché face à des adversaires européens en phase à élimination directe des grands tournois internationaux.
Les poids lourds s'affrontent pour une place en demi-finale
Le vainqueur de cette rencontre à Miami accédera aux demi-finales, où il défiera le lauréat du quart de finale parallèle entre l’Argentine et la Suisse, programmé au Kansas City Stadium. Mais avant de prétendre à une place dans le dernier carré, l’équipe d’Angleterre, actuellement invaincue depuis sept matchs consécutifs, devra d’abord faire preuve de solidité défensive pour contenir l’attaque norvégienne, menée par Haaland.
Interrogé sur la question de savoir qui subissait le plus de pression, Stale Solbakken a déclaré vendredi en conférence de presse : « Je pense que l’Angleterre subit plus de pression que nous, mais nous nous mettons également la pression quant à notre performance. Et une fois le match lancé, les joueurs ne pensent plus tellement à la pression. C’est 11 contre 11. C’est surtout avant le match qu’on en parle. »
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