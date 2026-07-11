Ces déclarations ont pris le sélectionneur anglais Tuchel de court, le technicien allemand admettant sa surprise de voir une superstar mondiale du calibre de Haaland chercher à fuir l’attention des médias à la veille d’un match aussi crucial.

S’adressant à NRK, le tacticien allemand a exprimé sa perplexité face aux manœuvres psychologiques de l’attaquant, tout en affirmant que les Three Lions étaient parfaitement préparés à gérer l’immense poids des attentes du public au Miami Stadium. Il a déclaré : « Je suis surpris qu’Erling ait tenu ces propos, car j’ai toujours pensé qu’il adorait la pression et qu’il s’épanouissait sous pression. Je suis surpris qu’il nous la refile. »

Il a ajouté : « Nous adorons la pression. C’est ainsi. Je ne perds pas une minute à me demander qui est favori ou où se situe la pression. Je sais qu’en interne, ils se préparent à remporter le match. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? »