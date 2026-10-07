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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduit par

Thomas Tuchel salue la « très belle réaction » de l’Angleterre et son évolution après la Coupe du monde après son renversement de situation en Ligue des nations

T. Tuchel
Angleterre
UEFA Nations League A

Thomas Tuchel s’est dit ravi de l’évolution tactique de l’Angleterre, affirmant que la sélection anglaise évolue désormais à un niveau remarquablement élevé après son récent succès en Ligue des nations. Le technicien allemand estime que la résilience forgée lors de la Coupe du monde de l’été dernier est devenue la base de la forme dominante actuelle de son équipe.

  • Maintenir des standards d’élite à Wembley

    Tuchel estime que les récentes performances de l’Angleterre en Ligue des nations de l’UEFA prouvent que son groupe a atteint un nouveau niveau de maturité. Après une victoire maîtrisée 3-0 contre la Tchéquie à Wembley mardi, le sélectionneur de l’Angleterre a souligné la capacité de son équipe à dominer les matches comme le signe de sa progression depuis la Coupe du monde. Un doublé de Harry Kane et un but contre son camp de Vladimir Coufal ont assuré les points, offrant à l’Angleterre une troisième victoire lors de ses quatre dernières sorties.

    Le sélectionneur n’a pas tardé à saluer la fluidité de la performance face à la Tchéquie, en notant la manière dont ses joueurs ont contrôlé le rythme du premier au dernier coup de sifflet. « Je pense que nous avons joué un très bon match, avec beaucoup de fluidité. Je pense que nous avons dominé pendant tout le match, avec beaucoup de concentration. C’est notre quatrième match en trois ou quatre jours. C’était encore une très bonne performance et une victoire méritée », a déclaré Tuchel.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    S’appuyer sur les fondations de la Coupe du monde

    Le technicien allemand est catégorique : les expériences acquises sur la scène mondiale ont endurci ses joueurs. Plutôt que de souffrir du contrecoup de leur élimination en demi-finale, l’effectif semble avoir utilisé le tournoi comme un tremplin pour poursuivre son développement tactique. Tuchel a mis en avant la culture interne du groupe, citant l’intensité à l’entraînement et la confiance collective comme les principaux moteurs de leur récente réussite sur le terrain.

    « L’entraînement et l’attitude, la cohésion, la confiance. Bien sûr, nous ne sommes pas sortis dès la phase de groupes et bien sûr, cela nous a rendus plus forts. Nous sommes à un haut niveau, ça a toujours été le cas, c’est comme ça. On apprend chaque jour et on se renforce au fil des matches », a ajouté Tuchel,

  • Kane continue de battre des records

    Au cœur de la domination de l’Angleterre, le capitaine Harry Kane a fêté un jalon personnel historique à Wembley. En honorant sa 125e sélection, l’attaquant du Bayern Munich a rejoint le légendaire gardien Peter Shilton comme joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe d’Angleterre masculine. Kane a célébré l’événement à sa manière habituelle, en jouant un rôle clé sur le but de l’ouverture du score avant de concrétiser des occasions créées par Morgan Rogers et Lewis Hall.

    Tuchel n’a pas tari d’éloges sur l’inlassable régularité de son capitaine, refusant de considérer comme banals les exploits records de l’attaquant. « C’est ce qu’il fait, a déclaré le sélectionneur au sujet de la contribution décisive de Kane. Je ne tiens pas cela pour acquis, c’est tout simplement exceptionnel à chaque match. »

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    Casse-tête de sélection avant les finales

    Alors que l’Angleterre se prépare pour ses derniers matches de groupe contre la Croatie et l’Espagne en novembre, la concurrence pour les places dans la sélection atteint son paroxysme. Plusieurs joueurs en marge ont saisi leur chance lors de la récente pluie de buts, laissant à Tuchel des décisions difficiles à prendre concernant son meilleur onze, alors que l’équipe vise une place dans le Final Four de la Ligue des nations de l’été prochain.

    « Oui, toujours à un très haut niveau, il est difficile de nommer la sélection. Je suis heureux que tout le monde ait contribué et donné tout ce qu’il avait pour le maillot et pour l’équipe. Ils ont placé les standards très haut et c’est ce que cela donnait vu de l’extérieur, et c’est aussi la réalité à l’intérieur », a admis l’ancien entraîneur de Chelsea.