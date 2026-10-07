Tuchel estime que les récentes performances de l’Angleterre en Ligue des nations de l’UEFA prouvent que son groupe a atteint un nouveau niveau de maturité. Après une victoire maîtrisée 3-0 contre la Tchéquie à Wembley mardi, le sélectionneur de l’Angleterre a souligné la capacité de son équipe à dominer les matches comme le signe de sa progression depuis la Coupe du monde. Un doublé de Harry Kane et un but contre son camp de Vladimir Coufal ont assuré les points, offrant à l’Angleterre une troisième victoire lors de ses quatre dernières sorties.

Le sélectionneur n’a pas tardé à saluer la fluidité de la performance face à la Tchéquie, en notant la manière dont ses joueurs ont contrôlé le rythme du premier au dernier coup de sifflet. « Je pense que nous avons joué un très bon match, avec beaucoup de fluidité. Je pense que nous avons dominé pendant tout le match, avec beaucoup de concentration. C’est notre quatrième match en trois ou quatre jours. C’était encore une très bonne performance et une victoire méritée », a déclaré Tuchel.