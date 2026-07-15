Tuchel a aussitôt défendu la réaction de Bellingham, rappelant l’exigence physique et nerveuse d’un match à élimination directe de 120 minutes. « Que voulez-vous qu’un joueur qui vient de courir 120 minutes et d’épuiser toutes ses ressources comprenne, si l’on résume le propos de son entraîneur en omettant de lui dire qu’il est “de classe mondiale”, qu’il a réalisé des actions “de classe mondiale” ? », a expliqué Tuchel.

Si vous supprimez tout ça et que vous lui dites “oh, ton entraîneur a dit que tu avais manqué de rigueur”, à quoi vous attendez-vous ? Bien sûr, vous obtenez le commentaire que vous obtenez, puis vous essayez d’en faire tout un plat et les gens tentent de créer des malentendus et des fissures là où il n’y en a pas. Nous venons du même milieu. Nous sommes animés par l’esprit de compétition et je suis un entraîneur de compétition. Je pousse cette équipe jusqu’à ses limites et c’était mon évaluation.

« Je considère que la question posée à Jude était injuste dans le feu de l’action, car l’interviewer a occulté tous les éloges de mon analyse pour ne retenir que les points à améliorer ; je peux donc le comprendre. Que peut-on attendre d’un joueur qui vient de tout donner et se retrouve, micro en main, dans une interview éclair ? »