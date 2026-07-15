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Thomas Tuchel s’exprime sur sa relation avec Jude Bellingham après la réaction de la star anglaise à une « question injuste » suivant la victoire en quarts de finale de la Coupe du monde
Tuchel accuse les médias d'« exagérer les choses ».
La relation entre l’entraîneur allemand et son milieu de terrain emblématique fait l’objet d’une attention particulière depuis que la mère de Tuchel a qualifié, l’été dernier, certaines des excentricités de Bellingham sur le terrain de « répugnantes ». Bien qu’il y ait eu des excuses par la suite, la tension a refait surface après la victoire 2-1 de l’Angleterre contre la Norvège en quart de finale, à l’issue des prolongations. Malgré la qualification, Tuchel a publicisé son « insatisfaction quant à la performance de l’équipe », ce qui a incité Bellingham à répliquer en réclamant plus de positivité.
Le sélectionneur a ensuite convoqué un débriefing collectif le lendemain pour dissiper toute ambiguïté et garantir l’unité avant la demi-finale face à l’Argentine. « Je me demande qui grossit ces histoires, hein ? Il n’y a donc rien à grossir, et si ça a été grossi, c’est bien sûr par les médias », a-t-il coupé court à talkSPORT.
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Lutter contre les pratiques « déloyales » lors des entretiens d’embauche
Tuchel a aussitôt défendu la réaction de Bellingham, rappelant l’exigence physique et nerveuse d’un match à élimination directe de 120 minutes. « Que voulez-vous qu’un joueur qui vient de courir 120 minutes et d’épuiser toutes ses ressources comprenne, si l’on résume le propos de son entraîneur en omettant de lui dire qu’il est “de classe mondiale”, qu’il a réalisé des actions “de classe mondiale” ? », a expliqué Tuchel.
Si vous supprimez tout ça et que vous lui dites “oh, ton entraîneur a dit que tu avais manqué de rigueur”, à quoi vous attendez-vous ? Bien sûr, vous obtenez le commentaire que vous obtenez, puis vous essayez d’en faire tout un plat et les gens tentent de créer des malentendus et des fissures là où il n’y en a pas. Nous venons du même milieu. Nous sommes animés par l’esprit de compétition et je suis un entraîneur de compétition. Je pousse cette équipe jusqu’à ses limites et c’était mon évaluation.
« Je considère que la question posée à Jude était injuste dans le feu de l’action, car l’interviewer a occulté tous les éloges de mon analyse pour ne retenir que les points à améliorer ; je peux donc le comprendre. Que peut-on attendre d’un joueur qui vient de tout donner et se retrouve, micro en main, dans une interview éclair ? »
Réaction à la pique de Bellingham sur sa carrière
Au terme de la rencontre, Jude Bellingham a adressé une pique à Thomas Tuchel en rappelant son passé de joueur modeste : « Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est que de jouer dans ce genre de conditions » ou face à un joueur du calibre d'Erling Haaland. Tuchel a rejeté l’idée selon laquelle son manque d’expérience de haut niveau en tant que joueur nuirait à son autorité d’entraîneur. Il reste convaincu que le lien qui l’unit au joueur de 23 ans demeure intact malgré cet échange.
« C'est ainsi, mais nous sommes aussi proches que jamais, voire plus que jamais », a-t-il ajouté. « Cela se voit sur le terrain. L'énergie et l'état d'esprit du groupe sont excellents ces derniers jours et nous sommes prêts à tout donner demain. »
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L’analogie entre le jockey et le cheval illustre parfaitement la synergie, sur le terrain, entre un milieu de terrain et son attaquant : deux partenaires dont la complémentarité décide souvent d’une rencontre.
En revenant sur son parcours jusqu’au banc de l’équipe d’Angleterre, Tuchel a admis qu’il conservait l’humilité de quelqu’un qui ne s’était jamais attendu à atteindre de tels sommets. « J’aimerais encore faire carrière en tant que joueur, c’était mon rêve », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea. « Je n’avais jamais envisagé de devenir entraîneur, je n’avais jamais rêvé d’être entraîneur à ce niveau-là, donc je pense que c’est tout simplement le rêve. Je me sens simplement très humble sur le banc, et parfois, juste avant le match, je me dis : “Je n’aurais pas pu jouer ici, dans cette situation.” »
Il a toutefois immédiatement précisé que le sens tactique ne s’acquiert pas forcément sur le terrain. « Je ne pense pas qu’il faille avoir joué [pour être entraîneur]. Comme le dit cette citation amusante : “Il ne faut pas être un cheval pour être un bon jockey !” », a-t-il plaisanté.
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