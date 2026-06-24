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Thomas Tuchel s'exprime au sujet d'Harry Kane après la performance décevante du capitaine de l'Angleterre, qui a connu un revers inédit dans un grand tournoi lors du match nul contre le Ghana
Tuchel maintient son soutien à son capitaine
Bien qu'elle ait dominé la possession (près de 80 %), l'Angleterre n'a pas réussi à percer le verrou adverse et Kane est resté discret tout au long de la rencontre. Interrogé sur sa dépendance à l'attaquant du Bayern Munich, Tuchel a campé sur ses positions, soulignant l'importance de sa star.
« L’Argentine compte-t-elle trop sur Messi et la France trop sur Mbappé ? C’est comme ça, tout simplement », a déclaré Tuchel aux journalistes après le match. « Ce sont des joueurs de classe mondiale et ils font ce qu’ils ont l’habitude de faire. Tout le monde se donne à fond et nous avons eu trois buteurs différents lors du premier match. Compter sur Harry est tout à fait naturel, car il aime cette responsabilité et il l’assume… Nous nous appuyons sur Harry parce que c’est notre avant-centre, mais nous ne nous reposons pas uniquement sur lui. »
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Kane affiche son plus bas historique dans ce tournoi.
Les statistiques du match de mardi offrent un tableau peu réjouissant pour le capitaine anglais. Étouffé par un bloc défensif bas et organisé par Carlos Queiroz, Kane n’a guère pesé sur la rencontre face au Ghana. D’après Opta, il n’a effectué que 19 touches de balle, son plus faible total en match de grand tournoi avec l’Angleterre malgré les 90 minutes jouées.
Privée de passes décisives, la ligne créative anglaise s’est heurtée en permanence à un mur. Kane s’est néanmoins offert une brève occasion en fin de match, avant d’envoyer le ballon au-dessus de la barre. Interrogé sur cette étouffante pression tactique et sur ce tir manqué, l’entraîneur allemand a analysé : « Il n’a pas été aussi impliqué que nous l’aurions souhaité, mais c’était vraiment, vraiment serré. Nos deux centraux devaient construire le jeu, on s’est retrouvés à huit contre dix. Difficile, dans ces conditions, de créer des espaces. Les rares occasions qu’il a eues sont dues à la malchance. La dernière, notamment, aurait dû être un but et nous offrir une victoire méritée. »
Privée de ballons et incapable de convertir sa seule occasion franche, la star anglaise a vu son faible niveau d’implication susciter des interrogations : aurait-il dû céder sa place à un joueur plus frais en fin de match ?
Toney et Watkins sont laissés sur le banc.
Malgré l’absence de buts, Tuchel a décidé de ne pas faire appel à ses autres options offensives, laissant Ivan Toney et Ollie Watkins sur le banc pour le deuxième match consécutif. Le technicien allemand a maintenu Kane sur la pelouse durant toute la rencontre, refusant de remplacer son numéro neuf malgré un match qui appelait peut-être un profil différent.
Interrogé sur ce choix, l’Allemand a répondu sans détour : « Remplacer Harry Kane dans un match bloqué à 0-0 ? Le sortir, hors de question ! » Bukayo Saka et Marcus Rashford sont bien entrés en jeu, mais les autres avant-postes sont restés sur le banc. Tuchel a ensuite reconnu n’avoir « aucune idée » de savoir si la rencontre face au Panama offrira enfin l’occasion de faire tourner son attaque.
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Un appel à la patience des supporters
Malgré les sifflets qui ont ponctué la fin de match au Gillette Stadium, Tuchel refuse de céder à la panique. Il rappelle que son équipe, toujours en tête du groupe L après sa victoire 4-2 contre la Croatie, affronte un groupe difficile.
« C’est un long tournoi », a ajouté Tuchel. « Les garçons ont tout donné et, une fois de plus, ils ont joué avec la bonne énergie. Je sais que c’est un match très difficile et, dans ce genre de situation, lorsqu’une équipe tente de jouer et de percer face à ce bloc défensif très bas, on ne trouve pas d’espaces et il est difficile de se créer des occasions. Cela peut être pénible à regarder et ce n’est pas aussi passionnant que lorsque deux équipes tentent de s’imposer dans un match plus ouvert. Nous en sommes conscients. Nous cherchons toujours à divertir nos supporters. C’était difficile aujourd’hui, j’espère qu’ils ne perdront pas confiance. »