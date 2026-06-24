Les statistiques du match de mardi offrent un tableau peu réjouissant pour le capitaine anglais. Étouffé par un bloc défensif bas et organisé par Carlos Queiroz, Kane n’a guère pesé sur la rencontre face au Ghana. D’après Opta, il n’a effectué que 19 touches de balle, son plus faible total en match de grand tournoi avec l’Angleterre malgré les 90 minutes jouées.

Privée de passes décisives, la ligne créative anglaise s’est heurtée en permanence à un mur. Kane s’est néanmoins offert une brève occasion en fin de match, avant d’envoyer le ballon au-dessus de la barre. Interrogé sur cette étouffante pression tactique et sur ce tir manqué, l’entraîneur allemand a analysé : « Il n’a pas été aussi impliqué que nous l’aurions souhaité, mais c’était vraiment, vraiment serré. Nos deux centraux devaient construire le jeu, on s’est retrouvés à huit contre dix. Difficile, dans ces conditions, de créer des espaces. Les rares occasions qu’il a eues sont dues à la malchance. La dernière, notamment, aurait dû être un but et nous offrir une victoire méritée. »

Privée de ballons et incapable de convertir sa seule occasion franche, la star anglaise a vu son faible niveau d’implication susciter des interrogations : aurait-il dû céder sa place à un joueur plus frais en fin de match ?