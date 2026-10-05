Interrogé sur le fait de savoir si, avec des absences comme celle de Maguire, l’Angleterre manque d’expérience et de leadership dans sa défense à quatre, l’ancien international anglais B Stubbs, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a déclaré à GOAL : « À l’heure actuelle, cela en a l’air.

« En termes d’expérience, oui. Parce que je pense que quand on regarde les compositions de départ, il y a eu une vraie inexpérience. Marc Guehi est probablement le plus expérimenté. Et je ne dirais pas qu’il est très expérimenté en termes de football international.

« Donc, pour moi, c’est le point faible de l’équipe d’Angleterre. Et Thomas Tuchel doit trouver le bon équilibre. Parce que je pense qu’en plus de l’expérience, il ne semble pas y avoir le bon équilibre dans la défense à quatre en ce moment. Et ils ont l’air un peu nerveux. Ils ont l’air un peu fragiles.

« Évidemment, il y a un nouveau gardien [James Trafford] qui a joué les deux premiers matches derrière eux, et cela prend du temps. Mais pour moi, et je ne dis pas ça juste parce que c’est lui, je suis surpris que Jarrad Branthwaite ne pousse pas.

« En tant que joueur naturel gaucher, évoluant sur le côté gauche. Je ne sais pas comment il s’est comporté à l’entraînement. Peut-être qu’il pourrait débuter le prochain match. Mais pour moi, peut-être pas en ce qui concerne son dernier match avec Everton, mais avant cela, il a été très impressionnant. Et pour moi, il doit être tout près d’obtenir cette cape internationale. Et ensuite, évidemment, tout dépend de ce qu’il en fera.

« Je pense que la ligne défensive de l’Angleterre est un casse-tête pour Thomas Tuchel en ce moment. Parce qu’il a beaucoup de gens qui posent beaucoup de questions sur l’équilibre. Et je pense qu’au vu de ce que nous avons vu pendant l’été en ce qui concerne la Coupe du monde, j’aime bien Thomas Tuchel, mais il s’est trompé. »