Getty/GOAL
Traduit par
« Thomas Tuchel s’est trompé » : le sélectionneur de l’Angleterre reçoit des conseils sur le choix de ses défenseurs centraux après avoir snobé l’inamovible de Manchester United Harry Maguire et mis sur le banc la star d’Everton Jarrad Branthwaite
Il faut colmater les brèches défensives
Il figurait au moins dans la sélection de Tuchel, alors que des joueurs comme le cadre de Manchester United Harry Maguire ont été totalement écartés. Cela a aussi été le cas au moment de partir à la conquête d’un titre mondial sur le sol nord-américain cet été.
Si l’Angleterre y a atteint les demi-finales, et signé son meilleur résultat depuis 1966 en dominant la France lors du match pour la troisième place, des questions ont régulièrement été soulevées quant au fait que les failles défensives deviennent un problème.
- Getty
Des victoires convaincantes après des erreurs face à l’Espagne
D’autres erreurs coûteuses dans cette zone du terrain ont été commises lors d’un match d’ouverture de Ligue des nations de l’UEFA face à l’Espagne, championne du monde, à Wembley, l’Angleterre se tirant une balle dans le pied avant de subir une défaite spectaculaire 3-2.
Branthwaite a eu droit à une apparition de deux minutes lors de cette rencontre, mais n’a ensuite pas été utilisé du tout lors d’une victoire 2-0 contre la Tchéquie et d’une démolition 7-0 de la Croatie. À 24 ans, l’atout d’Everton est considéré comme un joueur d’avenir, mais aussi du présent.
Il contribuerait à offrir un meilleur équilibre à l’équipe de Tuchel, en tant qu’option gauchère, mais n’est pas encore parvenu à vraiment convaincre l’exigeant technicien allemand de sa valeur. Cette situation a conduit à plusieurs expérimentations, avec des joueurs souvent utilisés à des postes qui ne leur conviennent pas.
Une solution à long terme doit être trouvée si l’Angleterre veut lutter pour des titres majeurs lors des tournois à venir, notamment un Championnat d’Europe à domicile en 2028. Des éléments fiables sont nécessaires pour contenir des adversaires talentueux.
Branthwaite doit-il être titulaire avec l’Angleterre ?
Interrogé sur le fait de savoir si, avec des absences comme celle de Maguire, l’Angleterre manque d’expérience et de leadership dans sa défense à quatre, l’ancien international anglais B Stubbs, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a déclaré à GOAL : « À l’heure actuelle, cela en a l’air.
« En termes d’expérience, oui. Parce que je pense que quand on regarde les compositions de départ, il y a eu une vraie inexpérience. Marc Guehi est probablement le plus expérimenté. Et je ne dirais pas qu’il est très expérimenté en termes de football international.
« Donc, pour moi, c’est le point faible de l’équipe d’Angleterre. Et Thomas Tuchel doit trouver le bon équilibre. Parce que je pense qu’en plus de l’expérience, il ne semble pas y avoir le bon équilibre dans la défense à quatre en ce moment. Et ils ont l’air un peu nerveux. Ils ont l’air un peu fragiles.
« Évidemment, il y a un nouveau gardien [James Trafford] qui a joué les deux premiers matches derrière eux, et cela prend du temps. Mais pour moi, et je ne dis pas ça juste parce que c’est lui, je suis surpris que Jarrad Branthwaite ne pousse pas.
« En tant que joueur naturel gaucher, évoluant sur le côté gauche. Je ne sais pas comment il s’est comporté à l’entraînement. Peut-être qu’il pourrait débuter le prochain match. Mais pour moi, peut-être pas en ce qui concerne son dernier match avec Everton, mais avant cela, il a été très impressionnant. Et pour moi, il doit être tout près d’obtenir cette cape internationale. Et ensuite, évidemment, tout dépend de ce qu’il en fera.
« Je pense que la ligne défensive de l’Angleterre est un casse-tête pour Thomas Tuchel en ce moment. Parce qu’il a beaucoup de gens qui posent beaucoup de questions sur l’équilibre. Et je pense qu’au vu de ce que nous avons vu pendant l’été en ce qui concerne la Coupe du monde, j’aime bien Thomas Tuchel, mais il s’est trompé. »
- Getty Images
Calendrier de l’Angleterre 2026 : la Tchéquie, prochaine adversaire à Wembley
L’Angleterre n’a pas vraiment été mise à l’épreuve lors de ses deux dernières sorties, après avoir affronté une équipe réduite à 10 à Prague avant de balayer une Croatie hors de forme à Rijeka. Elle accueillera la République tchèque à Wembley mardi.
Tuchel pourrait légèrement remanier son équipe pour cette rencontre, avec des joueurs comme Branthwaite qui postulent, et voudra voir davantage de signes encourageants avant une autre trêve internationale en novembre, qui comprendra un déplacement compliqué au stade Metropolitano à Madrid.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles