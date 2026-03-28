Thomas Tuchel réagit aux huées des supporters anglais à l'encontre de Ben White lors du match nul contre l'Uruguay

Tuchel n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’arbitre Sven Jablonski et des responsables du VAR. Sa principale frustration tenait au manque de cohérence de la technologie, qui n’est pas intervenue lors de duels impliquant Phil Foden et Noni Madueke, mais a recommandé une consultation sur le terrain pour la faute tardive de White sur Federico Vinas. « C’est un penalty très léger », a déclaré Tuchel. « Il y a contact, mais ce que l'attaquant essaie de faire est tellement évident. L'arbitre l'a vu et cela ne lui a pas suffi. J'ai été surpris que le VAR soit utilisé, car je pensais qu'il ne fonctionnait pas après que le tacle sur Phil Foden n'ait même pas été vérifié, et celui sur Noni non plus. Puis, tout à coup, celui-ci a été vérifié. »