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Thomas Tuchel réagit aux huées des supporters anglais à l'encontre de Ben White lors du match nul contre l'Uruguay
Un retour chaotique pour le défenseur des Gunners
Ce fut un match difficile pour une équipe d'Angleterre improvisée, et les supporters ont réagi de manière mitigée lorsque Tuchel a procédé à un changement défensif à la 69e minute. White a été hué lors de son entrée en jeu, sa première apparition depuis son départ prématuré de la sélection pour la Coupe du monde 2022, avant de marquer le premier but qui a donné l'avantage à l'Angleterre. Cette apparition insolite s'est terminée de manière ironique lorsque sa faute dans le temps additionnel a permis à l'Uruguay d'égaliser sur un penalty transformé par Fede Valverde.
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Tuchel prend la défense de White après un accueil mitigé
Tuchel a fait part de sa frustration après avoir vu White se faire huer par ses propres supporters pendant le match. « J’ai entendu dire qu’il avait été hué », a déclaré Tuchel à propos de White. « Ça ne peut pas être la majorité. Il y a eu quelques huées et un accueil mitigé à son égard, ce qui me déçoit car, bien sûr, nous protégeons nos joueurs. Il a été excellent à l’entraînement et méritait d’entrer en jeu. Il nous a presque offert la victoire. Mais je comprends aussi que cela est déjà arrivé à d’autres joueurs ici. Il doit donc encaisser le coup. Nous le protégerons toujours et j’espère que nous pourrons tourner la page, car il est prêt à écrire de nouveaux chapitres. »
La réaction furieuse de Tuchel face au VAR et à l'arbitrage
Tuchel n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’arbitre Sven Jablonski et des responsables du VAR. Sa principale frustration tenait au manque de cohérence de la technologie, qui n’est pas intervenue lors de duels impliquant Phil Foden et Noni Madueke, mais a recommandé une consultation sur le terrain pour la faute tardive de White sur Federico Vinas. « C’est un penalty très léger », a déclaré Tuchel. « Il y a contact, mais ce que l'attaquant essaie de faire est tellement évident. L'arbitre l'a vu et cela ne lui a pas suffi. J'ai été surpris que le VAR soit utilisé, car je pensais qu'il ne fonctionnait pas après que le tacle sur Phil Foden n'ait même pas été vérifié, et celui sur Noni non plus. Puis, tout à coup, celui-ci a été vérifié. »
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Quelle sera la prochaine étape pour l'Angleterre ?
Lors de ce match, l'entraîneur a procédé à de nombreux changements, laissant au repos plusieurs titulaires habituels. Mais les joueurs de second plan de l'Angleterre ont eu du mal à trouver un rythme cohérent pendant une grande partie de la rencontre. Malgré le résultat et la réaction du public, Tuchel a insisté sur le fait qu'il était satisfait des efforts fournis par son onze de fortune, alors qu'il continue d'évaluer ses options en vue de la Coupe du monde de cet été. L'Angleterre affrontera le Japon à Wembley mardi.