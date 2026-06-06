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Thomas Tuchel rassure les supporters anglais : Harry Kane est « en pleine forme » et ne devrait éprouver aucune difficulté à s'adapter aux conditions « caniculaires » de la Coupe du monde
Tuchel écarte les craintes liées au climat
Le staff technique de l’équipe d’Angleterre redoutait que la chaleur intense de Floride en juin ne pénalise les performances physiques de son capitaine. Mais l’attaquant de 32 ans a rapidement dissipé ces doutes en imposant son intensité lors des exercices défensifs de pressing haut à West Palm Beach. Kane arrive au stage de préparation d’avant-tournoi après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, au cours de laquelle il a inscrit 61 buts.
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L'entraîneur apporte son soutien à son avant-centre fétiche
Le sélectionneur national a souligné que l’attaquant prolifique s’était montré parfaitement prêt lors des premières séances d’entraînement du groupe. Appuyant son principal atout offensif, Tuchel a déclaré : « Il est au sommet de sa forme. Il est prêt à jouer. Nous n’avons absolument pas à nous inquiéter pour lui, même s’il fait chaud en juin. Il m’a prouvé toute la semaine qu’il était prêt. C’est notre joueur clé.
Il paraît affûté, il est vif, et il s’entraîne à un niveau très élevé. Nous avons effectué une séance défensive aujourd’hui, et c’est lui qui a imposé l’intensité. Il est tellement habitué au pressing haut du Bayern Munich et à leur jeu intense dans le camp adverse. Il montre l’exemple. Je pense qu’il est au meilleur de sa forme. »
Remettre en cause les hiérarchies établies de longue date
Tuchel a clarifié sa politique de rotation de l’effectif pour les prochains matchs amicaux, annonçant que Kane jouera 45 minutes ce week-end et précisant le rôle des autres attaquants.
Expliquant sa profondeur tactique, Tuchel a ajouté : « Tout le monde jouera 45 minutes, ce qui nous permettra de poursuivre sur la lancée de la semaine. Nous allons essayer de garder Harry en forme et de le faire jouer autant que possible, mais j’espère que nous aurons la chance de ne pas avoir à le faire jouer à chaque match pendant 90 ou 120 minutes. Mais si les matchs sont serrés, allons-nous vraiment faire cela ? Allons-nous retirer notre principal buteur ? Peut-être pas. »
Le sélectionneur a également précisé qu’Ollie Watkins sera le premier remplaçant de Kane, tandis qu’Ivan Toney commencera sur le banc. « Je pense qu’Oli est le joueur qu’il nous faut pour faire souffler Harry, si nous décidons de ne pas le titulariser. Il sait maintenir l’intensité et poursuivre le pressing, c’est sa force. Ivan, lui, est plutôt un finisseur.
« Détourner l’attention de Harry représente peut-être une mission spécifique. Ensuite, nous avons un deuxième attaquant très à l’aise dans la surface. C’est un bon tireur de penalties. Il s’entraîne à un niveau élevé. Je suis très satisfait de lui. Il a récemment prouvé que nous avions eu raison de le sélectionner. Il affiche une attitude modèle. Nous disposons de plusieurs options, mais Harry reste, bien sûr, notre avant-centre principal. »
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Le match des All Whites lance officiellement le compte à rebours.
Les Three Lions disputeront un match de préparation à Tampa, avec pour objectif de mettre fin à une série de deux matchs sans victoire face à une équipe néo-zélandaise qui a toujours éprouvé des difficultés contre des adversaires européens.
L’intensité montera d’un cran dimanche avec l’arrivée des quatre Gunners fraîchement couronnés en Premier League. Après une ultime rencontre face au Costa Rica, le groupe au complet mettra le cap sur Kansas City, puis entamera sa campagne dans le groupe L contre la Croatie à Dallas le 17 juin.