Thomas Tuchel rassure les supporters anglais : Harry Kane est « en pleine forme » et ne devrait éprouver aucune difficulté à s'adapter aux conditions « caniculaires » de la Coupe du monde

Tuchel a clarifié sa politique de rotation de l’effectif pour les prochains matchs amicaux, annonçant que Kane jouera 45 minutes ce week-end et précisant le rôle des autres attaquants.

Expliquant sa profondeur tactique, Tuchel a ajouté : « Tout le monde jouera 45 minutes, ce qui nous permettra de poursuivre sur la lancée de la semaine. Nous allons essayer de garder Harry en forme et de le faire jouer autant que possible, mais j’espère que nous aurons la chance de ne pas avoir à le faire jouer à chaque match pendant 90 ou 120 minutes. Mais si les matchs sont serrés, allons-nous vraiment faire cela ? Allons-nous retirer notre principal buteur ? Peut-être pas. »

Le sélectionneur a également précisé qu’Ollie Watkins sera le premier remplaçant de Kane, tandis qu’Ivan Toney commencera sur le banc. « Je pense qu’Oli est le joueur qu’il nous faut pour faire souffler Harry, si nous décidons de ne pas le titulariser. Il sait maintenir l’intensité et poursuivre le pressing, c’est sa force. Ivan, lui, est plutôt un finisseur.

« Détourner l’attention de Harry représente peut-être une mission spécifique. Ensuite, nous avons un deuxième attaquant très à l’aise dans la surface. C’est un bon tireur de penalties. Il s’entraîne à un niveau élevé. Je suis très satisfait de lui. Il a récemment prouvé que nous avions eu raison de le sélectionner. Il affiche une attitude modèle. Nous disposons de plusieurs options, mais Harry reste, bien sûr, notre avant-centre principal. »