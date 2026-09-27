Getty Images Sport
Traduit par
Thomas Tuchel qualifie de « folie » l’idée de laisser les joueurs de l’Angleterre au repos et refuse de prendre les appels des entraîneurs de Premier League
Aucun compromis pour l’équipe nationale
S’exprimant en conférence de presse, Tuchel a déclaré qu’il n’avait aucune intention de conclure des accords avec les entraîneurs de Premier League concernant le temps de jeu des joueurs, comme l’a rapporté The Guardian.
Bien qu’il ait reconnu que Declan Rice avait besoin de repos en raison de sa lourde charge de travail et de ses problèmes de forme bien documentés, Tuchel veut maintenir de la continuité dans son onze de départ. À propos de la pression exercée par les clubs, Tuchel a déclaré : « Je ne prends pas d’appels des entraîneurs de Premier League. Je n’ai jamais appelé un sélectionneur [quand j’étais dans le football de club]. Je ne peux pas gérer [le temps de jeu] des joueurs. C’est tout simplement impossible. Je savais, en tant qu’entraîneur de club... que si j’appelais un sélectionneur au Brésil ou en Argentine, il ne saurait pas de quoi je parle. Les joueurs ne sauraient pas non plus de quoi je parle. »
- AFP
À fond pour la victoire
Tuchel est déterminé à aligner une équipe solide, avec pour objectif d’instaurer du rythme et de la confiance au sein de son groupe de base. L’Angleterre a quelque chose à prouver après sa défaite 3-2 contre l’Espagne à Wembley samedi. Le sélectionneur a insisté sur le fait que le calendrier chargé n’était pas une excuse valable pour adopter une approche plus souple.
Détaillant sa position inflexible sur la rotation, il a ajouté : « Pourquoi ferais-je cela et commencerais-je à donner aux joueurs l’impression qu’il est acceptable de lever le pied, de partager une mi-temps ou de se reposer pendant un match ? Jamais de la vie. C’est de la folie. Nous voulons gagner le prochain match. J’aimerais ne pas faire tourner, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Le scénario idéal serait d’enchaîner, encore et encore, avec au moins six ou sept joueurs qui repartent titulaires, afin de leur confier cette responsabilité et qu’ils sentent cette confiance. »
Bellingham met le feu
Malgré un calendrier surchargé, Jude Bellingham reste au cœur des plans de Tuchel, l'entraîneur ayant salué l'énergie inépuisable du milieu de terrain face aux champions d'Europe. Bellingham a délivré une passe décisive et obtenu un penalty, tout en se frottant à Marc Cucurella. Interrogé sur les inquiétudes concernant le fait que Bellingham enchaîne trop de matches à bref intervalle, Tuchel a confirmé qu'ils surveilleront attentivement sa condition physique, tout en saluant son style agressif. « Jude aime ça, il est meilleur quand ça arrive », a déclaré Tuchel.
« C'est mieux quand il joue avec un peu de rage. C'est ce qu'il fait. Je pense que parfois, il recherche ces moments pour allumer sa flamme. Il ne connaît aucun coéquipier [du Real Madrid] [pendant un match international]. Il est toujours ami avec eux, mais pas pendant les 90 minutes. »
- Getty Images Sport
Quel est le prochain rendez-vous de l’Angleterre ?
L’Angleterre doit affronter la Tchéquie à Prague mardi et cherchera à rectifier le tir en Ligue des nations. Après cette rencontre cruciale, la sélection se rendra à Rijeka pour affronter la Croatie samedi, avant de conclure cette trêve internationale chargée par une réception de la Tchéquie la semaine suivante.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles