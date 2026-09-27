S’exprimant en conférence de presse, Tuchel a déclaré qu’il n’avait aucune intention de conclure des accords avec les entraîneurs de Premier League concernant le temps de jeu des joueurs, comme l’a rapporté The Guardian.

Bien qu’il ait reconnu que Declan Rice avait besoin de repos en raison de sa lourde charge de travail et de ses problèmes de forme bien documentés, Tuchel veut maintenir de la continuité dans son onze de départ. À propos de la pression exercée par les clubs, Tuchel a déclaré : « Je ne prends pas d’appels des entraîneurs de Premier League. Je n’ai jamais appelé un sélectionneur [quand j’étais dans le football de club]. Je ne peux pas gérer [le temps de jeu] des joueurs. C’est tout simplement impossible. Je savais, en tant qu’entraîneur de club... que si j’appelais un sélectionneur au Brésil ou en Argentine, il ne saurait pas de quoi je parle. Les joueurs ne sauraient pas non plus de quoi je parle. »