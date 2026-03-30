Thomas Tuchel prend la défense de Declan Rice et Bukayo Saka après que le duo d'Arsenal se soit retiré de la sélection anglaise avant le match contre le Japon

La situation s’est compliquée en raison d’une vague de blessures à l’Emirates Stadium, plusieurs stars des Gunners ayant manqué la trêve internationale. Cependant, Tuchel a tenu à souligner que Rice et Saka avaient tous deux fait de réels efforts pour être en forme pour le match contre le Japon. Il a noté que, contrairement à certains cas antérieurs dans l’histoire du football international, les joueurs s’étaient présentés et avaient tenté de surmonter leurs problèmes.

« Nous savions après la finale [de la Carabao Cup] qu’il y avait des problèmes. Ils étaient en traitement. Mais ils sont tous les deux venus. Declan était même sur le terrain. Il n’est pas venu nous dire : “Les gars, je rentre chez moi.” J'ai entendu dire qu'il y avait des stages où des joueurs ne se présentaient même pas avec leurs crampons. Bukayo a fait des séances en salle de sport pour vraiment essayer. Declan a fait une séance sur le terrain avec Jude [Bellingham, qui n'est pas non plus en pleine forme] et a dit qu'il ne se sentait pas bien. Pourquoi prendrais-je des risques ? Ils voulaient désespérément participer – juste pour mettre les choses au clair. Mais ils étaient clairement tous les deux mal à l'aise », a ajouté l'entraîneur.