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Thomas Tuchel prend la défense de Declan Rice et Bukayo Saka après que le duo d'Arsenal se soit retiré de la sélection anglaise avant le match contre le Japon
Les stars d'Arsenal quittent le camp de sélection anglais
Rice et Saka faisaient partie des 11 joueurs que Tuchel avait écartés lors du match nul 1-1 de la semaine dernière contre l'Uruguay à Wembley, l'entraîneur ayant l'intention de les réintégrer dans le groupe pour la rencontre suivante contre le Japon. Samedi, cependant, il a été annoncé que le duo des Gunners, ainsi que six autres joueurs, quitteraient le camp des Three Lions avant le deuxième volet du double affrontement à Wembley. La saison d'Arsenal entrant dans une période intense, beaucoup ont toutefois supposé que les deux joueurs privilégiaient la fin de la saison avec leur club au détriment de l'équipe nationale.
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Des preuves médicales corroborent les affirmations des joueurs
Lundi, Tuchel s'est empressé de démentir ces allégations, affirmant que Saka et Rice ressentaient toujours une gêne après avoir disputé la finale de la Carabao Cup avec Arsenal contre Manchester City avant-hier dimanche et qu'ils avaient donc dû déclarer forfait. Face aux doutes quant à la légitimité de leurs blessures, Tuchel s'est montré catégorique.
« Je comprends ce que cela peut laisser penser », a déclaré Tuchel lorsqu’on l’a interrogé sur les forfaits de Rice et Saka. « Je continue d’avoir une confiance totale en l’honnêteté de Declan et Bukayo. Nous avons effectué des examens médicaux. Je les ai vus. Je n’ai aucune raison de croire que l’un ou l’autre ne soit pas honnête avec moi. Mais vu le nombre de joueurs d’Arsenal, je comprends ce que l’on peut penser. Ils voulaient désespérément jouer – juste pour mettre les choses au clair. Mais ils étaient tous les deux clairement en difficulté. »
Démystifier le clivage « club contre sélection nationale »
La situation s’est compliquée en raison d’une vague de blessures à l’Emirates Stadium, plusieurs stars des Gunners ayant manqué la trêve internationale. Cependant, Tuchel a tenu à souligner que Rice et Saka avaient tous deux fait de réels efforts pour être en forme pour le match contre le Japon. Il a noté que, contrairement à certains cas antérieurs dans l’histoire du football international, les joueurs s’étaient présentés et avaient tenté de surmonter leurs problèmes.
« Nous savions après la finale [de la Carabao Cup] qu’il y avait des problèmes. Ils étaient en traitement. Mais ils sont tous les deux venus. Declan était même sur le terrain. Il n’est pas venu nous dire : “Les gars, je rentre chez moi.” J'ai entendu dire qu'il y avait des stages où des joueurs ne se présentaient même pas avec leurs crampons. Bukayo a fait des séances en salle de sport pour vraiment essayer. Declan a fait une séance sur le terrain avec Jude [Bellingham, qui n'est pas non plus en pleine forme] et a dit qu'il ne se sentait pas bien. Pourquoi prendrais-je des risques ? Ils voulaient désespérément participer – juste pour mettre les choses au clair. Mais ils étaient clairement tous les deux mal à l'aise », a ajouté l'entraîneur.
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Les inquiétudes liées à un calendrier très chargé
Tuchel n'a pas donné de détails sur les problèmes de santé de Rice et Saka, affirmant qu'Arsenal « n'apprécierait pas » qu'il le fasse. Il a souligné que les deux joueurs jouaient malgré la douleur pour aider leur club dans sa quête du triplé. « Declan ressent une gêne depuis un certain temps et il continue de jouer malgré tout. Il est juste à un moment où il se dit : "Est-ce que ça a du sens, ce que je fais ici, de continuer à 70 % et de me pousser encore et encore ?" C'est la même chose pour Bukayo », a-t-il expliqué.
Le sélectionneur des Three Lions s’est dit très inquiet du surmenage des joueurs à l’approche de la Coupe du monde, admettant que le calendrier constituait un véritable problème pour l’équipe nationale. « C’est une menace [pour les espoirs de l’Angleterre] », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas la plus grande, mais c’est une menace. La fatigue est une réalité. C’est pourquoi nous avons organisé ce stage comme nous l’avons fait : pour offrir un répit à ceux qui ont été très sollicités. Je suis convaincu à 100 % que nous en tirerons profit – maintenant contre le Japon et plus tard. »