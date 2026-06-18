Quoi qu’il en soit, quelles que soient les paroles de Tuchel, cela a fonctionné : l’Angleterre a transformé une première mi-temps mitigée en une seconde mi-temps éclatante, marquant deux buts supplémentaires et démontrant pourquoi elle doit être considérée comme l’une des favorites pour aller jusqu’au bout.

Harry Kane avait ouvert le score en convertissant un penalty accordé après que Dominik Livakovic eut repoussé sa première tentative, mais la Croatie avait ensuite égalisé contre le cours du jeu.

La décision de Tuchel d’écarter Marc Guehi au profit de John Stones et d’Ezri Konsa avait fait couler beaucoup d’encre, et les sceptiques ont vu leur thèse confortée lorsque le milieu de l’Inter Petar Sucic a coupé vers l’intérieur, que Stones s’est fait déséquilibrer par une feinte et que le ballon est parvenu à Martin Baturina, dont la frappe a fini dans la lucarne.

Il n’a fallu qu’un peu plus de cinq minutes à l’Angleterre pour reprendre l’avantage : Declan Rice, spécialiste des coups de pied arrêtés à Arsenal, a adressé un corner parfait sur la tête de Kane, qui a marqué d’une tête puissante. Mais les Three Lions ont craqué : Mario Pašalić a lobé une défense trop basse, Ivan Perišić a surgi derrière la ligne arrière et dévié de la tête vers Petar Musa, dont la volée a fusé dans le coin inférieur.

La réaction anglaise après la pause a été fulgurante : mieux organisés, les Three Lions ont immédiatement mis sous pression une défense croate désormais fragile. Après une ouverture subtile d’Elliot Anderson et un travail dos au but de Jude Bellingham, le milieu de 19 ans a résisté à son marqueur avant d’envoyer le ballon dans le coin inférieur (3-2, 57e). Dominik Livakovic a alors sorti sept arrêts, souvent en chaîne, pour maintenir son équipe dans le match.

Le score était enfin scellé à la 85e minute : Bukayo Saka servait Marcus Rashford, autre remplaçant, qui concluait dans le coin inférieur.

Malgré tout, la performance reste perfectible : la défense a parfois vacillé et l’incertitude plane sur la capacité du milieu à contrôler les débats, d’autant que Rice est sorti touché. Mais la puissance offensive et la réaction après la pause prouvent qu’en cinq semaines, cette Angleterre peut se révéler redoutable.

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