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England Croatia W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Thomas Tuchel opère déjà des miracles, mais il doit encore résoudre les problèmes défensifs de l’Angleterre. Les grands gagnants et les moins en vue, alors que les stars Harry Kane et Jude Bellingham se sont imposés lors de la victoire initiale de la Coupe du monde contre la Croatie

Winners & losers
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
Croatie
FEATURES
Angleterre vs Croatie
Analysis

Thomas Tuchel n’a pas révélé précisément ce qu’il avait dit à la mi-temps du match qui a vu l’Angleterre s’imposer 4-2 face à la Croatie, rencontre ouvrant sa campagne pour la Coupe du monde 2026. À ce moment-là, le score était de 2-2 et les Three Lions ne brillaient pas. Le technicien allemand a simplement indiqué avoir prononcé des mots apaisants, invitant son groupe à jouer avec courage. La réalité a toutefois probablement été un peu plus rude.

Quoi qu’il en soit, quelles que soient les paroles de Tuchel, cela a fonctionné : l’Angleterre a transformé une première mi-temps mitigée en une seconde mi-temps éclatante, marquant deux buts supplémentaires et démontrant pourquoi elle doit être considérée comme l’une des favorites pour aller jusqu’au bout.

Harry Kane avait ouvert le score en convertissant un penalty accordé après que Dominik Livakovic eut repoussé sa première tentative, mais la Croatie avait ensuite égalisé contre le cours du jeu.

La décision de Tuchel d’écarter Marc Guehi au profit de John Stones et d’Ezri Konsa avait fait couler beaucoup d’encre, et les sceptiques ont vu leur thèse confortée lorsque le milieu de l’Inter Petar Sucic a coupé vers l’intérieur, que Stones s’est fait déséquilibrer par une feinte et que le ballon est parvenu à Martin Baturina, dont la frappe a fini dans la lucarne.

Il n’a fallu qu’un peu plus de cinq minutes à l’Angleterre pour reprendre l’avantage : Declan Rice, spécialiste des coups de pied arrêtés à Arsenal, a adressé un corner parfait sur la tête de Kane, qui a marqué d’une tête puissante. Mais les Three Lions ont craqué : Mario Pašalić a lobé une défense trop basse, Ivan Perišić a surgi derrière la ligne arrière et dévié de la tête vers Petar Musa, dont la volée a fusé dans le coin inférieur.

La réaction anglaise après la pause a été fulgurante : mieux organisés, les Three Lions ont immédiatement mis sous pression une défense croate désormais fragile. Après une ouverture subtile d’Elliot Anderson et un travail dos au but de Jude Bellingham, le milieu de 19 ans a résisté à son marqueur avant d’envoyer le ballon dans le coin inférieur (3-2, 57e). Dominik Livakovic a alors sorti sept arrêts, souvent en chaîne, pour maintenir son équipe dans le match.

Le score était enfin scellé à la 85e minute : Bukayo Saka servait Marcus Rashford, autre remplaçant, qui concluait dans le coin inférieur.

Malgré tout, la performance reste perfectible : la défense a parfois vacillé et l’incertitude plane sur la capacité du milieu à contrôler les débats, d’autant que Rice est sorti touché. Mais la puissance offensive et la réaction après la pause prouvent qu’en cinq semaines, cette Angleterre peut se révéler redoutable.

GOAL vous propose le bilan des gagnants et des perdants de Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Vainqueur : Harry Kane

    Kane avait manqué son premier penalty d’entrée de jeu…

    Kane n’avait plus manqué de penalty avec l’Angleterre depuis son tir arrêté contre la France lors de la Coupe du monde 2022, alignant ensuite sept réussites consécutives. Mercredi, il a officiellement porté son total à huit, mais seulement après avoir bénéficié d’un nouveau tir : les arbitres ayant constaté que Livakovic avait quitté sa ligne avant de repousser la première tentative de l’attaquant du Bayern Munich.

    Sa deuxième tentative, elle, a fait mouche, et l’avant-centre a ensuite livré une performance typique : des replis défensifs pour relancer le jeu, des courses dans les intervalles et plusieurs fautes provoquées. Sa complicité avec Noni Madueke a été évidente tout au long de la rencontre, et il a inscrit son deuxième but avec la même efficacité, profitant d’un marquage croate perfectible pour placer sa tête dans le coin inférieur.

    Il est désormais le meilleur buteur sur penalty de l’histoire de la Coupe du monde, le deuxième Anglais à marquer dans trois éditions différentes et il rejoint Gary Lineker en tête du classement des meilleurs buteurs anglais du tournoi, tout en restant dans la course au Soulier d’or. Mission accomplie.

    • Publicité
  • Luka ModricGetty

    Le grand perdant : Luka Modric

    Rappelons-le, Luka Modric est un footballeur d’exception. Il a brisé l’hégémonie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en conquérant le Ballon d’Or 2018, et compte parmi les plus grands milieux centraux de l’histoire.

    Mais, ici, il a rappelé qu’il avait bien 40 ans. Dès la première minute, il a peiné à trouver ses marques et a concédé un penalty après avoir réagi une seconde trop tard sur un duel à 50-50 avec Madueke. Malgré une bonne partie de passes réussies, il n’a jamais vraiment pesé sur le jeu.

    Il est vrai que les Croates étaient en infériorité numérique au milieu de terrain, mais il fut un temps où Modric parvenait à surnager dans ce genre de situations. Cette fois, il est apparu tel qu’il est réellement : un joueur vieillissant que des adversaires plus jeunes et plus dynamiques peuvent facilement distancer.

    Remplacé avant l’heure de jeu par Mateo Kovacic, qui a immédiatement apporté plus d’énergie, il reste incontournable sur le plan symbolique, mais ne peut plus porter l’équipe comme par le passé.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le vainqueur est Jude Bellingham.

    Malgré l’aura de génie qui entoure Kane, Bellingham apparaît comme le facteur X que Tuchel et l’Angleterre pourraient exploiter cet été. Si le milieu du Real Madrid parvient à marquer et à distiller des passes décisives, il offrira une nouvelle dimension aux Three Lions.

    Malgré des accélérations fulgurantes, il peine initialement à imposer son influence. Puis, tout bascule : une percée axiale, même non conclue, rappelle son talent. En seconde période, il récompense enfin son équipe d’une réalisation méritée.

    Anderson, un autre joueur qui avait mis du temps à entrer dans le match, a ensuite adressé un ballon le long de la ligne ; Bellingham s’est rué vers la cible et a conclu avec précision. Il s’est alors présenté, plein d’assurance, les bras écartés, face à des supporters en délire.

    Par la suite, il s’est replié à un poste légèrement plus en retrait, passant du numéro 10 au numéro 8, et s’est montré tout aussi efficace, réalisant un travail de qualité tout en permettant à Morgan Rogers de se projeter vers l’avant. Les supporters anglais espèrent que ce n’est qu’un début.

    « On peut compter sur Jude dans ces moments-là. Il adore ces matchs sous pression », a souligné Tuchel après le coup de sifflet final.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : le discours de Tuchel à son groupe

    À la mi-temps, Tuchel n’était pas satisfait. C’est le moins que les supporters aient pu déduire des propos de son adjoint, Anthony Barry, lorsqu’il a partagé ses impressions lors d’une interview accordée à ITV à la mi-temps.

    « Nous avons pris des décisions sans avoir l’esprit clair : nous jouions en profondeur quand il fallait jouer court, et inversement ; nous n’exploitions pas les espaces, ce qui nous empêchait d’accélérer notre jeu comme nous le souhaitions », a expliqué Barry.

    « À partir de là, nous avons pris des décisions qui reflétaient un manque de liberté d’esprit : on jouait en profondeur alors qu’on aurait dû jouer en courte passe, et l’inverse ; on ne parvenait vraiment pas à exploiter les espaces, ce qui nous empêchait d’accélérer notre jeu comme nous le souhaitions. On aurait pu penser que le penalty allait nous libérer, nous permettre de jouer davantage à notre image, mais nous sommes à nouveau retombés dans des schémas marqués par la peur.

    « Nous avons inscrit le deuxième but, pensant que cela nous libérerait, mais nous avons ensuite concédé une deuxième réalisation et nous devons maintenant en discuter à la mi-temps. »

    Si le contenu exact de la pause reste inconnu, Harry Kane a parlé d’un « discours » de Tuchel, tandis que Declan Rice a salué les mots du technicien allemand, preuve selon lui de son statut de « grand entraîneur ». Tuchel a simplement révélé avoir « encouragé les joueurs à se lancer ».

    Quel que soit le contenu exact de son discours, la méthode a porté ses fruits : l’Angleterre est revenue sur la pelouse transformée, ouvrant rapidement le score et imposant ensuite sa domination sur la rencontre.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pire en défense : l’arrière-garde anglaise

    L’Angleterre a toujours su trouver le chemin des filets. Son attaque, trop riche en options, regorge d’idées dans le dernier tiers et compte plusieurs individualités capables de faire la différence, sans compter les alternatives sur le banc. Il paraît donc hautement improbable qu’elle reste muette durant cet été.

    En revanche, la défense apparaît plus fragile, voire carrément incertaine. Tuchel a aligné une arrière-garde à quatre – Reece James, Konsa, Stones et Nico O’Reilly – et aucun des quatre n’a convaincu sur le plan défensif.

    Stones s’est fait surprendre sur l’ouverture du score croate et Konsa s’est trop enfoncé sur le deuxième, tandis que James courait après des ombres. O’Reilly, peu habitué à défendre avec Manchester City, n’a pas rassuré.

    Pas de panique pour l’instant, mais Tuchel dispose d’éléments de réflexion tant sur l’effectif que sur l’organisation tactique de sa défense.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Marcus Rashford

    Avant le tournoi, Anthony Gordon et Marcus Rashford se sont livrés à une véritable course au poste de titulaire sur le côté gauche de l’attaque anglaise. C’est finalement Gordon qui a gagné la mise, plébiscité pour son pressing et son engagement défensif. Bien qu’il n’ait pas été mauvais, il lui a manqué un peu de mordant.

    Rashford, lui, apporte davantage de qualité. Attaquant d’élite, il a retrouvé ses marques lors de son prêt d’une saison à Barcelone. Son but résume bien cette confiance retrouvée : un jeu de jambes soigné et une finition sans effort, comme s’il jouait en pilote automatique.

    Désormais, le compromis semble clair : Gordon pour l’intensité, Rashford pour l’efficacité. Un partage des rôles tout à fait pertinent sur 60 minutes.