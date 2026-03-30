Thomas Tuchel ne prend aucun risque avec Jude Bellingham : le sélectionneur anglais écarte la star du Real Madrid pour le match contre le Japon

Interrogé par la BBC sur la décision d'écarter le joueur de 22 ans du prochain match, Tuchel a clairement expliqué ses motivations. L'entraîneur allemand a déclaré : « Nous ne prendrons pas de risques avec Jude car il sort d'une blessure musculaire et on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. »

Il a ajouté : « Nous avons tous tiré profit de sa présence. Il a été excellent à l’entraînement, mais il a participé en tant que joueur de remplacement. Il n’a pas pris part à 100 % de l’entraînement.

« Donc, ça avait l’air très, très bien, mais nous le ménageons encore, pour ne pas prendre de risque. C’est une blessure musculaire, très particulière, et nous ne voulons absolument pas qu’il se blesse à nouveau à ce stade de la saison.

Et pour lui aussi, c'était très bien qu'il soit au stage. Il a été excellent. Mais il est probable qu'il ne jouera pas. »