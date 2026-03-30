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Thomas Tuchel ne prend aucun risque avec Jude Bellingham : le sélectionneur anglais écarte la star du Real Madrid pour le match contre le Japon
Une trêve internationale tranquille pour la star madrilène
Bellingham terminera la trêve internationale de mars sans avoir disputé la moindre minute avec son équipe nationale lors des deux rencontres. Il n'avait pas été retenu dans le groupe pour le match nul 1-1 de vendredi contre l'Uruguay, ce qui avait laissé penser à beaucoup qu'il était mis au repos en vue du match contre le Japon. Cependant, Tuchel a choisi de prolonger cette période de repos.
Cette décision de le ménager suggère que l'Angleterre privilégie sa disponibilité à long terme plutôt que de lui faire disputer des minutes lors de matchs amicaux. Alors que les supporters anglais espéraient voir le « Galactico » madrilène en action, la priorité reste son rétablissement complet sous l'œil vigilant du staff médical de l'équipe nationale et de ses homologues du club de la capitale espagnole.
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Tuchel privilégie la prudence
Interrogé par la BBC sur la décision d'écarter le joueur de 22 ans du prochain match, Tuchel a clairement expliqué ses motivations. L'entraîneur allemand a déclaré : « Nous ne prendrons pas de risques avec Jude car il sort d'une blessure musculaire et on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. »
Il a ajouté : « Nous avons tous tiré profit de sa présence. Il a été excellent à l’entraînement, mais il a participé en tant que joueur de remplacement. Il n’a pas pris part à 100 % de l’entraînement.
« Donc, ça avait l’air très, très bien, mais nous le ménageons encore, pour ne pas prendre de risque. C’est une blessure musculaire, très particulière, et nous ne voulons absolument pas qu’il se blesse à nouveau à ce stade de la saison.
Et pour lui aussi, c'était très bien qu'il soit au stage. Il a été excellent. Mais il est probable qu'il ne jouera pas. »
Un passé marqué par les blessures qui hante la star madrilène
Les inquiétudes concernant la condition physique de Bellingham remontent au mois de février, lorsqu’il s’est déchiré un ischio-jambier de la jambe gauche lors d’un match de championnat contre le Rayo Vallecano. Cette blessure l’a tenu éloigné des terrains pendant une longue période, interrompant une saison qui l’avait vu devenir la pièce maîtresse du dispositif tactique d’Álvaro Arbeloa.
Bien qu'il ait récemment fait son retour sur le terrain avec le Real Madrid, il l'a fait de manière limitée. Il est entré en jeu lors de la victoire décisive du Real Madrid contre l'Atlético dans le derby madrilène, mais il était évident qu'il n'était pas encore à 100 % de ses capacités. C'est ce manque de rythme et la nature délicate des blessures aux ischio-jambiers qui ont poussé Tuchel à intervenir pour éviter toute aggravation.
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Le Real Madrid pousse un soupir de soulagement
Au Santiago Bernabéu, la nouvelle du repos accordé à Bellingham sera accueillie avec un immense soulagement. Confronté à un calendrier surchargé, qui comprend la phase décisive de la Liga et des rencontres cruciales en Ligue des champions, le Real Madrid ne peut se permettre de perdre son pilier du milieu de terrain pour une nouvelle absence de longue durée. La communication entre le club et la sélection anglaise semble avoir porté ses fruits dans la gestion de la charge de travail du joueur.