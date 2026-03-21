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Thomas Tuchel n'a PAS pris contact avec Trent Alexander-Arnold au sujet de son exclusion de l'équipe d'Angleterre, au lendemain de sa rupture très médiatisée avec sa petite amie
Le camouflet infligé à Trent en dit long
Tuchel a dévoilé une liste élargie de 35 joueurs pour les matchs amicaux de l'Angleterre contre l'Uruguay et le Japon, dans le but d'ouvrir la concurrence pour les places avant le tournoi estival. Alexander-Arnold n'en faisait pas partie. Pour un joueur qui a été l'une des forces les plus créatives du football européen pendant près d'une décennie, les signes sont plus évidents que jamais : il ne bénéficie pas du soutien de l'ancien entraîneur de Chelsea et du Paris Saint-Germain.
Interrogé sur cette décision, Tuchel a cité Tino Livramento, Djed Spence et Jarell Quansah comme des joueurs offrant « un profil légèrement différent » au poste d’arrière droit. C’est une réponse diplomatique qui n’aura guère atténué le coup pour Alexander-Arnold, qui n’a disputé que 26 minutes de jeu sous les ordres de Tuchel depuis que l’Allemand a pris les rênes, sa seule apparition remontant à la victoire 1-0 contre Andorre en juin dernier.
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La réponse en deux mots de Tuchel à la question sur le contact avec Trent
Ce qui a rendu la position de Tuchel encore plus controversée, c'est qu'il a admis ne pas avoir échangé le moindre mot avec Alexander-Arnold au sujet de cette décision. Lorsqu'on lui a demandé s'ils avaient été en contact, le sélectionneur anglais s'est contenté de répondre : « Pas encore. » Pressé de questions pour savoir si Alexander-Arnold pensait que sa carrière en équipe d'Angleterre était désormais terminée, Tuchel a ajouté deux mots : « Je ne sais pas. » C'est une façon curieuse de gérer un joueur de l'envergure d'Alexander-Arnold, d'autant plus qu'il s'agit de la dernière sélection de Tuchel avant qu'il ne doive dévoiler sa liste définitive pour la Coupe du monde. On ne sait pas encore si Alexander-Arnold a encore une chance de revenir dans la course, même si le sélectionneur ne semblait pas vouloir fermer la porte complètement. « Je sais ce que Trent peut nous apporter », a-t-il déclaré.
Une préoccupation courante
Les inquiétudes de Tuchel concernant Alexander-Arnold ne datent pas d’hier. Il les avait déjà exprimées publiquement en mai dernier, soulignant une faiblesse défensive qui, selon lui, pourrait coûter cher lors des compétitions.
« Je constate qu’il s’appuie parfois beaucoup sur ses contributions offensives et qu’il n’accorde pas suffisamment d’importance à la discipline et à l’effort défensifs », avait déclaré Tuchel à l’époque. « Quand on parle, en particulier, des qualifications et des tournois, une seule erreur défensive, un seul moment où l’on n’est pas à 100 % concentré, peut être décisif, peut être le moment où l’on fait ses valises et où l’on rentre chez soi. »
C'est une évaluation accablante, qui n'a manifestement pas changé malgré le transfert d'Alexander-Arnold au Real Madrid et ses performances impressionnantes en Liga cette saison. Ses 34 sélections avec l'Angleterre ne comptent qu'une seule apparition en phase de groupes lors de la Coupe du monde 2018 contre la Belgique et une brève apparition de 33 minutes au Qatar 2022. Malgré toutes ses qualités, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme titulaire sous aucun sélectionneur anglais, et Tuchel ne semble pas près de changer cela.
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Encore plus de malheurs en dehors du terrain
Cette exclusion de l'équipe d'Angleterre est survenue un jour après que la vie privée d'Alexander-Arnold ait fait la une des journaux pour une toute autre raison. On a appris qu'il s'était séparé de sa petite amie Estelle Behnke, après 18 mois de relation. Les rumeurs concernant leur idylle avaient commencé à circuler en novembre 2024, Estelle, une influenceuse spécialisée dans l'art de vivre, ayant joué un rôle clé pour aider Alexander-Arnold à s'adapter à sa nouvelle vie à Madrid après son départ de Liverpool.
Une source a déclaré au Sun : « La rupture a été difficile, mais Trent et Estelle savaient tous deux que c'était pour le mieux. Ils ont partagé des moments privilégiés. Mais ils se séparent dans l'amour et la gratitude pour ce qu'ils ont vécu ensemble. Ils ont tous deux un emploi du temps chargé et ont dû se rendre à l'évidence que leur relation ne pourrait pas durer à long terme. »
Ces dernières 48 heures ont été difficiles pour un joueur qui, à 27 ans, devrait entrer dans la fleur de l'âge de sa carrière internationale. Au lieu de cela, il se retrouve en marge, avec une Coupe du monde cet été et un sélectionneur anglais qui, comme ses prédécesseurs, refuse de lui donner une chance de faire ses preuves.
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