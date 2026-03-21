Thomas Tuchel n'a PAS pris contact avec Trent Alexander-Arnold au sujet de son exclusion de l'équipe d'Angleterre, au lendemain de sa rupture très médiatisée avec sa petite amie

Cette exclusion de l'équipe d'Angleterre est survenue un jour après que la vie privée d'Alexander-Arnold ait fait la une des journaux pour une toute autre raison. On a appris qu'il s'était séparé de sa petite amie Estelle Behnke, après 18 mois de relation. Les rumeurs concernant leur idylle avaient commencé à circuler en novembre 2024, Estelle, une influenceuse spécialisée dans l'art de vivre, ayant joué un rôle clé pour aider Alexander-Arnold à s'adapter à sa nouvelle vie à Madrid après son départ de Liverpool.

Une source a déclaré au Sun : « La rupture a été difficile, mais Trent et Estelle savaient tous deux que c'était pour le mieux. Ils ont partagé des moments privilégiés. Mais ils se séparent dans l'amour et la gratitude pour ce qu'ils ont vécu ensemble. Ils ont tous deux un emploi du temps chargé et ont dû se rendre à l'évidence que leur relation ne pourrait pas durer à long terme. »

Ces dernières 48 heures ont été difficiles pour un joueur qui, à 27 ans, devrait entrer dans la fleur de l'âge de sa carrière internationale. Au lieu de cela, il se retrouve en marge, avec une Coupe du monde cet été et un sélectionneur anglais qui, comme ses prédécesseurs, refuse de lui donner une chance de faire ses preuves.