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Thomas Tuchel lève le voile sur le désir « incessant » qui anime Harry Kane alors que le capitaine de l’Angleterre se prépare à franchir un cap historique
À la poursuite du fantôme de Peter Shilton
Kane s’apprête à assurer sa place au panthéon des plus grands joueurs de l’histoire du football anglais lorsqu’il mènera son pays face à la Tchéquie. Si le joueur de 33 ans participe à la rencontre de Ligue des nations de mardi à Wembley, il égalera le légendaire gardien Peter Shilton avec 125 sélections et deviendra le joueur masculin le plus capé de l’histoire de la sélection nationale, à égalité. C’est un accomplissement stupéfiant pour un joueur qui détient déjà le record du plus grand nombre de buts inscrits sous le maillot de l’Angleterre.
L’attaquant du Bayern Munich n’a montré aucun signe de ralentissement lors de la récente trêve internationale, inscrivant un doublé dans une large victoire 7-0 contre la Croatie pour porter son total à 89 buts en sélection. Cette quête incessante de l’excellence n’a rien de nouveau pour l’ancien joueur de Tottenham, qui a quitté le nord de Londres en tant que meilleur buteur de l’histoire de Tottenham avec 280 buts avant de se lancer dans une aventure riche en trophées en Bundesliga.
Son transfert en Allemagne n’a fait qu’aiguiser son instinct de prédateur devant le but. Depuis son arrivée à l’Allianz Arena en 2023, Kane a effacé avec facilité des records de longue date. En septembre, il est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga à atteindre la barre des 100 buts, réalisant cette performance en seulement 98 apparitions et battant un record qui tenait depuis 49 ans.
- AFP
L’ADN unique d’un buteur naturel
Tuchel estime que cette obsession pour les jalons statistiques est ce qui sépare les attaquants d’élite du reste du lot. S’exprimant avant ce rendez-vous crucial à Wembley, l’ancien entraîneur de Chelsea a expliqué que le génie de Kane est alimenté par une fibre compétitive centrée sur lui-même, essentielle pour tout numéro neuf de classe mondiale.
« Je pense que tous ces numéros neuf dans le monde, peu importe le championnat ou le football de jeunes, sont construits un peu différemment, a expliqué Tuchel. Ils ne le font pas seulement pour que leur équipe gagne, mais ils le font aussi pour eux-mêmes, ils le font pour les records. Combien puis-je marquer, combien puis-je délivrer de passes décisives, qui est le meilleur buteur du championnat, qui dois-je dépasser, où est le prochain record ? Vous ne trouverez aucun buteur de ce calibre qui n’ait pas fixé ces objectifs individuels et qui ne soit pas poussé à ses limites par eux. C’est donc ce qui le motive. C’est ainsi que Harry est construit. »
Au plus haut niveau opérationnel
L’admiration de Tuchel pour son capitaine est évidente, notamment concernant la manière dont Kane s’est adapté à la pression liée au fait de mener l’attaque de l’un des plus grands clubs d’Europe. Le coach allemand a souligné que Kane a, d’une certaine manière, passé un cap depuis son arrivée à Munich, en améliorant son jeu dans son ensemble au-delà de sa seule finition. L’entraîneur s’est montré particulièrement élogieux au sujet de la forme actuelle de l’attaquant et de son statut sur la scène mondiale, alors que la cérémonie du Ballon d’Or approche.
« Je ne suis pas sûr d’avoir encore des mots, parce que j’ai l’impression qu’il marque tout le temps, qu’il joue fantastiquement bien et qu’il figure dans la liste des nommés pour le Ballon d’Or, a ajouté Tuchel. Tout ce qu’il fait, il le fait au plus haut niveau, et il le fait de manière constante. Depuis qu’il a endossé ce rôle majeur au Bayern Munich, il a atteint un nouveau niveau, et c’est du plus haut niveau sur comme en dehors du terrain. »
- AFP
Classement de la Ligue des nations
L’Angleterre occupe actuellement la deuxième place du groupe A3 de la Ligue des nations avec six points, à trois longueurs du leader, l’Espagne. Une victoire contre la Tchéquie est indispensable pour rester au contact des championnes d’Europe, et Tuchel comptera largement sur sa capitaine recordwoman pour apporter l’étincelle. Les yeux de Kane étant rivés à la fois sur la victoire et sur les livres d’histoire, Wembley attend une nouvelle performance de haut niveau de la part de celle qui est en quête de tous les records possibles.
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