Kane s’apprête à assurer sa place au panthéon des plus grands joueurs de l’histoire du football anglais lorsqu’il mènera son pays face à la Tchéquie. Si le joueur de 33 ans participe à la rencontre de Ligue des nations de mardi à Wembley, il égalera le légendaire gardien Peter Shilton avec 125 sélections et deviendra le joueur masculin le plus capé de l’histoire de la sélection nationale, à égalité. C’est un accomplissement stupéfiant pour un joueur qui détient déjà le record du plus grand nombre de buts inscrits sous le maillot de l’Angleterre.

L’attaquant du Bayern Munich n’a montré aucun signe de ralentissement lors de la récente trêve internationale, inscrivant un doublé dans une large victoire 7-0 contre la Croatie pour porter son total à 89 buts en sélection. Cette quête incessante de l’excellence n’a rien de nouveau pour l’ancien joueur de Tottenham, qui a quitté le nord de Londres en tant que meilleur buteur de l’histoire de Tottenham avec 280 buts avant de se lancer dans une aventure riche en trophées en Bundesliga.

Son transfert en Allemagne n’a fait qu’aiguiser son instinct de prédateur devant le but. Depuis son arrivée à l’Allianz Arena en 2023, Kane a effacé avec facilité des records de longue date. En septembre, il est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga à atteindre la barre des 100 buts, réalisant cette performance en seulement 98 apparitions et battant un record qui tenait depuis 49 ans.