Le sélectionneur allemand a expliqué que sa liste avait été largement dictée par les rassemblements de la Ligue des Nations de l’UEFA en septembre, octobre et novembre. Il a également reconnu que notifier à des joueurs expérimentés leur non-sélection avait été l’un des moments les plus délicats de sa mission.

Interrogé sur la manière dont il avait géré l’écartement de plusieurs grands noms, il a répondu : « Oh, c’était difficile. Des conversations téléphoniques délicates, car je les respecte tous, en tant que joueurs et en tant que personnalités. Ils ont tous participé aux stages avec nous. »

« Ils ont tous été excellents. Beaucoup, dont tous ceux que vous avez cités, méritaient de figurer parmi la liste initiale de 55 joueurs. C’était difficile, parfois douloureusement difficile. Au téléphone, j’ai ressenti l’émotion. »

« J’ai appelé chacun des joueurs présents au stage, pour leur exprimer ma gratitude et mon respect. Beaucoup méritaient leur place. Au final, nous nous sommes appuyés sur les données collectées en septembre, octobre et novembre. C’est ce groupe de leaders et la cohérence de l’équipe qui nous ont permis de prendre des décisions clés en septembre, puis de maintenir le même effectif avant quelques ajustements en novembre, afin d’apporter un peu de fraîcheur. »



