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Thomas Tuchel justifie l’exclusion de Harry Maguire, Phil Foden et Cole Palmer de la sélection anglaise, expliquant que le sélectionneur a privilégié « la soif de victoire et l’enthousiasme » pour le Mondial
Tuchel explique les absences marquantes dans la sélection anglaise
Le sélectionneur de l'Angleterre a confié que choisir définitivement son groupe pour la prochaine Coupe du monde représentait un fardeau émotionnel, notamment en raison des absences de Maguire, Foden et Palmer. Ces joueurs ont été des piliers de l'équipe nationale ces dernières années, mais le technicien allemand estime qu'un changement d'orientation est nécessaire pour briller sur la scène internationale.
Tuchel s'exprime sur ses choix de sélection difficiles
Le sélectionneur allemand a expliqué que sa liste avait été largement dictée par les rassemblements de la Ligue des Nations de l’UEFA en septembre, octobre et novembre. Il a également reconnu que notifier à des joueurs expérimentés leur non-sélection avait été l’un des moments les plus délicats de sa mission.
Interrogé sur la manière dont il avait géré l’écartement de plusieurs grands noms, il a répondu : « Oh, c’était difficile. Des conversations téléphoniques délicates, car je les respecte tous, en tant que joueurs et en tant que personnalités. Ils ont tous participé aux stages avec nous. »
« Ils ont tous été excellents. Beaucoup, dont tous ceux que vous avez cités, méritaient de figurer parmi la liste initiale de 55 joueurs. C’était difficile, parfois douloureusement difficile. Au téléphone, j’ai ressenti l’émotion. »
« J’ai appelé chacun des joueurs présents au stage, pour leur exprimer ma gratitude et mon respect. Beaucoup méritaient leur place. Au final, nous nous sommes appuyés sur les données collectées en septembre, octobre et novembre. C’est ce groupe de leaders et la cohérence de l’équipe qui nous ont permis de prendre des décisions clés en septembre, puis de maintenir le même effectif avant quelques ajustements en novembre, afin d’apporter un peu de fraîcheur. »
Le sélectionneur de l'Angleterre privilégie la complicité à la réputation
Malgré la qualité et l’expérience de joueurs comme Maguire, Foden et Palmer, le sélectionneur anglais est convaincu que la continuité avec les stages précédents offre à son équipe les meilleures chances de succès. Il a laissé entendre que l’Angleterre ne pouvait pas se permettre de surcharger l’effectif de milieux offensifs ni de contraindre des joueurs à occuper des postes qui ne leur sont pas familiers, simplement pour faire de la place à de grands noms.
« Nous avons des joueurs plus jeunes qui évoluent avec envie et enthousiasme », a-t-il ajouté. « Il y a eu un bon mélange entre jeunes et moins jeunes, entre efficacité et solidarité des aînés, et cela a permis d’exprimer le meilleur de chacun.
Nous voulons recréer cet esprit. C’est pourquoi nous misons beaucoup sur ce groupe, présent dans la majorité des trois derniers stages. Les autres joueurs que vous évoquez ont-ils commis une erreur ? Non. Pour certains, c’est simplement une question de poste : nous avons cherché à constituer un effectif équilibré, sans emmener cinq numéros 10 pour les faire jouer hors de leur position, car à qui rendrions-nous service ? Au joueur ou à nous-mêmes ? Je ne pense pas.
« Comme je l’ai déjà expliqué, ces choix difficiles devaient être faits avant le tournoi. Même s’ils sont douloureux pour les joueurs concernés et difficiles à annoncer, je suis convaincu qu’ils étaient justifiés. »
- AFP
Tuchel prépare l'Angleterre pour la Coupe du monde
Tuchel va désormais s'attacher à faire en sorte que son groupe sélectionné développe la même alchimie et la même intensité que celles démontrées lors des stages de la Ligue des Nations. La pression va rapidement monter, d'autant plus que les absences de plusieurs joueurs de premier plan font l'objet d'une attention particulière.
Son pari sera jugé sur les performances de l’équipe en Coupe du monde, où les Three Lions figurent dans le groupe L avec la Croatie, le Ghana et le Panama.